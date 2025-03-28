Les agents IA autonomes, alimentés par de grands modèles de langage (LLM), sont conçus pour effectuer des tâches qui nécessitent généralement une intelligence humaine, notamment le langage naturel, la reconnaissance d’images et la prise de décisions. Ils ne se contentent pas d’automatiser les processus métier préexistants, mais travaillent aux côtés des humains tout en créant leurs propres moteurs de mémoire et en apprenant des erreurs.
Les capacités des agents d’IA reposent sur les grandes quantités de données qu’ils ingèrent. Ils peuvent interagir avec d'autres sources de données, des données d'importation et même d'autres agents pour prendre des décisions plus éclairées.
Dans le monde des opérations d’approvisionnement et de la chaîne d’approvisionnement, les agents IA peuvent gérer un large éventail de responsabilités, notamment la gestion des fournisseurs, la tarification, l’historique des commandes,la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’analyse de marché.
Les agents IA peuvent être mis en œuvre à l’aide de divers langages de programmation et cadres des exigences, tels que Python, Java et TensorFlow. Ils peuvent également être intégrés à d’autres systèmes et technologies d’approvisionnement, tels que les bases de données, les API, les systèmes de planification des ressources d’entreprise (ERP), les plateformes d’approvisionnement et les portails fournisseurs.
Par exemple, IBM watsonx Orchestrate™ s’intègre aux principaux outils que les entreprises utilisent au quotidien pour accomplir des tâches courantes telles que la création de demandes d’achat auprès des fournisseurs, la récupération des lignes de commande et la gestion des contrats.