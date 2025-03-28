Le paysage des achats est à un point de transition, allant bien au-delà de simples processus d’automatisation. Un récent rapport de l'IBM Institute for Business Value1 sur l'IA générative dans l'approvisionnement met en évidence la façon dont les entreprises ont déjà commencé à adopter la révolution de l'IA générative. Parmi les DCA et les directeurs des opérations interrogés, 64 % affirment que l’IA générative transforme déjà les workflows des opérations de leur chaîne d’approvisionnement.

À l’avant-garde de la transition se trouvent les agents IA, désormais considérés comme l’avenir de l’approvisionnement et de la gestion des contrats. Les achats intègrent de grandes quantités de données provenant de l’intérieur de l’organisation et des fournisseurs ou des bases de données d’analyse du marché. Les entreprises doivent exploiter ces données et agir sur elles pour obtenir des Résultats plus rapidement et de manière plus efficace.

La méthode traditionnelle d'automatisation de l'approvisionnement a porté sur la numérisation des documents afin de réduire les tâches de routine et de rationaliser les flux de travail pour aider les équipes à se déplacer plus efficacement.

L'IA agentic transforme l'approvisionnement en exploitant la puissance de l'analyse prédictive et en tirant parti du machine learning (ML) et du traitement automatique du langage naturel (NLP). Il en résulte des agents de l’IA qui pensent de manière stratégique, apprennent de leurs expériences et agissent de manière autonome. Les agents IA sont capables de négocier avec les fournisseurs, d’optimiser les économies de coûts et de créer de la valeur stratégique en tant que partenaires de prise de décision pour les employés humains.