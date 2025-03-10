Quels sont les composants d’un agent IA ?

Les agents IA prennent des décisions intelligentes et interagissent sans heurts avec les systèmes numériques, le tout avec une intervention humaine minimale. Mais qu’est-ce qui rend ces agents si intelligents ? Les agents IA s’appuient essentiellement sur un ensemble de composants interconnectés qui leur permettent de percevoir leur environnement, de traiter l’information, de décider, de collaborer, de prendre des mesures efficaces et d’apprendre de leur expérience.

Les différents types d’agents IA sont nombreux, et leur comportement est régi par l’architecture d’agent IA sur laquelle ils reposent.

D’un côté, les agents réactifs sont des agents réflexes simples, qui répondent instantanément aux stimuli, parfois avec des actionneurs qui leur permettent d’interagir avec leur environnement. Les agents réflexes basés sur des modèles s’appuient sur un modèle interne de l’environnement pour améliorer leur prise de décision. À l’autre bout du spectre, les agents cognitifs proactifs associent raisonnement avancé et planification à long terme. Certains agents sont spécialisés, tandis que d’autres sont conçus pour diriger les autres agents dans ce que l’on pourrait appeler une orchestration de l’IA.

Une fois ces précisions apportées, voici les principaux composants des agents d’intelligence artificielle, chacun essentiel pour créer des systèmes adaptatifs et intelligents.