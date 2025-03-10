Quels sont les composants d’un agent IA ?

Les chatbots simples de la décennie précédente utilisaient des règles prédéfinies pour choisir parmi un ensemble restreint de décisions. Les agents IA plus avancés s’efforcent d’évaluer différents chemins de solution, d’évaluer la performance et d’affiner leur Approche au fil du temps. Le module de raisonnement est au cœur d’un agent. Ce module détermine comment un agent réagit à son environnement en tenant compte de différents facteurs, en évaluant les probabilités et en appliquant des règles logiques ou des comportements appris. En fonction de la complexité de l’IA, le raisonnement peut être basé sur des règles, probabiliste, heuristique ou alimenté par des modèles d’apprentissage profond. Deux paradigmes de raisonnement populaires sont ReAct (raisonnement et action) et ReWOO (raisonnement sans observation).
L’approche du raisonnement varie selon le type d’agent. Par exemple, pour prendre une décision, les agents axés sur les objectifs prennent en compte un objectif prédéfini et sélectionnent les actions qui permettent de l’atteindre. Ces agents se concentrent sur l’obtention d’un résultat, et non sur l’optimisation de ce dernier. Les agents axés sur l’utilité, quant à eux, vont plus loin dans la prise de décision. En effet, ils cherchent non seulement à déterminer si l’objectif est atteint, mais aussi si le résultat est optimal, selon une fonction d’utilité.
Les systèmes d’IA simples, basés sur des règles, suivent une logique prédéfinie (par exemple, « en cas de X, faire Y »). Les systèmes plus avancés s’appuient sur l’inférence bayésienne, l’apprentissage par renforcement ou les réseaux de neurones pour s’adapter dynamiquement à de nouvelles situations. Ce module peut également associer raisonnement en chaîne de pensée et techniques de résolution des problèmes multi-étapes, indispensables aux applications d’IA telles que l’analyse financière automatisée ou l’examen des contrats. La capacité de l’agent à raisonner efficacement et à prendre des décisions éclairées détermine son intelligence globale, ainsi que sa fiabilité face aux tâches complexes.