Cas d’utilisation des agents IA 

Les agents IA ont une variété d'applications dans le marketing, en particulier compte tenu des grandes quantités de données que les services marketing ingèrent quotidiennement, et du nombre d'offres concurrentes que les clients rencontrent. Aujourd’hui, certains outils d’IA agentique transforment le processus de découverte des produits, car les consommateurs demandent aux agents des conseils d’achat plutôt que de faire des recherches en ligne.

Dans les domaines du marketing et du commerce électronique, les agents IA peuvent effectuer de manière autonome un certain nombre de tâches de communication et de publicité. Cela peut impliquer la gestion de campagnes, la création de profils clients, la personnalisation du contenu et l’optimisation des performances publicitaires en temps réel. Alors que les technologies d’automatisation et d’IA précédentes pouvaient gérer ces tâches, elles dépendaient de beaucoup plus de supervision et d’entrées fréquentes des utilisateurs pour les exécuter efficacement.

Grâce à l’analyse prédictive, les agents IA peuvent analyser le comportement des clients pour identifier automatiquement les meilleurs délais ou les meilleures stratégies de message pour une campagne donnée, puis transmettre ces informations aux agents qui peuvent planifier les communications eux-mêmes. Grâce à l’analyse proactive, ces technologies créent en permanence des profils clients robustes basés sur de vastes quantités de données, fournissant ainsi des informations supplémentaires pour les campagnes marketing.

Les chatbots IA de médias sociaux peuvent surveiller les mentions d’une marque, interagir avec les utilisateurs et générer des réponses pertinentes avec plus de précision que leurs prédécesseurs non agentiques. En outre, l’IA agentique qui fournit des recommandations de produits aux clients peut s’appuyer sur un certain nombre d’outils, de jeux de données ou de comportements antérieurs des utilisateurs pour identifier plus précisément leurs besoins. Par exemple, en suggérant des réservations de vacances adaptées aux préférences de voyage de plusieurs personnes et à des facteurs externes tels que la météo.