Cas d’utilisation des agents IA 

Auteurs

Molly Hayes

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

Les agents IA sont sur le point de transformer la façon dont les entreprises déploient l’automatisation et les systèmes intelligents pour accroître la productivité et rationaliser les opérations. 

Contrairement aux types précédents d'outils d'IA (assistants, chatbots) qui fonctionnent sur la base d'une seule tâche, les systèmes d'IA agentique peuvent planifier, raisonner et exécuter de manière autonome des tâches complexes avec une intervention humaine minimale. La capacité unique de l'IA agentique à faire appel à des outils externes pour exécuter des directives complexes et à collaborer avec d'autres agents et technologies a été largement saluée comme une opportunité de réaliser pleinement le potentiel de l'IA pour remodeler l'environnement.1 2

Les grandes entreprises ont commencé à intégrer des agents et des systèmes d'IA dans leurs opérations quotidiennes. Ces « travailleurs numériques » alimentés par l’intelligence artificielle peuvent être particulièrement efficaces pour rationaliser le support client, optimiser les chaînes d’approvisionnement, soutenir les agents humains dans les services marketing et commerciaux, améliorer l’expérience des employés et analyser les données issues des secteurs de la finance et de la santé. 

Newsletter sectorielle

Les dernières actualités technologiques, étayées par des avis d’expert

Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.

Merci ! Vous êtes abonné(e).

Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.

Comment fonctionnent les agents d’IA ?

L’IA agentique repose principalement sur les grands modèles de langage (LLM). Alors que les LLM traditionnels produisaient uniquement des sorties basées sur les données utilisées pour les entraîner et possédaient des capacités de raisonnement limitées, les agents d’IA ont la possibilité de faire appel à des outils et des API supplémentaires pour atteindre des objectifs plus difficiles. L'IA agentique peut obtenir de manière autonome les données actuelles, optimiser les workflows et créer des sous-tâches en fonction de ses objectifs. Grâce aux progrès de l’IA générative et de la technologie d’IA conversationnelle, certains agents interagissent avec leurs homologues humains en langage naturel. Et contrairement aux LLM ou chatbots précédents, les agents IA stockent de la mémoire d’une interaction à l’autre, améliorant ainsi le raisonnement et la précision au fil du temps.

En règle générale, les agents IA sont plus utiles lorsqu’ils sont développés dans le cadre d’un réseau. Il existe cinq types centraux d’agent IA avec différents niveaux de complexité. Ils sont: 

  • Agents réflexes simples, qui fonctionnent selon un ensemble unique de règles. Ils ne conservent pas de mémoire et n'interrogent pas d'autres agents s'ils manquent d'informations.
  • Agents réflexifs basés sur des modèles, qui accomplissent des tâches spécifiques en fonction d'un ensemble unique de règles, mais conservent une mémoire. Un agent réflexe basé sur un modèle met à jour son modèle à mesure qu'il reçoit de nouvelles informations.
  • Des agents basés sur les objectifs. qui font appel à des outils externes pour planifier et exécuter un objectif spécifique prédéfini.
  • Les agents basés sur la fonctionnalité, qui font appel à des outils externes pour sélectionner une série d’actions pour atteindre un objectif, ainsi qu’à une fonctionnalité prédéfinie pour cet objectif, tel qu’une exigence de temps.
  • Les agents d’apprentissage, qui possèdent des capacités similaires aux autres types d’agents, mais ont une capacité d’apprentissage unique. De nouvelles entrées sont continuellement ajoutées à leur base de connaissances de manière autonome.
AI Academy

Devenir un expert en IA

Obtenez les connaissances nécessaires pour privilégier les investissements dans l’IA qui favorisent la croissance commerciale. Lancez-vous dès aujourd’hui avec notre AI Academy gratuite et menez l’avenir de l’IA au sein de votre organisation.
Regarder la série

Cas d’utilisation des agents IA

Agriculture

Les agents IA peuvent aider les agriculteurs à augmenter leur rendement tout en réduisant leurs déchets. La technologie est capable de surveiller indépendamment les prévisions météorologiques et les conditions du sol afin d’optimiser les calendriers de plantation et les conditions du sol. En s’appuyant sur les données environnementales et d’autres entrées, les agents IA aident les agriculteurs à prendre des décisions durables et rentables pour améliorer leur productivité. Par exemple, Blue River Technology, une filiale de John Deere, utilise une plateforme robotique autonome piloté par l’IA pour reconnaître les plantes et les pulvériser avec des herbicides et des engrais. Cela permet aux travailleurs agricoles d’optimiser leurs ressources pour réaliser à la fois des économies de coûts et une durabilité environnementale plus large.

Services bancaires et financiers

Selon le Forum économique mondial, l’IA agentique est sur le point de définir une « ère de transformation » pour la finance. Sa capacité à agir dynamiquement dans un environnement dynamique et riche en données est très prometteuse pour le secteur. La technologie peut être utilisée pour améliorer la prise de décision, optimiser les workflows et renforcer la conformité.

Par exemple, l’IA autonome est utilisée pour effectuer des audits de risques continus et autonomes afin de détecter des modèles inhabituels et de faire face aux menaces émergentes. En utilisant une logique similaire, il est bien placé pour faciliter le contrôle de la conformité et la souscription de prêts, qui impliquent tous deux un volume élevé de tâches répétitives à forte intensité de données.

Du côté des clients, les agents IA et les assistants virtuels fournissent des services de conseil financier pilotés par l'IA : par exemple, en automatisant certaines activités de gestion de patrimoine ou en élaborant des stratégies d'investissement en fonction des conditions du marché et de la tolérance individuelle aux risques. En utilisant des solutions d'IA pour la gestion financière, les entreprises atténuent les perturbations potentielles et exploitent les données pour maximiser la valeur et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Création de contenu

L’IA agentique, combinée à l’IA générative, a la capacité de créer de manière autonome des articles, des blogs, des scripts et des rapports adaptés à des publics et à des objectifs spécifiques. Les agents de conception alimentés par l’IA peuvent également produire des visuels de marque ou des actifs de réseaux sociaux avec une entrée humaine minimale. Dans la production vidéo et audio, des outils similaires peuvent monter des séquences ou synthétiser des voix off.

Contrairement aux outils d'IA précédents, qui reposaient sur des entrées humaines directes et continues, l'IA agentique permet aux créateurs de dimensionner rapidement la production de contenu avec une supervision humaine minimale, maintenant la qualité et la cohérence tout au long du processus. Par exemple, l'Associated Press utilise l'IA pour générer des articles d'actualité de base sur des sujets fondés sur les données comme les scores sportifs ou les rapports financiers, ce qui augmente le volume de production de contenu et réduit le workload.

Expérience client

Compte tenu de la forte hausse des attentes des clients et de l'épuisement professionnel élevé des représentants du service client, les agents IA peuvent être particulièrement utiles en matière d'expérience client. Grâce à leur capacité d’amélioration des réponses au fil du temps et de rappel des données client pertinentes en temps réel, les agents offrent des expériences extrêmement contextuelles et hyper-personnalisées.

Contrairement aux chatbots traditionnels, qui répondent aux demandes des clients sur la base de scripts prédéfinis, l'IA agentique peut anticiper les événements futurs et prendre des mesures proactives en fonction des besoins des clients, augmentant ainsi la pertinence et la satisfaction client. Dotés d’un traitement automatique du langage naturel (NLP), les assistants d’IA conversationnelle engagent des conversations naturelles et dynamiques avec les clients, faisant automatiquement remonter les problèmes complexes aux représentants humains si nécessaire. Grâce à l'analyse des sentiments, ces outils permettent également d'analyser les interactions avec les clients pour identifier les problèmes avant qu'ils ne surviennent, ou même proposer et exécuter des solutions telles que l'émission de tickets d'assistance ou le remboursement.

Les agents peuvent servir de systèmes de support pour les représentants du service client, organiser et récupérer les données pertinentes sur les clients ou aider à résoudre les problèmes liés aux produits sur la base des requêtes des clients. D'après la capacité des agents à interagir avec plusieurs systèmes simultanément et à conserver les données client au fil du temps, ils sont particulièrement aptes à fournir une assistance hautement personnalisée et proactive support. L’utilisation de l’IA agentique dans ces environnements permet d’améliorer la satisfaction du client en augmentant la précision et, souvent, de réaliser des économies, car le besoin d’interaction humaine est réduit. 

Réponse aux incidents

Dans les scénarios de catastrophe, les agents IA peuvent fournir des renseignements en temps réel et un support de prise de décision pour les premiers intervenants. Ces systèmes analysent l’imagerie satellite, les réseaux de capteurs et les réseaux sociaux pour évaluer les dommages et hiérarchiser les efforts d’intervention d’urgence. Les modèles prédictifs et les simulations aident également les régions à se préparer aux événements futurs. Ces outils peuvent permettre des évacuations proactives et réduire le nombre de victimes, sauver des vies et réduire les coûts d’intervention en cas de catastrophes.

Éducation

Les tuteurs et les plateformes d'apprentissage IA offrent des parcours d'apprentissage personnalisés et évolutifs pour les étudiants. Les agents de mentorat alimentés par l'IA évaluent le niveau de connaissances d'un étudiant, suivent sa progression et adaptent le contenu en temps réel, garantissant ainsi que tous les apprenants reçoivent un enseignement adapté au rythme approprié. Les agents peuvent y générer des exercices de manière indépendante et fournir des commentaires, ainsi que expliquer le contexte lorsque les étudiants ont des difficultés avec certains concepts. Ils permettent également de répondre aux styles d'apprentissage divergents des étudiants et d'en tirer des enseignements.

Dans la formation supérieure, les assistants de recherche IA peuvent aider les étudiants à découvrir des sujets en résumant des informations ou en recueillant des sources.

En outre, les applications d’apprentissage linguistique et les plateformes de formation professionnelle intègrent de plus en plus d’agents autonomes qui simulent des interactions réelles telles que des entretiens d’embauche ou des conversations en langue étrangère. Ces expériences personnalisées peuvent réduire les obstacles à la création de simulations attrayantes et donner à un plus grand nombre d’étudiants la possibilité de mettre en pratique des compétences concrètes.3 Ensemble, ces outils ont le potentiel de transformer la formation en une expérience plus interactive et en constante évolution, ce qui se traduit par un engagement accru des étudiants et une amélioration des résultats d'apprentissage. 

Gestion de l’énergie

Les agents d’IA peuvent jouer un rôle critique dans le secteur de l’énergie en permettant une gestion intelligente des réseaux et une maintenance prédictive. Par exemple, les agents peuvent analyser de manière proactive les données des équipements énergétiques pour prévoir les plannings de maintenance ou prévoir les défaillances des infrastructures. Ils peuvent également équilibrer l’offre et la demande d’énergie de manière autonome, en ajustant les opérations du réseau en temps réel.4 Ces agents basés sur les tâches sont capables de réduire l’encombrement d’une entreprise et de réduire considérablement les coûts énergétiques. 

Soins de santé

Ces dernières années, les solutions d’IA ont suscité un intérêt particulier pour le secteur de la santé, car elles permettent d’enquêter de manière autonome sur les données de santé et de supprimer les charges administratives dans les établissements médicaux très fréquentés. Dans un environnement clinique, les agents IA ayant accès à de grands jeux de données provenant de tous les services peuvent avoir un impact significatif sur le temps consacré aux tâches administratives telles que la facturation, la planification et l’allocation des ressources, ainsi que l’automatisation complète des tâches de routine telles que les autorisations préalables et la surveillance à distance des patients.

Grâce à leur approche proactive de l’analyse des données, les agents IA peuvent également aider aux diagnostics, à gérer les processus médicamenteux et à surveiller les vitaux des patients en temps réel, en signalant les risques potentiels pour la santé avant qu’ils ne s’aggravent. En intégrant l'IA agentique dans les opérations quotidiennes, les hôpitaux et les centres médicaux sont en mesure de prendre des décisions plus éclairées, ce qui permet aux prestataires de consacrer plus de temps aux soins personnels à fort niveau de contact. Ces outils permettent également d’établir des diagnostics plus précis, des plans de traitement hautement personnalisés et d’accélérer les innovations basées sur la recherche. 

Ressources humaines

Les agents IA axés sur les RH peuvent réduire la charge administrative des services des ressources humaines et améliorer considérablement l’expérience des employés. Dans le processus de recrutement, ces outils peuvent effectuer un certain nombre de tâches chronophages, y compris l'analyse des CV, le classement des candidats et la planification des entretiens. Une fois un candidat embauché, des expériences d’intégration personnalisées adaptées par l’IA offrent aux nouveaux employés des calendriers et des plans de formation individuels.

Pour les employés actuels, les assistants IA agentiques peuvent fournir un certain nombre de ressources critiques au personnel, y compris des recommandations de formation personnalisées basées sur le rôle, l'expérience ou les objectifs de carrière. Pendant ce temps, ces systèmes autonomes traitent également les demandes administratives comme répondre aux FAQ des employés, gérer les demandes de congé et assurer la conformité.

Par exemple : AskHR d’IBM automatise entièrement plus de 80 demandes RH courantes, ce qui augmente considérablement le temps que les responsables RH peuvent consacrer à promouvoir l’expérience des employés et à s’engager dans des tâches plus nuancées et créatives. Et, en utilisant l'IA pour la gestion des talents, les responsables des ressources humaines obtiennent des informations sur les facteurs qui favorisent les embauches réussies à long terme grâce à l'analyse des données. Grâce à ces solutions d'IA agentiques, les leaders RH gagnent du temps et de l'argent grâce au processus de recrutement et de gestion des talents, ainsi que la normalisation du processus d'embauche et de promotion en utilisant des entrées non biaisées et fondées sur les données.

Automatisation informatique et processus

Les agents intelligents des opérations informatiques gèrent de manière autonome l’infrastructure, détectent les anomalies et optimisent les performances du système, réduisant ainsi les temps d’arrêt et les risques opérationnels. Les agents peuvent également agir en tant qu'assistants pour les développeurs, surveiller en permanence la santé d'un système, résoudre les problèmes et déployer des correctifs de manière autonome. Les agents programmés pour renforcer la cybersécurité peuvent détecter les menaces en temps réel et prendre des mesures proactives pour prévenir les attaques.

Et, de plus en plus, les agents agissent comme des developer tools pour aider les programmeurs. Par exemple, les ingénieurs de la NASA ont récemment lancé un agent destiné à être utilisé dans le Jet Propulsi Laboratory. L’agent, qui interagit avec des langages système de robotique spécifiques, aide les développeurs de robots à inspecter, diagnostiquer et exploiter les robots à l’aide de prompts en langage naturel.

Marketing

Les agents IA ont une variété d'applications dans le marketing, en particulier compte tenu des grandes quantités de données que les services marketing ingèrent quotidiennement, et du nombre d'offres concurrentes que les clients rencontrent. Aujourd’hui, certains outils d’IA agentique transforment le processus de découverte des produits, car les consommateurs demandent aux agents des conseils d’achat plutôt que de faire des recherches en ligne.

Dans les domaines du marketing et du commerce électronique, les agents IA peuvent effectuer de manière autonome un certain nombre de tâches de communication et de publicité. Cela peut impliquer la gestion de campagnes, la création de profils clients, la personnalisation du contenu et l’optimisation des performances publicitaires en temps réel. Alors que les technologies d’automatisation et d’IA précédentes pouvaient gérer ces tâches, elles dépendaient de beaucoup plus de supervision et d’entrées fréquentes des utilisateurs pour les exécuter efficacement.

Grâce à l’analyse prédictive, les agents IA peuvent analyser le comportement des clients pour identifier automatiquement les meilleurs délais ou les meilleures stratégies de message pour une campagne donnée, puis transmettre ces informations aux agents qui peuvent planifier les communications eux-mêmes. Grâce à l’analyse proactive, ces technologies créent en permanence des profils clients robustes basés sur de vastes quantités de données, fournissant ainsi des informations supplémentaires pour les campagnes marketing.

Les chatbots IA de médias sociaux peuvent surveiller les mentions d’une marque, interagir avec les utilisateurs et générer des réponses pertinentes avec plus de précision que leurs prédécesseurs non agentiques. En outre, l’IA agentique qui fournit des recommandations de produits aux clients peut s’appuyer sur un certain nombre d’outils, de jeux de données ou de comportements antérieurs des utilisateurs pour identifier plus précisément leurs besoins. Par exemple, en suggérant des réservations de vacances adaptées aux préférences de voyage de plusieurs personnes et à des facteurs externes tels que la météo.

Soutien en santé mentale

Les agents IA offrent un soutien personnalisé et accessible en matière de santé mentale. Par exemple, les chatbots de thérapie agentique fournissent une assistance 24/7 grâce à des conversations en langage naturel, aidant les utilisateurs à gérer l’anxiété ou le stress grâce à des techniques fondées sur des preuves comme la thérapie cognitive et comportementale.

En mêlant l’intelligence émotionnelle et la disponibilité continue, l’IA agentique élargit l’accès au soutien en matière de santé mentale d’une manière évolutive et privée. Ces agents conversationnels peuvent réduire la charge de travail des professionnels lors de pénuries de personnel, élargir l'accès aux soins dans les régions où le soutien en santé mentale n'est pas facilement accessible et aider les patients réticents à demander de l'aide sans craindre d'être stigmatisés.5

Vente au détail

Les agents IA offrent des expériences personnalisées en recommandant des produits, en prédisant les tendances, en gérant le stock et en alimentant des chatbots de service client autonomes. Les agents de merchandising intelligent peuvent optimiser la tarification et les niveaux de stock en temps réel en fonction du comportement des clients et des prévisions de demande, évitant ainsi les ruptures de stock ou autres interruptions.

Dans le domaine du e-commerce, les agents d’IA organisent la sélection des produits et les promotions en fonction des préférences des clients et des historiques d’achat. Ils peuvent même s’appuyer sur des données contextuelles comme la météo, la localisation et les tendances actuelles pour améliorer les résultats. Dans certains magasins physiques, les agents d’IA sont utilisés pour scanner les rayons et gérer les stocks en temps réel.6 Ces technologies stimulent les ventes, réduisent les problèmes de stock et augmentent les ventes grâce à un marketing ciblé, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients et des taux de conversion plus élevés.

Ventes

Les agents conversationnels peuvent être utilisés dans le processus de vente, mais ils ont souvent été déployés pour automatiser les tâches et rationaliser l’accès aux données client. En règle générale, l’IA agentique s’intègre profondément dans les outils existants, tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM), pour accéder aux données clients, comme les interactions précédentes et les préférences des consommateurs. Les agents peuvent contribuer au processus de génération de leads et de qualification, en notant les prospects potentiels et en donnant la priorité aux suivis avec les clients les plus susceptibles de se convertir.

Dans le processus de développement des prospects, les agents IA communiquent de manière autonome avec les clients potentiels par e-mail, chatbot ou assistants vocaux pour fournir des présentations personnalisées et répondre aux questions. La capacité de ces agents à stocker les données des clients potentiels et à traiter plusieurs prospects simultanément les rend particulièrement faciles à dimensionner. De plus, grâce à l'accès aux données historiques, ces outils prévoient les tendances et les opportunités de vente potentielles, ce qui permet aux équipes commerciales de prendre des décisions fondées sur les données et d'allouer les ressources de manière la plus efficace.

En interne, les agents IA peuvent être un excellent actif pour les équipes commerciales : en transcrivant et en analysant les appels commerciaux, en faisant apparaître des données pertinentes sur les prospects avant une réunion ou en aidant les agents commerciaux à planifier des réunions. En fournissant des commentaires en temps réel aux services commerciaux, les agents IA aident leurs homologues humains à améliorer continuellement leurs performances.

Gestion de la chaîne d’approvisionnement

L’un des principaux avantages de l’IA agentique par rapport aux modèles traditionnels est sa capacité à agir de manière dynamique, en analysant les données et en modifiant les tâches sans intervention humaine en temps réel. Cela rend la technologie particulièrement bien adaptée à la chaîne d’approvisionnement, à la gestion des stocks et aux processus d’approvisionnement. Les agents IA peuvent rationaliser le processus de sélection des fournisseurs, en évaluant les fournisseurs potentiels en fonction de leurs indicateurs de rentabilité ou d'Indicateurs de durabilité, et en signalant les risques potentiels. La technologie automatise également des processus tels que la passation de contrats et les bons de commande, en réduisant les efforts manuels et en garantissant la précision de la gestion des fournisseurs. La capacité des agents à croiser ces processus par rapport à des critères tels que les niveaux d'inventaire ajoute un niveau de vérification supplémentaire au processus d'approvisionnement, évitant ainsi les perturbations.

Lorsque les données sont centralisées, l’IA agentique fournit des informations précieuses, permettant aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées à court et à long terme. Les agents peuvent effectuer une analyse détaillée des dépenses et identifier les opportunités de réduire les coûts, ou effectuer une analyse de prévision de la demande en fonction d’un certain nombre de facteurs, notamment les conditions du marché et les événements mondiaux. La technologie peut également être un outil de gestion de la conformité critique, en surveillant de manière proactive les transactions et les processus internes en fonction de l’environnement réglementaire propre à une Entreprise.

En intégrant l'IA agentique dans la chaîne d'approvisionnement et le processus logistique, les entreprises prennent des décisions plus précises sur les fournisseurs et rationalisent le processus de passation de contrats, en réduisant les erreurs et en diminuant les coûts.

Transport et logistique

Les agents IA peuvent optimiser de manière autonome les processus de transport et de logistique en gérant les flottes de véhicules, les itinéraires de livraison et la logistique à grande échelle. Certaines sociétés de livraison utilisent des agents de répartition autonomes pour affecter et réacheminer les véhicules en fonction du trafic, de la météo ou de l'urgence ou de commandes particulières. Les systèmes de maintenance prédictive détectent les problèmes liés aux véhicules et évitent les pannes ou l’usure inutiles, tandis que les systèmes de routage intelligents réduisent la consommation de carburant et raccourcissent les délais de livraison. Ces outils permettent de réaliser des économies et d’aider les organisations à atteindre leurs objectifs de développement durable.

Ressources

Augmentez votre productivité grâce à des agents IA conçus pour votre entreprise

Découvrez le potentiel révolutionnaire des agents IA qui peuvent s’intégrer sans effort à vos opérations métier.

Guide d’achat des agents IA 2025

Consultez ce guide complet qui décrit les principaux cas d’utilisation, les fonctionnalités de base et des recommandations étape par étape pour vous aider à choisir les solutions les mieux adaptées à votre entreprise.
Repenser la productivité commerciale grâce à des agents et assistants d’IA

Découvrez comment les agents et les assistants d’IA peuvent collaborer pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité.
Rapport Omdia sur l’intelligence renforcée : l’impact des agents d’IA

Découvrez comment exploiter le plein potentiel de l’IA générative avec des agents d’IA.

L’avènement de l’entreprise agentique : mettre l’IA au service de l’ensemble de votre parc technologique

Restez informé des nouveaux agents IA émergents, un point de basculement fondamental de la révolution de l’IA.
Essayer watsonx Orchestrate

Découvrez comment les assistants d'IA générative peuvent alléger votre workload et améliorer votre productivité.
Comment les agents IA vont réinventer la productivité

Apprenez à utiliser l’IA pour être plus créatif et plus efficace, et commencez à vous adapter à un avenir marqué par une collaboration étroite avec les agents d’IA.
L’avenir des agents, la consommation d’énergie de l’IA, l’utilisation de l’ordinateur d’Anthropic et le texte généré par IA du filigrane de Google

Gardez une longueur d’avance avec nos experts en IA dans cet épisode de Mixture of Experts, qui se penche sur l’avenir des agents d’IA et plus encore.

Comment Comparus utilise un « assistant bancaire »

Comparus a utilisé les solutions d’IBM watsonx.ai et a démontré de manière impressionnante le potentiel des services bancaires conversationnels en tant que nouveau modèle d’interaction.
Solutions connexes
Agents d’IA pour les entreprises

Créez, déployez et gérez de puissants assistants et agents IA qui automatisent les workflows et les processus grâce à l’IA générative.

         Explorez watsonx Orchestrate
    Solutions d’agents d’IA IBM

    Construisez l’avenir de votre entreprise avec des solutions d’IA en lesquelles vous pouvez avoir confiance.

         Découvrir les solutions d’agents d’IA
    Services d’IA IBM Consulting

    IBM Consulting et ses services d'IA accompagnent les entreprises dans la redéfinition de leurs activités avec l'intelligence artificielle pour mener leur transformation.

         Découvrez les services d’intelligence artificielle
    Passez à l’étape suivante

    Que vous choisissiez de personnaliser des applications et des compétences prédéfinies ou de créer et de déployer des services agentiques personnalisés à l’aide d’un studio d’IA, la plateforme IBM watsonx est là pour vous.

         Explorez watsonx Orchestrate Découvrir watsonx.ai