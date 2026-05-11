La puissance et la prolifération des agents IA, des systèmes logiciels qui utilisent de grands modèles de langage (LLM) comme moteur de décision pour planifier et exécuter de manière autonome les tâches nécessaires à la réalisation d’un objectif défini, ont accéléré la transformation des workflows en entreprise. Cette transformation a progressé plus vite que la capacité de nombreuses entreprises à adapter leurs structures IT traditionnelles aux exigences propres à l’intégration de l’IA agentique, ce qui a créé un écosystème fragmenté. L’ADLC introduit des spécifications communes et des pratiques partagées afin de favoriser la fiabilité des systèmes agentiques entre différents outils, plateformes, fournisseurs et environnements d’entreprise.

Nombre de processus IT standard actuels ont évolué dans le contexte du développement logiciel traditionnel et reposent sur les hypothèses propres aux systèmes statiques et déterministes. Ces processus sont souvent mal adaptés à la nature dynamique et probabiliste des LLM qui régissent le comportement des agents : on les appelle « agents IA » parce qu’ils disposent littéralement d’une capacité d’action pour déterminer comment exécuter les tâches. Des normes et spécifications communes tenant compte de cette évolution peuvent réduire considérablement les risques associés et accélérer l’adoption responsable de l’IA agentique.

Pour que l’IA agentique puisse se développer de manière durable et efficace, les agents IA doivent s’intégrer de façon prévisible entre différents modèles, plateformes, fournisseurs et écosystèmes sectoriels. À l’heure actuelle, presque chaque plateforme de création d’agents IA possède son propre format de définition des agents, son propre schéma d’appel aux outils et aux fonctions, son modèle de gestion de la mémoire et de l’état, sa suite de tests, ses protocoles de déploiement et son système de gestion des versions. Cette fragmentation nuit à l’interopérabilité, augmente les coûts de changement et renforce la dépendance aux fournisseurs, ce qu’une étude récente a identifié comme une préoccupation majeure, juste après la sécurité, pour les responsables métier et techniques qui évoluent dans l’écosystème des fournisseurs d’agents IA.1 Sur le plan opérationnel, cette fragmentation limite également le potentiel de transfert des compétences et des workflows.

Si des normes et pratiques standardisées peuvent atténuer ces inefficacités, les entreprises doivent adopter et faire respecter des protocoles structurels qui s’appuient sur les habitudes et préférences établies des développeurs, au lieu de les contrarier. L’ADLC vise donc à traduire les pratiques émergentes des développeurs en expériences agentiques de référence.

L’ADLC intègre les principes clés du DevSecOps afin d’inscrire le développement des agents IA dans une série de phases interconnectées et largement interdépendantes. L’objectif et les pratiques de chaque phase, ainsi que leurs relations mutuelles, sont abordés plus loin dans cet article. Tous les détails, recommandations et spécifications figurent dans le guide officiel IBM consacré à l’ADLC.