Les agents d’IA dans le domaine de la santé sont des systèmes logiciels autonomes qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) pour percevoir des informations et analyser des données. Ils exécutent des tâches qui soutiennent les soins cliniques, les opérations et les interactions avec les patients, avec un minimum d’intervention humaine.
Ils s’imposent comme une technologie importante dans le secteur de la santé, les entreprises recherchant des systèmes d’IA capables de réagir plus rapidement et plus efficacement au changement.
Les outils d’IA sont déjà largement utilisés dans ce secteur pour analyser les données et optimiser l’affectation du personnel, des ressources et des installations. Ces systèmes intègrent de plus en plus des capacités d’IA générative, telles que les grands modèles de langage (LLM), qui permettent aux utilisateurs d’interagir avec les données et les systèmes par le biais du langage naturel.
L’IA agentique va encore plus loin. Contrairement à l’IA traditionnelle ou à l’automatisation basée sur des règles, les agents d’IA sont conçus pour fonctionner avec un certain degré d’indépendance (agence) tout en restant dans les limites définies par l’entreprise. Cette capacité favorise une adoption plus large, Gartner prévoyant que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise incluront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 2024¹.
Les agents d’IA combinent plusieurs capacités d’IA, notamment des capacités cognitives avancées, le machine learning et le traitement automatique du langage naturel (TALN), dans des systèmes capables de percevoir des informations, de raisonner et de générer des résultats. Les progrès réalisés dans les modèles d’IA générative, combinés à des cadres d’action pour la planification et l’exécution, ont accéléré le développement des agents d’IA en leur permettant de comprendre les instructions, de générer des informations et de coordonner des tâches en plusieurs étapes.
Contrairement à l’IA traditionnelle ou aux algorithmes basés sur des règles, les agents d’IA s’adaptent aux conditions changeantes et fonctionnent dans des environnements complexes tels que les systèmes de santé. En s’intégrant aux systèmes d’entreprise et aux outils cliniques, y compris les applications mobiles, ils contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle même lorsque les conditions évoluent rapidement.
À un niveau élémentaire, un agent d’IA recueille des informations dans son environnement et acquiert une compréhension du contexte. Il évalue ensuite les actions possibles, planifie les étapes suivantes et décide de la marche à suivre. Ce processus de raisonnement lui permet de décomposer les objectifs en tâches et d’ajuster son approche à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles.
Une fois le plan établi, l’agent d’IA exécute les actions via des systèmes connectés ou en interagissant avec des personnes. Les retours d’expérience issus de ces actions peuvent être utilisés pour améliorer les performances futures. Ensemble, ces capacités permettent aux agents d’IA de fonctionner comme des participants actifs dans les workflows plutôt que comme des outils passifs qui se contentent de générer des résultats.
Dans le domaine de la santé, les agents d’IA s’imposent comme une technologie importante. Ils sont conçus pour raisonner à partir de données de santé complexes et poursuivre des objectifs cliniques ou opérationnels définis, tout en respectant les contraintes en matière de sécurité, de réglementation et de gouvernance.
Concrètement, les agents d’IA sont déjà utilisés dans toute une série d’activités de santé. Ils aident les cliniciens à constituer les dossiers, à mettre en évidence les informations pertinentes sur les patients et à gérer les tâches de suivi. Sur le plan opérationnel, les agents d’IA coordonnent la planification, la dotation en personnel et l’allocation des ressources, et peuvent adapter les plans en fonction de l’évolution de la situation. Ceux en contact avec les patients gèrent les rendez-vous, l’accueil et la communication continue.
Les agents d’IA opèrent dans les limites définies par les professionnels de santé, les normes cliniques et les réglementations, y compris la loi HIPAA (aux États-Unis). Ces garde-fous leur permettent de réagir de manière responsable et plus rapide aux changements que les systèmes qui reposent entièrement sur l’intervention humaine.
À mesure que ces systèmes évoluent, les technologies d’IA génératives telles que les grands modèles de langage permettent une interaction plus naturelle avec les données et les workflows. Cette progression ouvre la voie à une intégration plus profonde des agents d’IA dans les écosystèmes de santé, plutôt que de les limiter à des cas d’utilisation individuels.
Les agents d’IA marquent un changement structurel dans l’organisation et le fonctionnement des services de santé. Au lieu de prendre en charge des tâches isolées, ils peuvent planifier, coordonner et agir dans le cadre de workflows cliniques, opérationnels et administratifs. Cette transition modifie la manière dont la valeur est créée dans le domaine de la santé, éloignant les entreprises des processus fragmentés pour les orienter vers des systèmes plus intégrés et adaptatifs.
Leur rôle croissant reflète la complexité grandissante des services de santé modernes. Les systèmes de santé et de bien-être doivent faire face à l’augmentation des volumes de données, à la pénurie de main-d’œuvre et aux attentes croissantes en matière d’accès et de qualité. À mesure que l’IA gagne en maturité dans le domaine de la santé, les agents d’IA contribuent à élargir la prise de décision et l’exécution cliniques au-delà des capacités humaines, ce qui les rend particulièrement importants alors que la demande de soins continue de dépasser les ressources disponibles.
Les agents d’IA remettent également en question les hypothèses de longue date concernant les rôles professionnels et la responsabilité. À mesure qu’ils assument des responsabilités plus autonomes, les cliniciens et les administrateurs doivent repenser la manière dont ils supervisent les systèmes logiciels, leur font confiance et collaborent avec eux. Plus de la moitié des dirigeants du secteur de la santé (53 %) affirment que la cybersécurité et la protection des données des patients constituent leurs plus grands défis2. Les actions pilotées par l’IA influencent les résultats chez les patients, soulevant des questions importantes sur la surveillance et la responsabilité et déterminant l’ampleur de l’adoption de ces systèmes.
Les agents d’IA accélèrent également le rythme de l’innovation dans le domaine des soins de santé. En générant des informations, en coordonnant les tâches et en apprenant au fil du temps, ils réduisent le délai entre l’identification d’un problème et la mise en œuvre d’une solution. Si cette dynamique accélère les progrès, elle augmente également le risque de décalage par rapport aux normes cliniques ou à la préparation organisationnelle, rendant indispensables la gouvernance et la gestion du changement.
Les agents d’IA exercent une pression sur les systèmes de santé, les poussant à évoluer. Ils révèlent les lacunes dans les processus, les compétences et le leadership qui doivent être comblés pour que leur adoption soit couronnée de succès. La valeur durable des agents d’IA dépendra moins de la technologie elle-même que de la manière dont les établissements de santé adapteront leur personnel, leurs structures et leurs normes.
Les agents d’IA fonctionnent comme un tissu conjonctif entre les systèmes de santé. Contrairement aux outils à usage unique, leur valeur réside dans la coordination des actions et le maintien du contexte entre les workflows, ce qui nécessiterait autrement un effort manuel considérable. Les cas d’utilisation suivants illustrent comment les établissements de santé commencent à appliquer ou à tester les agents d’IA :
Les agents d’IA sont souvent déployés dans des systèmes multi-agents pour gérer des parcours de soins qui couvrent plusieurs équipes et systèmes. Cette approche implique souvent l’orchestration d’agents d’IA, où plusieurs agents coordonnent les tâches, partagent le contexte et gèrent les dépendances entre les workflows cliniques et opérationnels.
Par exemple, un agent peut gérer les recommandations. Un autre peut surveiller la réalisation des tests. Un troisième peut avertir le personnel ou les patients lorsque des mesures supplémentaires sont nécessaires. Ensemble, ils permettent de garantir la continuité des plans de traitement sans intervention manuelle à chaque étape.
Les agents d’IA assistent les cliniciens en générant des résumés de consultation, en mettant à jour les dossiers de santé numérique (DSN) et en gérant les tâches administratives de suivi. Par exemple, un agent d’IA peut écouter une interaction avec un patient, rédiger des notes cliniques et les transmettre pour révision, tout en passant des commandes ou en programmant des suivis. Cette automatisation de la saisie des données courantes rationalise les processus de documentation et aide les cliniciens à rester concentrés sur les soins aux patients.
Certains agents d’IA assistent les cliniciens en synthétisant les données des patients et en analysant les images médicales telles que les IRM et les radiographies, en particulier dans des spécialités comme la radiologie et l’oncologie. Plutôt que de prendre des décisions de manière indépendante, ils mettent en évidence les risques, les directives et les schémas qui soutiennent le jugement humain, améliorent la précision des diagnostics et favorisent des décisions thérapeutiques plus personnalisées.
Les agents d’IA soutiennent la découverte et le développement de médicaments en coordonnant l’analyse des données, la simulation et les workflows de recherche à partir de jeux de données volumineux et complexes. Ils peuvent aider à identifier des composés prometteurs, à gérer les essais cliniques et à adapter les plans de recherche à mesure que de nouvelles découvertes apparaissent. Alors que l’IA progresse dans le domaine médical, ces agents permettent une itération plus rapide et une amélioration de l’efficacité et de la collaboration tout au long du cycle de développement des médicaments.
Les hôpitaux utilisent des agents d’IA pour faciliter la planification, la gestion du personnel et la gestion des capacités. Un agent d’IA peut ajuster les plans de dotation en personnel en fonction du nombre de patients prévu ou identifier les goulots d’étranglement dans les plannings des salles d’opération. Ces capacités permettent aux professionnels et aux établissements de santé de répondre de manière plus dynamique à l’évolution de la demande.
Une récente étude d’IBM a révélé que 69 % des dirigeants du secteur de la santé s’attendent à ce que l’IA améliore leur capacité à s’adapter à l’évolution des demandes cliniques, notamment en leur permettant de réagir plus rapidement lors de futures crises de santé publique2.
Les agents d’IA alimentent les assistants virtuels, les chatbots et d’autres outils qui gèrent la prise de rendez-vous, l’admission et la communication de base avec les patients. Ces systèmes utilisent souvent l’IA conversationnelle pour interagir naturellement avec les patients, recueillir leurs symptômes, répondre à leurs questions et gérer les suivis. Ces interactions continues améliorent l’accès aux soins et l’expérience globale des patients.
Les agents d’IA surveillent les populations de patients afin d’identifier les risques émergents ou les lacunes dans les soins. À l’aide d’analyses prédictives, un agent d’IA peut analyser en continu les dossiers afin de signaler les patients présentant des signes précurseurs de détérioration ou des pathologies telles que des maladies rénales. Les informations importantes en temps réel issues de la surveillance des patients peuvent déclencher une prise de contact ou une escalade vers les équipes de soins pour examen.
Une étude IBM a révélé que 4 dirigeants sur 10 dans le secteur de la santé utilisent déjà l’IA pour la surveillance des patients hospitalisés et pour fournir des alertes précoces sur les problèmes de santé des patients2.
Les agents d’IA facilitent l’automatisation des workflows administratifs tels que la facturation, le codage et les procédures d’autorisation préalable. Par exemple, un agent d’IA peut rassembler les documents requis, soumettre les demandes d’autorisation et assurer le suivi auprès des organismes de remboursement. En gérant ces workflows administratifs en plusieurs étapes, les agents d’IA réduisent les retards et les pertes de revenus.
Dans l’étude IBM, 34 % des dirigeants du secteur de la santé ont déclaré utiliser l’IA dans la gestion du cycle des revenus et du budget. Par ailleurs, 67 % d’entre eux considèrent que l’IA offre les meilleures opportunités en matière d’amélioration de la coordination entre les organismes de remboursement et les professionnels de santé et de l’intégrité des demandes de remboursement.2
Les agents d’IA offrent toute une série d’avantages qui vont au-delà des cas d’utilisation individuels. Leur impact se fait sentir dans les dimensions cliniques, opérationnelles et organisationnelles de la santé, façonnant la manière dont le travail est effectué et dont la valeur est créée.
Meilleure coordination entre les systèmes : le travail dans le secteur de la santé est souvent fragmenté entre les outils, les équipes et les services. Les agents d’IA peuvent maintenir le contexte et coordonner les actions au-delà de ces frontières, réduisant ainsi les retards et les malentendus. Un tiers (34 %) des dirigeants du secteur de la santé s’attendent à ce que l’IA contribue à améliorer la productivité.Ils voient son intérêt dans la coordination des équipes de soins multidisciplinaires au sein des services et entre les hôpitaux2.
Amélioration continue au fil du temps : avec une gouvernance appropriée, les agents d’IA peuvent tirer des enseignements des résultats et des retours d’expérience. Cette capacité permet aux établissements de santé d’affiner leurs processus de manière dynamique plutôt que de s’appuyer uniquement sur des workflows statiques.
Réponse plus rapide au changement : les agents d’IA réduisent le délai entre l’identification d’un problème et la mise en œuvre d’une solution. Leur capacité à planifier et à exécuter des tâches permet de s’adapter plus rapidement aux conditions cliniques et opérationnelles.
Allègement de la charge administrative : en prenant en charge la documentation, la coordination et les tâches routinières, les agents d’IA réduisent la charge de travail non clinique qui pèse sur les cliniciens et le personnel. Cela permet de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et contribue à réduire l’épuisement professionnel.
Normes plus cohérentes : les agents d’IA peuvent appliquer les directives, les politiques et les règles de manière fiable. Cette approche contribue à réduire les variations indésirables tout en soutenant les efforts en matière de qualité et de sécurité à l’échelle.
Interactions continues avec les patients : les agents d’IA permettent de soutenir les patients en dehors des cadres de soins traditionnels. Une interaction continue permet un meilleur suivi, une meilleure surveillance et une meilleure adhésion entre les visites.
Prise de décision évolutive : les agents d’IA permettent aux établissements de santé d’étendre leur aide à la décision à des volumes de données et à une complexité croissants. Ils aident les équipes à faire des choix éclairés à l’échelle sans dépendre uniquement de l’attention et de la disponibilité des humains.
Soutien à la transformation à long terme : les agents d’IA font plus qu’optimiser les workflows existants. Ils fournissent une base pour repenser les rôles, les processus et les structures organisationnelles à mesure que les systèmes de santé évoluent.
À mesure que les agents d’IA gagnent en maturité, ils passeront, dans le secteur de la santé, de l’exécution de tâches à la coordination au niveau du système. Plutôt que de soutenir des workflows individuels, les futurs agents géreront de plus en plus la manière dont le travail se déplace entre les domaines cliniques, opérationnels et administratifs.
Dans le domaine de la découverte et du développement de médicaments, les agents d’IA coordonneront l’analyse des données, la simulation et l’expérimentation dans l’ensemble des workflows de recherche. Ils adapteront les plans de recherche à mesure que les résultats apparaîtront, aidant ainsi les entreprises à passer plus rapidement de la réflexion à la mise en œuvre.
Les futurs agents d’IA fonctionneront en continu au lieu de répondre à des requêtes ou à des événements. Ils conserveront une vision à long terme des patients, des workflows et des objectifs organisationnels. Cette prise de conscience leur permettra d’anticiper les besoins, d’ajuster les plans et d’intervenir plus tôt.
Les agents d’IA se verront confier des responsabilités plus larges en matière de planification et d’exécution. Cependant, ils resteront soumis aux règles cliniques, aux politiques de gouvernance et à la supervision humaine. Cet équilibre entre autonomie et contrôle redéfinira la manière dont les cliniciens et les administrateurs interagissent avec la technologie.
Les soins de santé s’appuieront de plus en plus sur des réseaux d’agents travaillant ensemble entre les services, les systèmes et même les entreprises. Ces environnements multi-agents permettront une coordination difficile à réaliser par le seul effort humain, d’autant plus que les soins deviennent de plus en plus distribués.
L’avenir des agents d’IA dépendra de cadres de gouvernance solides qui traitent de la sécurité, de la transparence et de la responsabilité de l’IA dans les soins de santé. Les entreprises qui investissent tôt dans ces fondations seront mieux placées pour développer des systèmes agentiques sans augmenter les risques.
