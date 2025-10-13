Qu’est-ce que la télémétrie ?

La télémétrie joue un rôle clé dans divers secteurs, notamment la santé, l’aéronautique, l’automobile et les technologies de l’information (TI), donnant aux entreprises des informations importantes sur la performance des systèmes, le comportement des utilisateurs, la sécurité et l’efficacité opérationnelle. Dans les secteurs qui dépendent d’actifs physiques, tels que l’agriculture, les services publics et les transports, les entreprises utilisent la télémétrie pour mesurer la température, la pression atmosphérique, le mouvement ou encore la luminosité. Dans le domaine de la santé, les systèmes de télémétrie permettent de surveiller le rythme cardiaque, la pression artérielle et le niveau d’oxygène.

Dans les deux cas, les instruments physiques et les capteurs collectent des données réelles et les envoient à un référentiel central. Les données sont souvent transmises à l’aide d’un protocole de communication spécialisé tel que Modbus, PROFINET, OPC Unified Architecture or EtherNet/IP, en vue d’une analyse plus approfondie.

Cependant, les capteurs physiques ne sont pas conçus pour collecter des indicateurs de performance numérique tels que le taux d’erreur, l’utilisation de la mémoire, les temps de réponse, le temps de fonctionnement et la latence. Les équipes informatiques s’appuient sur l’instrumentation des appareils, souvent par le biais d’agents logiciels, c’est-à-dire des capteurs numériques programmés pour surveiller et collecter les données système pertinentes de manière autonome. Ces données sont souvent structurées en indicateurs, événements, journaux et traces (MELT), chacun offrant une vue différente sur le comportement du système, les workflows et la performance.

Les frontières entre les systèmes de télémétrie physiques et numériques commencent à s’estomper, d’autant plus que les entreprises sont toujours plus nombreuses à adopter des stratégies de transformation numérique qui visent à intégrer la technologie dans tous les aspects de leur activité.



Par exemple, un secteur traditionnellement physique comme la fabrication peut utiliser les capteurs pour mesurer la consommation d’énergie, contrôler la qualité et évaluer les conditions environnementales. Parallèlement, il peut s’appuyer sur des agents logiciels pour assurer un suivi avancé des actifs, une maintenance préventive et la surveillance des flux de production. C’est pourquoi cet article porte principalement sur la télémétrie informatique et son rôle croissant dans les environnements d’entreprise modernes.

La télémétrie informatique comporte cinq étapes clés :

Collecter indicateurs, événements, journaux et traces à partir de sources disparates à l’aide de capteurs ou d’agents logiciels



Transmettre ces données vers un référentiel central ou un routeur par Wi-Fi, satellite, radio ou un autre moyen de communication



Traiter et organiser les données entrantes afin de faciliter l’interrogation



Conserver les données à l’aide d’une solution de stockage comme une base de données de séries chronologique, un entrepôt de données ou un data lake



Analyser, interpréter et visualiser les données pour prendre des décisions métier plus éclairées, souvent à l’aide d’une plateforme d’observabilité

Une stratégie de télémétrie efficace permettra à l’entreprise d’assurer une Full Stack Observability (comprendre l’état interne de la pile technologie de bout en bout en fonction de ses productions externes).

La télémétrie est également une composante majeure de l’Internet des objets (IdO), un cadre qui équipe les appareils de capteurs avancés, de logiciels et d’une connectivité réseau, pour leur permettre de communiquer et d’échanger des données au sein du système.