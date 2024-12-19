Qu’est-ce que gRPC ?

Le RPC, ou appel de procédure à distance, est un modèle de communication pour l’interaction client/serveur qui permet aux appels à distance d’apparaître et de fonctionner comme des appels locaux. Il s’agit d’une technique plus ancienne, qui remonte conceptuellement aux années 1970, avec des applications initiales vues dans des projets informatiques pionniers tels que l’ARPANET et le Xerox PARC.

Dans un RPC, le client interagit avec une représentation du serveur, qui semble locale, mais qui est en fait un intermédiaire. Cet intermédiaire, communément appelé stub, est chargé de gérer les données de marshalling et de non-marshalling (c’est-à-dire la conversion des données dans un format adapté à la transmission et la conversion des résultats reçus du serveur dans leur format d’origine). Comme il s’agit d’un style d’architecture pour la communication client/serveur, il est couramment utilisé dans la conception des API.

Il existe de nombreuses implémentations différentes de cadres RPC, notamment XML-RPC et JSON-RPC. Ces implémentations utilisent HTTP comme protocole de transport, différant principalement par le type de format. Depuis les années 1990 et 2000, ces mises en œuvre ont mis en évidence les points forts du RPC : elles simplifient le développement, font abstraction des complexités de la communication réseau, sont légères, relativement simples à utiliser et lisibles par l’homme.

Cependant, de nombreux environnements modernes, en particulier ceux qui utilisent des architectures de microservices, des environnements polyglottes et des systèmes avec des charges de données élevées, ont besoin d’un cadre des exigences plus rapide et à haute performance pour connecter des applications. Dans l’idéal, ce cadre des exigences facilite un transfert de données plus efficace, en temps réel, entre les services exécutés dans différents environnements et centres de données.

gRPC a été développé pour répondre à ce besoin, offrant une faible latence et un débit élevé grâce à la sérialisation des données et il utilise le protocole HTTP/2, les capacités de diffusion bidirectionnelle, la génération de code, etc.

gRPC a été initialement publié en 2015, la même année que la version HTTP/2. Il répond aux limitations des anciennes implémentations RPC principalement en utilisant les tampons de protocole, ou Protobuf, son langage de définition d’interface (IDL). Protobuf sérialise et encode les données structurées en binaire. Les données sont ainsi plus compactes, ce qui permet une transmission plus rapide et des performances supérieures.

Protobuf permet également de modifier les champs de données sans perturber le code. Cela permet de réduire les erreurs et de partager et traiter les données en temps réel. Ces caractéristiques font des API créées avec gRPC une option fiable pour les environnements distribués modernes, les architectures de microservices, les applications de streaming et pour connecter les systèmes et appareils de l’Internet des objets.

Cela donnerait un sens si gRPC était l’abréviation de « Google Remote Procedure Call ». Mais l’équipe gRPC de grPC.io affirme avec humour qu’il s’agit de « gRPC Remote Procedure Call ». Son GitHub précise que le « g » signifie quelque chose de différent à chaque version (allant de « gregarious » à « goose » à « Guadalupe River Park Conservancy »). Quoi qu’il en soit, Google a développé gRPC et l’a publié en tant que projet open source en 2015.

