Qu'est-ce que le transport intelligent ?

Chaque jour, les gens rencontrent de multiples obstacles en voyageant. En raison de la circulation, un bus peut arriver avec 15 minutes de retard ou on peut tourner pendant 30 minutes en voiture pour trouver une place de stationnement. Le monde moderne regorge d’inconvénients liés aux inefficacités sous-jacentes de nos systèmes de transport.
Cependant, les voitures bloquées et les personnes pressées qui attendent les transports publics ne sont pas seulement une nuisance individuelle. Une infrastructure de transport qui n’est pas optimale affecte l’économie, accélère l’impact sur l’environnement et diminue la qualité de vie en général. Faire en sorte que les transports soient plus rapides et accessibles à un plus grand nombre de personnes est un sujet qui préoccupe les urbanistes.
La bonne nouvelle, c’est que les nouvelles technologies et approches des systèmes de gestion des transports nous permettent de commencer à remédier à ces inconvénients et d’apporter d’autres améliorations en aval dans le domaine des transports. La solution : le transport intelligent.
L’essor des technologies interconnectées comme l’Internet des objets (IdO), les véhicules électriques, la géolocalisation et la technologie mobile ont permis d’orchestrer la façon dont les personnes et les marchandises circulent d’un endroit à un autre, en particulier dans les zones urbaines denses.
Plusieurs villes dans le monde, dont Londres, Paris, Amsterdam et Rio de Janeiro, ont investi dans les transports intelligents en tant qu’élément clé de leurs initiatives de villes intelligentes. Il existe désormais des universités qui étudient les cas d’utilisation des transports intelligents (par exemple, l’Université de New York, le NJIT et bien d’autres). Il semble que le monde entier se concentre sur la résolution des problèmes de transport et l’augmentation de la mobilité, car il produit de nombreux avantages pour les citoyens et l’économie.
De nombreuses villes s’autoproclament première « ville intelligente » au monde. Bien qu’on puisse discuter de ce qui transforme exactement une agglomération en ville intelligente, il est indéniable que l’essor de l’Internet et de la technologie mobile a suscité un intérêt généralisé pour la construction de la nouvelle génération de villes intelligentes.
Chaque fois qu’une ville améliore ses structures existantes pour intégrer davantage de technologies basées sur les données ou connectées, elle devient plus intelligente. Parmi les améliorations apportées par les villes intelligentes au-delà des transports intelligents, citons les capteurs pour surveiller la qualité de l’air et les fluctuations de température, la technologie IdO dans les bâtiments publics pour économiser l’énergie et la gestion de la collecte des déchets basée sur les données. Mais le bien le plus précieux de toute ville intelligente est de savoir comment le transport intelligent peut révolutionner le fonctionnement des villes et la façon dont les gens s’y déplacent.
Également connu sous le nom de mobilité intelligente, l’essor de la collecte de données omniprésentes et de l’automatisation a conduit les administrations locales à adopter les transports intelligents. Cela est rendu possible par le fait que pratiquement tous les citoyens et les usagers disposent d’un smartphone qui peut transmettre et recevoir des messages et des données.
En outre, il n’a jamais été aussi simple et moins coûteux de créer des réseaux Wi-Fi publics, offrant ainsi de nombreuses nouvelles opportunités aux gouvernements qui peuvent mettre en œuvre des initiatives de transport intelligent.
Le transport intelligent implique généralement des partenariats entre le public et le privé, ce qui peut avoir un impact positif sur plusieurs problèmes de transport, tels que la pollution liée aux émissions des voitures, les encombrements et l’importance des transports publics pour les personnes dans le besoin et les personnes âgées.
Plusieurs solutions de transport intelligent existent depuis un certain temps, par exemple un service des transports de la ville qui fournit des données d’arrivée en temps réel sur les bus et les trains, la collecte de péages électroniques, le partage de vélos, la tarification sur les voitures entrant dans la ville et les cartes à puce des transports publics. Mais plusieurs technologies disparate ne suffisent pas à créer un système de transport intelligent. Cela nécessite une stratégie globale et de multiples technologies intelligentes fonctionnant en tandem.
Le transport intelligent permet de mieux répartir les ressources afin que les villes puissent faire plus avec moins et ainsi réduire la consommation d’énergie et éviter des coûts inutiles liés aux ressources.
Les villes et les États qui donnent la priorité aux transports intelligents offrent une expérience de vie plus inclusive et équitable à tous leurs citoyens.
Voici quelques exemples de transports intelligents et les avantages qu’ils peuvent apporter à une ville :
Chaque conducteur a fait l’expérience de chercher une place de stationnement pendant 30 minutes ou plus, persuadé que chaque place libre a été prise quelques secondes avant qu’il n’arrive. C’est un problème complexe qui a une solution évidente : ajouter des capteurs aux places de stationnement. De cette façon, les conducteurs peuvent savoir où trouver une place libre et utiliser leur smartphone et/ou leur tableau de bord pour s’y rendre directement, au lieu de tourner sans but précis.
De nombreux services de transport locaux et nationaux diffusent désormais en temps réel des mises à jour des horaires de transport en commun et des interruptions de maintenance via des systèmes de contrôle centralisés. Les citoyens et les usagers peuvent accéder à ces informations sur leurs smartphones, tablettes et ordinateurs par le biais d'applications, des réseaux sociaux ou de navigateurs, mais cela ne devrait être qu'un simple enjeu.
La nouvelle génération de systèmes de transport intelligents sera capable de communiquer quand des pièces des trains ou des bus sont susceptibles de tomber en panne, ce qui permettra aux opérateurs de mettre les véhicules hors service et de les réparer avant qu’ils ne tombent en panne pendant leur service. L’investissement dans les réseaux de transport comprend également la construction de chemins de fer à grande vitesse pouvant transporter plus de personnes d’un point à l’autre, réduisant ainsi le trafic et l’impact environnemental liés aux automobilistes.
La congestion de la circulation est la conséquence de nombreux problèmes distincts, tels que les accidents, la rigidité des réseaux de circulation, le mauvais temps, la croissance démographique et les infrastructures défectueuses. Même s’il existe des solutions pour chacun d’entre eux (d’un niveau de complexité variable), les transports intelligents peuvent les résoudre :
Combien de demandeurs d’emploi ont raté le job de leurs rêves à cause d’un train en retard ? Combien de temps faut-il pour que les horaires imprimés à l’arrêt de bus perdent tout intérêt ? Dans chaque ville, des milliers, voire des millions de personnes dépendent quotidiennement des transports publics ; ils sont des vitaux pour les personnes âgées, les travailleurs de première ligne et les personnes handicapées. Cela fait une grande différence lorsque les villes peuvent connecter ces véhicules critiques à un réseau intelligent pour s’assurer que les citoyens disposent d’informations en temps réel sur les services de bus et d’autres modes de transport en commun qui les prendront en charge et les mèneront là où ils en ont besoin.
Les dirigeants qui veulent rendre leurs villes accueillantes et attirer les conducteurs de voitures électriques doivent installer des bornes de recharge électriques dans les zones à forte circulation, où les personnes peuvent s’arrêter un peu et se promener ou se restaurer pendant que la voiture se charge. Non seulement cela fournit un service, mais cela aide également les entreprises du secteur à conquérir de nouveaux marchés. L’important est de ne pas oublier que vous construisez pour l’avenir. Bien que les véhicules autonomes ne soient pas encore prêts pour un déploiement à grande échelle, beaucoup pensent qu’ils deviendront une réalité. Par conséquent, tout plan de transport intelligent digne de ce nom doit prévoir une protection contre les risques futurs, à mesure que la technologie automobile élargit la façon dont nous pouvons nous déplacer sans intervention humaine.
Pratiquement toutes les grandes villes ont intégré des technologies de transport intelligent dans leur offre globale aux citoyens et aux usagers, mais le moment est venu d’établir une stratégie globale de transport intelligent qui aide les gens à se rendre à destination plus rapidement, en toute sécurité et avec moins d’impact sur l’environnement. Comme le mouvement du travail hybride permet à davantage d’employés de travailler dans la ville de leur choix, les municipalités qui offrent une ville véritablement intelligente dotée d’un système de transport intelligent complet pourront attirer davantage de résidents, aux dépens des villes qui peinent à s’adapter.
