Qu'est-ce que le transport intelligent ?

Voici quelques exemples de transports intelligents et les avantages qu’ils peuvent apporter à une ville :

Stationnement

Chaque conducteur a fait l’expérience de chercher une place de stationnement pendant 30 minutes ou plus, persuadé que chaque place libre a été prise quelques secondes avant qu’il n’arrive. C’est un problème complexe qui a une solution évidente : ajouter des capteurs aux places de stationnement. De cette façon, les conducteurs peuvent savoir où trouver une place libre et utiliser leur smartphone et/ou leur tableau de bord pour s’y rendre directement, au lieu de tourner sans but précis.

Réseaux de transport intelligents

De nombreux services de transport locaux et nationaux diffusent désormais en temps réel des mises à jour des horaires de transport en commun et des interruptions de maintenance via des systèmes de contrôle centralisés. Les citoyens et les usagers peuvent accéder à ces informations sur leurs smartphones, tablettes et ordinateurs par le biais d'applications, des réseaux sociaux ou de navigateurs, mais cela ne devrait être qu'un simple enjeu.

La nouvelle génération de systèmes de transport intelligents sera capable de communiquer quand des pièces des trains ou des bus sont susceptibles de tomber en panne, ce qui permettra aux opérateurs de mettre les véhicules hors service et de les réparer avant qu’ils ne tombent en panne pendant leur service. L’investissement dans les réseaux de transport comprend également la construction de chemins de fer à grande vitesse pouvant transporter plus de personnes d’un point à l’autre, réduisant ainsi le trafic et l’impact environnemental liés aux automobilistes.

Une meilleure gestion du trafic

La congestion de la circulation est la conséquence de nombreux problèmes distincts, tels que les accidents, la rigidité des réseaux de circulation, le mauvais temps, la croissance démographique et les infrastructures défectueuses. Même s’il existe des solutions pour chacun d’entre eux (d’un niveau de complexité variable), les transports intelligents peuvent les résoudre :

Accidents de véhicules : les véhicules connectés équipés de capteurs peuvent prévenir les accidents, souvent avant même que le conducteur ne se rende compte que quelque chose de grave est sur le point de se produire.

les véhicules connectés équipés de capteurs peuvent prévenir les accidents, souvent avant même que le conducteur ne se rende compte que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Contrôle de la circulation : historiquement, les feux de signalisation changeaient en fonction de fenêtres temporelles prédéterminées, indépendamment de tout impact imprévu. Bien que la temporalité du changement des signaux de circulation puisse varier en fonction des heures de la journée (par exemple, pour tenir compte des heures de pointe dans une rue très fréquentée), elles changent rarement en fonction du flux de circulation spécifique. Dans les rares grandes zones métropolitaines où les durées de feux de circulation peuvent changer en fonction de ces données, ils sont généralement effectués manuellement grâce à une intervention humaine. L’avenir de la gestion de la circulation implique des feux de circulation intelligents connectés à des données de flux de trafic en temps réel qui intègrent le machine learning et l’intelligence artificielle, capables de gérer les feux de circulation en fonction de milliers de variables.

Transports publics intelligents

Combien de demandeurs d’emploi ont raté le job de leurs rêves à cause d’un train en retard ? Combien de temps faut-il pour que les horaires imprimés à l’arrêt de bus perdent tout intérêt ? Dans chaque ville, des milliers, voire des millions de personnes dépendent quotidiennement des transports publics ; ils sont des vitaux pour les personnes âgées, les travailleurs de première ligne et les personnes handicapées. Cela fait une grande différence lorsque les villes peuvent connecter ces véhicules critiques à un réseau intelligent pour s’assurer que les citoyens disposent d’informations en temps réel sur les services de bus et d’autres modes de transport en commun qui les prendront en charge et les mèneront là où ils en ont besoin.

Promotion des véhicules électriques

Les dirigeants qui veulent rendre leurs villes accueillantes et attirer les conducteurs de voitures électriques doivent installer des bornes de recharge électriques dans les zones à forte circulation, où les personnes peuvent s’arrêter un peu et se promener ou se restaurer pendant que la voiture se charge. Non seulement cela fournit un service, mais cela aide également les entreprises du secteur à conquérir de nouveaux marchés. L’important est de ne pas oublier que vous construisez pour l’avenir. Bien que les véhicules autonomes ne soient pas encore prêts pour un déploiement à grande échelle, beaucoup pensent qu’ils deviendront une réalité. Par conséquent, tout plan de transport intelligent digne de ce nom doit prévoir une protection contre les risques futurs, à mesure que la technologie automobile élargit la façon dont nous pouvons nous déplacer sans intervention humaine.