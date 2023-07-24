Qu’est-ce que l’analyse des opérations informatiques ?

La complexité des systèmes informatiques s'est considérablement accrue ces dernières années, ce qui rend d'autant plus urgent pour les équipes informatiques de veiller au bon fonctionnement des opérations. Une multiplication des appareils se connectant à des applications, l’essor du cloud computing et le développement de nouveaux produits ont conduit les entreprises à investir dans des services numériques pour répondre aux besoins des clients.
Par exemple, 99 % des entreprises sondé par McKinsey ont déclaré avoir entrepris une transformation technologique à grande échelle depuis 2020. Et pourtant, les DSI déclarent que leurs cadres estiment que 59 % des initiatives numériques prennent trop de temps pour être menées à bien et que 52 % prennent trop de temps pour générer de la valeur, selon une enquête Gartner 2023.
La complexité croissante a rendu nécessaire l'adoption d'une approche systématique pour garantir la santé et l'optimisation des services informatiques de toute organisation. Cela a conduit à une augmentation de l'importance de l'analyse des opérations informatiques (ITOA), le processus basé sur les données par lequel les organisations collectent, stockent et analysent les données produites par leurs services informatiques.
ITOA transforme les données opérationnelles en informations en temps réel. Il fait souvent partie de AIOps, qui utilise l'IA et le machine learning pour améliorer le DevOps global d’une entreprise afin que celle-ci puisse offrir un meilleur service. L'utilisation de l'automatisation et des capacités de machine learning accélère les workflows opérationnels, générant immédiatement des informations exploitables et éliminant les erreurs humaines potentielles.
ITOA assiste les équipes ITOps dans la rationalisation de leur processus décisionnel en utilisant la technologie pour analyser de grands ensembles de données et identifier la stratégie informatique appropriée.
La complexité croissante des systèmes informatiques a conduit les organisations à améliorer la surveillance et l'analyse des données afin de prendre des décisions plus éclairées. Chaque organisation dispose d'une infrastructure technologique unique, généralement composée de logiciels natifs et de plateformes cloud. L'infrastructure informatique des entreprises modernes est constituée d'un vaste écosystème interdépendant où un incident ou une erreur peut compromettre l'ensemble du système.
La pile technologique de logiciels, d’infrastructure et de services réseau d’une organisation permet aux entreprises de fournir plus de services à leurs clients, mais la complexité accrue signifie que davantage de choses peuvent mal tourner, et ces erreurs peuvent avoir un impact exponentiel. Les entreprises s’efforcent de minimiser les temps d’arrêt, car cela perturbe leurs services et compromet leur réputation auprès des clients et des partenaires. Les départements informatiques doivent savoir comment allouer au mieux leurs ressources pour répondre à tout problème émergent, augmenter le temps de fonctionnement et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise ITOM (gestion des opérations informatiques)
Heureusement, les systèmes informatiques produisent leurs propres données et collectent encore davantage de données agrégées auprès des clients, des partenaires et des employés. Les entreprises utilisent toutes ces données pour évaluer l'état général de leur système grâce à l'analyse des opérations informatiques.
L'ITOA et l'observabilité partagent un objectif commun : utiliser les données des opérations informatiques pour suivre et analyser les performances d'un système afin d'améliorer l'efficacité et l'efficience opérationnelles. Elles contribuent toutes deux à la business intelligence en permettant aux organisations de résoudre plus rapidement les problèmes liés aux opérations informatiques, d'élaborer des stratégies de triage pour les problèmes futurs et de faciliter le déploiement de nouvelles technologies.
L'observabilité consiste à comprendre l'état ou la condition interne d'un système complexe en se basant uniquement sur la connaissance de ses résultats externes. Elle s'appuie sur quatre piliers importants : les indicateurs, les événements, les journaux et les traces (MELT) pour comprendre le comportement, les performances et d'autres aspects de l'infrastructure cloud et des applications. Elle vise à comprendre ce qui se passe au sein d'un système en étudiant des données externes. L'ITOA utilise les principes du data mining et du big data pour analyser les jeux de données bruités au sein du système et créer un cadre qui utilise ces informations pour améliorer le fonctionnement de l’ensemble du système. Il s'agit d'analyser les causes profondes des incidents dans les opérations informatiques, afin que les équipes informatiques puissent résoudre les problèmes susceptibles de se reproduire. L’objectif est de résoudre le problème sous-jacent tout en déterminant si d’autres logiciels ou systèmes sont également à risque de défaillance.
L’analyse des opérations informatiques (ITOA) englobe plusieurs outils, processus et technologies qui fonctionnent ensemble pour produire de la valeur au sein de l’entreprise. Voici les technologies et les cas d’utilisation les plus courants :
L’analyse des opérations informatiques (ITOA) aide les organisations à analyser de grandes quantités de données opérationnelles structurées et non structurées entre systèmes à travers trois étapes clés :
Les entreprises peuvent évaluer l'efficacité des programmes d'analyse des opérations informatiques (ITOA) à l'aide de plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) :
Toute organisation qui dispose d'une pratique solide en matière d'analyse des opérations informatiques (ITOA) bénéficie de plusieurs avantages :
Les outils d'automatisation d'IBM, y compris IBM AIOps Insights, IBM Cloud Pak for AIOps, IBM Turbonomic et IBM Instana, contribuent à maintenir tous vos systèmes en état de marche en vous offrant l'observabilité et la gestion des ressources pour prédire, détecter et remédier aux incidents plus rapidement et à moindre coût. Ils peuvent également permettre d’automatiser l’innovation et la gestion au sein des équipes informatiques et entre elles.
Découvrez comment l’association de l’APM et des outils d’optimisation des coûts du cloud hybride aide les organisations à réduire les coûts et à augmenter la productivité.
Apprenez à repositionner vos équipes informatiques et à intégrer l’IA et l’automatisation informatique à votre organisation pour assurer la réussite de votre entreprise.
Exploitez le pouvoir de l’IA et de l’automatisation pour résoudre de manière proactive les problèmes de la pile d’applications.
Allez au-delà de la simple automatisation des tâches pour gérer des processus de haut niveau, en contact avec les clients et générateurs de revenus, grâce à une adoption et à une évolutivité intégrées.
Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit les informations dont vous avez besoin pour parvenir à des performances métier exceptionnelles.
Découvrez comment l’IA appliquée aux opérations informatiques fournit les informations dont vous avez besoin pour parvenir à des performances métier exceptionnelles.