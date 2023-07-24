Qu’est-ce que l’analyse des opérations informatiques ?

La complexité des systèmes informatiques s'est considérablement accrue ces dernières années, ce qui rend d'autant plus urgent pour les équipes informatiques de veiller au bon fonctionnement des opérations. Une multiplication des appareils se connectant à des applications, l’essor du cloud computing et le développement de nouveaux produits ont conduit les entreprises à investir dans des services numériques pour répondre aux besoins des clients.

Par exemple, 99 % des entreprises sondé par McKinsey ont déclaré avoir entrepris une transformation technologique à grande échelle depuis 2020. Et pourtant, les DSI déclarent que leurs cadres estiment que 59 % des initiatives numériques prennent trop de temps pour être menées à bien et que 52 % prennent trop de temps pour générer de la valeur, selon une enquête Gartner 2023.

La complexité croissante a rendu nécessaire l'adoption d'une approche systématique pour garantir la santé et l'optimisation des services informatiques de toute organisation. Cela a conduit à une augmentation de l'importance de l'analyse des opérations informatiques (ITOA), le processus basé sur les données par lequel les organisations collectent, stockent et analysent les données produites par leurs services informatiques.

ITOA transforme les données opérationnelles en informations en temps réel. Il fait souvent partie de AIOps, qui utilise l'IA et le machine learning pour améliorer le DevOps global d’une entreprise afin que celle-ci puisse offrir un meilleur service. L'utilisation de l'automatisation et des capacités de machine learning accélère les workflows opérationnels, générant immédiatement des informations exploitables et éliminant les erreurs humaines potentielles.

ITOA assiste les équipes ITOps dans la rationalisation de leur processus décisionnel en utilisant la technologie pour analyser de grands ensembles de données et identifier la stratégie informatique appropriée.

La complexité croissante des systèmes informatiques a conduit les organisations à améliorer la surveillance et l'analyse des données afin de prendre des décisions plus éclairées. Chaque organisation dispose d'une infrastructure technologique unique, généralement composée de logiciels natifs et de plateformes cloud. L'infrastructure informatique des entreprises modernes est constituée d'un vaste écosystème interdépendant où un incident ou une erreur peut compromettre l'ensemble du système.

La pile technologique de logiciels, d’infrastructure et de services réseau d’une organisation permet aux entreprises de fournir plus de services à leurs clients, mais la complexité accrue signifie que davantage de choses peuvent mal tourner, et ces erreurs peuvent avoir un impact exponentiel. Les entreprises s’efforcent de minimiser les temps d’arrêt, car cela perturbe leurs services et compromet leur réputation auprès des clients et des partenaires. Les départements informatiques doivent savoir comment allouer au mieux leurs ressources pour répondre à tout problème émergent, augmenter le temps de fonctionnement et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise ITOM (gestion des opérations informatiques)

Heureusement, les systèmes informatiques produisent leurs propres données et collectent encore davantage de données agrégées auprès des clients, des partenaires et des employés. Les entreprises utilisent toutes ces données pour évaluer l'état général de leur système grâce à l'analyse des opérations informatiques.