Qu’est-ce que l’utilisation des ressources ?

Machines agricoles récoltant du maïs pour l'engraissement ou l'éthanol. L'ensemble du plant de maïs est utilisé, sans aucun gaspillage

L'utilisation des ressources est un domaine essentiel de la gestion de projet et de la gestion de portefeuille qui peut soutenir la croissance, augmenter les bénéfices, améliorer la productivité ainsi que les résultats d'une entreprise.

L'utilisation des ressources est un indicateur clé de performance qui mesure les performances et les efforts déployés sur une période donnée (ou une capacité donnée). Une utilisation optimale des ressources permet aux chefs de projet de prévoir la disponibilité des ressources dans plusieurs catégories. Cette information permet aux équipes de planifier stratégiquement les horaires de leur personnel et de prendre des mesures correctives en temps réel afin de garantir le bon déroulement des nouveaux projets.

 

Formule d’utilisation des ressources et calcul du débit

Le suivi de l'utilisation des ressources d'une équipe et le suivi de la productivité individuelle fournissent aux chefs de projet l'un des indicateurs clés de performance (KPI) essentiels à une planification efficace des ressources. Ces calculs permettent de déterminer si une ressource à temps plein ou à temps partiel est sur-exploitée ou inversement.

Une sur-exploitation (par exemple, travailler au-delà des heures prévues) peut entraîner l'épuisement professionnel des employés. La sous-exploitation (par exemple, travailler moins que le nombre d’heures prévues) peut entraîner des retards imprévus.

Une formule classique d’utilisation des ressources est calculée en divisant le temps réel ou alloué par la capacité des ressources. Les chefs de projet peuvent ajuster cette formule pour obtenir un taux d'exploitation qui se mesure en heures, en jours ou en pourcentage.
Il permet aux chefs de projet de suivre les performances des ressources et de créer un plan de projet d'exploitation des ressources. Les Resource Managers peuvent ensuite calculer les tâches facturables sur les nouveaux projets et participer à la planification stratégique des capacités.

Les avantages de la planification des ressources

Les avantages liés à la mesure des performances des ressources et à la visibilité en temps réel de leur utilisation peuvent être exploités à l'échelle de l'entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel. Un plan d'exploitation des ressources efficace peut offrir les avantages suivants :

  • Réduire l'épuisement professionnel des employés en anticipant la surcharge de travail et améliorer la gestion de projet grâce à l'accès aux données de productivité.
  • Augmenter la rentabilité en suivant le temps facturable et en sachant quand et quelles ressources mobiliser pour les tâches et les projets facturables.
  • Favoriser la formation et le développement des employés en transformant le temps disponible sous-exploité en temps facturable, ce qui augmente le nombre total d'heures facturables.
  • Améliorer la productivité en planifiant vos activités avec plus d’agilité et en attribuant les tâches qui correspondent le mieux à un ensemble de compétences spécifique.
  • Prévenir la dérive des objectifs et augmenter le retour sur investissement grâce à des outils de gestion des ressources permettant de définir, documenter et anticiper les nouvelles exigences imprévues d'un projet.

L’avenir de l'exploitation des ressources

Surveiller la planification des ressources et calculer les taux d'exploitation sans disposer d'un outil de gestion des ressources adéquat peut entraîner une perte de temps considérable. Ce est particulièrement vrai lorsque vous tentez d’optimiser des environnements et d’obtenir manuellement des indicateurs pour plusieurs ressources.

L'exploitation traditionnelle des ressources a évolué à mesure que la complexité des environnements d'infrastructure informatique s'est accrue. L’accélération de l’automatisation basée sur l’intelligence artificielle dans des secteurs tels que les services financiers, l’assurance et la santé, associée à la complexité croissante des environnements de cloud hybride, crée des applications complexes et distribuées qui dépassent désormais les capacités humaines pour être gérées de manière traditionnelle.

Les équipes informatiques ne peuvent pas se permettre de consacrer leur temps précieux à résoudre des problèmes liés à une prise de décision cloisonnée et à une allocation excessive des ressources applicatives. Les entreprises informatiques, parmi d'autres qui sont en pleine transformation numérique, peuvent bénéficier d'un outil logiciel intelligent de gestion des ressources applicatives qui fournit des rapports d'utilisation en temps réel et des indicateurs de gestion de projet à une échelle supérieure à ce que les humains peuvent accomplir seuls.

L'importance de la gestion des ressources applicatives (ARM)

Turbonomic Application Resource Management fournit une solution logicielle alimentée par l’IA qui permet de gagner du temps et d’augmenter la productivité en permettant aux équipes de tirer parti de leurs données d’application et de générer des actions automatisées intelligentes sur les ressources à travers un environnement cloud hybride à pile complète.

La gestion des ressources applicatives, qui constitue un avantage clé dans la transformation des ITOps en AIOps, améliore les performances des applications et surveille, gère et détermine l'utilisation efficace des ressources applicatives.

Les DSI et les équipes DevOps peuvent exploiter efficacement les ressources grâce à une application de gestion des ressources qui surveille et optimise les applications, gère des infrastructures complexes, génère des analytiques en temps réel et fournit les informations nécessaires pour prendre des mesures automatisées intelligentes.

Exploitation des ressources et IBM

Garantir les performances des applications avec l’AIOps. Approfondissez les questions de la prise de décision plus rapide, de la gestion plus intelligente des ressources et de l’AIOps prédictif.

Découvrez comment Turbonomic analyse en permanence les besoins en ressources des applications afin d'atteindre les temps de réponse cibles, d'améliorer l'expérience des utilisateurs finaux et des clients, et de limiter les pertes dans le cloud.
