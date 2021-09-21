L'utilisation des ressources est un indicateur clé de performance qui mesure les performances et les efforts déployés sur une période donnée (ou une capacité donnée). Une utilisation optimale des ressources permet aux chefs de projet de prévoir la disponibilité des ressources dans plusieurs catégories. Cette information permet aux équipes de planifier stratégiquement les horaires de leur personnel et de prendre des mesures correctives en temps réel afin de garantir le bon déroulement des nouveaux projets.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Le suivi de l'utilisation des ressources d'une équipe et le suivi de la productivité individuelle fournissent aux chefs de projet l'un des indicateurs clés de performance (KPI) essentiels à une planification efficace des ressources. Ces calculs permettent de déterminer si une ressource à temps plein ou à temps partiel est sur-exploitée ou inversement.
Une sur-exploitation (par exemple, travailler au-delà des heures prévues) peut entraîner l'épuisement professionnel des employés. La sous-exploitation (par exemple, travailler moins que le nombre d’heures prévues) peut entraîner des retards imprévus.
Une formule classique d’utilisation des ressources est calculée en divisant le temps réel ou alloué par la capacité des ressources. Les chefs de projet peuvent ajuster cette formule pour obtenir un taux d'exploitation qui se mesure en heures, en jours ou en pourcentage.
Il permet aux chefs de projet de suivre les performances des ressources et de créer un plan de projet d'exploitation des ressources. Les Resource Managers peuvent ensuite calculer les tâches facturables sur les nouveaux projets et participer à la planification stratégique des capacités.
Les avantages liés à la mesure des performances des ressources et à la visibilité en temps réel de leur utilisation peuvent être exploités à l'échelle de l'entreprise pour obtenir un avantage concurrentiel. Un plan d'exploitation des ressources efficace peut offrir les avantages suivants :
Surveiller la planification des ressources et calculer les taux d'exploitation sans disposer d'un outil de gestion des ressources adéquat peut entraîner une perte de temps considérable. Ce est particulièrement vrai lorsque vous tentez d’optimiser des environnements et d’obtenir manuellement des indicateurs pour plusieurs ressources.
L'exploitation traditionnelle des ressources a évolué à mesure que la complexité des environnements d'infrastructure informatique s'est accrue. L’accélération de l’automatisation basée sur l’intelligence artificielle dans des secteurs tels que les services financiers, l’assurance et la santé, associée à la complexité croissante des environnements de cloud hybride, crée des applications complexes et distribuées qui dépassent désormais les capacités humaines pour être gérées de manière traditionnelle.
Les équipes informatiques ne peuvent pas se permettre de consacrer leur temps précieux à résoudre des problèmes liés à une prise de décision cloisonnée et à une allocation excessive des ressources applicatives. Les entreprises informatiques, parmi d'autres qui sont en pleine transformation numérique, peuvent bénéficier d'un outil logiciel intelligent de gestion des ressources applicatives qui fournit des rapports d'utilisation en temps réel et des indicateurs de gestion de projet à une échelle supérieure à ce que les humains peuvent accomplir seuls.
Turbonomic Application Resource Management fournit une solution logicielle alimentée par l’IA qui permet de gagner du temps et d’augmenter la productivité en permettant aux équipes de tirer parti de leurs données d’application et de générer des actions automatisées intelligentes sur les ressources à travers un environnement cloud hybride à pile complète.
La gestion des ressources applicatives, qui constitue un avantage clé dans la transformation des ITOps en AIOps, améliore les performances des applications et surveille, gère et détermine l'utilisation efficace des ressources applicatives.
Les DSI et les équipes DevOps peuvent exploiter efficacement les ressources grâce à une application de gestion des ressources qui surveille et optimise les applications, gère des infrastructures complexes, génère des analytiques en temps réel et fournit les informations nécessaires pour prendre des mesures automatisées intelligentes.
Garantir les performances des applications avec l’AIOps. Approfondissez les questions de la prise de décision plus rapide, de la gestion plus intelligente des ressources et de l’AIOps prédictif.
Découvrez comment Turbonomic analyse en permanence les besoins en ressources des applications afin d'atteindre les temps de réponse cibles, d'améliorer l'expérience des utilisateurs finaux et des clients, et de limiter les pertes dans le cloud.
Découvrez comment les PDG utilisent l’IA générative et la modernisation des applications pour stimuler l’innovation et rester compétitifs.
Surmontez les obstacles et avancez avec courage et conviction dans l’ère de l’IA générative.
Découvrez comment United Foods a amélioré son efficacité et sa productivité en rationalisant les workflows clés avec IBM Cloud Pak for Business Automation.
Construisez une entreprise plus résiliente grâce à des solutions alimentées par l’IA pour la gestion intelligente des actifs et de la chaîne d’approvisionnement.
IBM Blueworks Live est une solution SaaS dédiée à la modélisation des processus métier.
Découvrez des solutions d’automatisation des processus métier qui permettent de réaliser rapidement des automatisations intelligentes à l’aide d’outils low code.
Transformez vos opérations métier avec les solutions de pointe d’IBM. Renforcez la productivité, l’agilité et l’innovation grâce à des workflows intelligents et à des technologies d’automatisation.