Le suivi de l'utilisation des ressources d'une équipe et le suivi de la productivité individuelle fournissent aux chefs de projet l'un des indicateurs clés de performance (KPI) essentiels à une planification efficace des ressources. Ces calculs permettent de déterminer si une ressource à temps plein ou à temps partiel est sur-exploitée ou inversement.

Une sur-exploitation (par exemple, travailler au-delà des heures prévues) peut entraîner l'épuisement professionnel des employés. La sous-exploitation (par exemple, travailler moins que le nombre d’heures prévues) peut entraîner des retards imprévus.

Une formule classique d’utilisation des ressources est calculée en divisant le temps réel ou alloué par la capacité des ressources. Les chefs de projet peuvent ajuster cette formule pour obtenir un taux d'exploitation qui se mesure en heures, en jours ou en pourcentage.

Il permet aux chefs de projet de suivre les performances des ressources et de créer un plan de projet d'exploitation des ressources. Les Resource Managers peuvent ensuite calculer les tâches facturables sur les nouveaux projets et participer à la planification stratégique des capacités.