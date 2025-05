Qu'est-ce que l'agriculture intelligente ?

Les premières pratiques agricoles étaient centrées sur le recours à la main-d'œuvre, aux animaux et à des outils simples. Parmi les progrès notables de la technologie agricole, on peut citer l'invention du semoir pour une plantation plus efficace en 1701, l'introduction des moteurs de traction à vapeur pour le battage des céréales dans les années 1800 et l'introduction des tracteurs à essence au début des années 1900.

L'introduction des machines agricoles a considérablement réduit le besoin de main-d'œuvre dans l'agriculture, tandis que la collecte et l'analyse des données ont permis aux agriculteurs d'améliorer leurs rendements agricoles et l'élevage. Cette méthode, appelée agriculture de précision ou agriculture de précision, a vu le jour au début des années 1980 grâce au Dr Pierre Robert, également connu comme « le père de l'agriculture de précision ». Il a étudié comment différentes zones d'un champ ont besoin de quantités variables de nutriments pour une croissance optimale des cultures. Ses travaux ont conduit à la création de systèmes agricoles qui appliquent différentes quantités de ressources sur un champ.3

Dans les années 1990, la technologie agroalimentaire a progressé avec la création du système numérique de suivi du rendement des cultures et l'utilisation croissante des systèmes de positionnement global (GPS) par satellite. En combinant les données de rendement avec le GPS, les agriculteurs pouvaient cartographier leurs récoltes, leur fournissant ainsi des informations importantes sur les caractéristiques et la qualité des cultures en temps réel pendant la récolte. Plus tard, la technologie GPS a permis une autre avancée majeure : l'automatisation. Le tracteur autonome est né d'un partenariat entre l'entreprise d'équipement agricole John Deere et la NASA au début des années 2000.