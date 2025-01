Entrepôts de données, data lakes et data lakehouses 

Les entrepôts de données sont utilisés par les analystes métier, les data scientists et les ingénieurs en traitement de données pour l’analyse en libre-service.

L’application d’un schéma défini à toutes les données favorise leur cohérence : elles sont plus fiables et plus faciles à utiliser. Les entrepôts de données stockent les données en utilisant un schéma relationnel structuré : ils prennent donc en charge les requêtes SQL hautes performances.

Les organisations peuvent utiliser des outils de BI et d’analyse de données intégrés ou connectés pour analyser les données transactionnelles et historiques, générer des visualisations et créer des tableaux de bord, ce afin de permettre une prise de décisions fondée sur les données.