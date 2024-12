IBM Cloud Object Storage vous permet de créer un entrepôt de données centralisé pour des volumes quasi illimités de données d’IA. Organisez et préparez les données dans leur format d’origine sans avoir à les déplacer vers IBM Cloud Object Storage ou en dehors. Tirez parti d’un entrepôt de données optimisé pour les workloads de données et d’IA, pris en charge par les requêtes, la gouvernance et les formats de données ouverts pour accéder aux données et les partager entre plusieurs moteurs de requêtes. Lancez-vous en quelques minutes avec une sécurité, une gouvernance et une automatisation intégrées.