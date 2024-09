IBM Analytics Engine fournit aux environnements Apache Spark un service qui dissocie les niveaux de traitement et de stockage pour contrôler les coûts et obtenir des analyses à grande échelle. En lieu et place d’un cluster permanent formé de nœuds à double usage, IBM Analytics Engine permet aux utilisateurs de stocker des données dans une couche de stockage d’objets telle qu’IBM Cloud Object Storage, et lance des clusters de nœuds de traitement le cas échéant. Pour plus de flexibilité et mieux anticiper les coûts, la consommation basée sur l’utilisation est disponible pour les environnements Apache Spark.