L’importance de l’observabilité des agents d’IA

Alors que l’engouement pour l’intelligence artificielle (IA) continue de déferler sur le monde des affaires, l’attention se tourne vers sa dernière évolution : les agents d’IA.

Contrairement aux modèles d’IA traditionnels, les agents d’IA peuvent prendre des décisions sans supervision humaine constante. Ils fonctionnent de manière autonome pour atteindre des objectifs complexes tels que répondre aux questions des clients, optimiser une chaîne d’approvisionnement ou analyser des données de santé afin de fournir un diagnostic.

Dans la pratique, cela signifie que les agents d’IA peuvent gérer des workflows complets du début à la fin, par exemple traiter automatiquement des demandes d’indemnisation ou gérer les niveaux de stock, plutôt que de se contenter de fournir des recommandations.

Des estimations récentes montrent que les entreprises adoptent rapidement les agents d’IA. Une enquête de KPMG a révélé que 88 % des entreprises explorent ou testent activement des initiatives d’agents d’IA1. Gartner prévoit que d’ici 2028, plus d’un tiers des applications logicielles d’entreprise incluront l’IA agentique, la technologie qui fait fonctionner les agents d’IA2.

Cependant, les capacités mêmes qui rendent les agents d’IA si précieux peuvent également les rendre difficiles à surveiller, à comprendre et à contrôler.

Les agents d’IA utilisent des grands modèles de langage (LLM) pour raisonner, créer des workflows et décomposer les tâches en sous-tâches. Ils accèdent à des outils externes, tels que des bases de données, des moteurs de recherche et des calculatrices, et utilisent leur mémoire pour se rappeler les conversations précédentes et les résultats des tâches.

Si ce processus leur permet de travailler de manière indépendante, il les rend également beaucoup moins transparents que les applications traditionnelles basées sur des règles et une logique explicites et prédéfinies.

Cette complexité et ce manque de transparence inhérents peuvent rendre difficile le suivi de la manière dont les agents d’IA génèrent des résultats particuliers. Pour les entreprises, cela peut présenter des risques sérieux, notamment :

Violations de la conformité : lorsque les agents traitent des données sensibles, les entreprises ne peuvent pas démontrer leurs processus décisionnels ni prouver leur conformité réglementaire.

Érosion de la confiance : les actions inexplicables des agents peuvent nuire à la confiance des parties prenantes, en particulier lorsque les agents prennent des décisions stratégiques ou interagissent directement avec les clients.

Afin d’atténuer ces risques, les entreprises se tournent de plus en plus vers l’observabilité des agents d’IA, qui leur permet de mieux comprendre leur comportement et leurs performances.