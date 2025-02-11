BeeAI : le pari open source d'IBM sur l'avenir des systèmes multi-agents

« Nous avons des opinions bien arrêtées sur la manière dont la collaboration entre plusieurs agences devrait être menée, mais nous pensons également qu'il est préférable de le faire de manière transparente », explique Maximilien. « Cela s'apparente à la manière dont la programmation a évolué, passant des langages procéduraux aux langages orientés objet. Ces nouveaux paradigmes ont connu le succès parce que de nombreux langages, comme Java, ont adopté l'ouverture, favorisant ainsi la créativité et la facilité d'utilisation. »

De nombreuses organisations étudient déjà comment utiliser les cadres multi-agents pour atteindre une plus grande échelle et de meilleures performances, en particulier lorsqu'il s'agit d'exécuter des tâches plus complexes ou spécifiques à un domaine.

« La plupart des entreprises doivent résoudre des problèmes spécifiques. Pour résoudre ces problèmes avec l'IA, elles doivent créer une solution agentique et codifier le workflow à l'aide des LLM et des outils », explique Maximilien. « Elles doivent optimiser leurs workflows quotidiens, responsabiliser leurs utilisateurs et améliorer leurs opérations. »

Selon lui, les entreprises considèrent l'IA non seulement comme un moyen d'automatiser les workflows, mais aussi comme un moyen d'autonomiser les employés. Voilà la vraie valeur.

« Nous considérons que cette tendance continuera à se développer avec l'ajout de nouveaux agents, car les utilisateurs individuels trouveront davantage d'intérêt à résoudre des problèmes plus complexes », explique-t-il, invitant les développeurs à utiliser BeeAI et à l'intégrer à leurs outils.