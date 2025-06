Comment l’observabilité s’adapte à l’IA générative

À mesure que l'observabilité de l'IA mûrit, les entreprises passent de la surveillance réactive à des approches prédictives qui anticipent les problèmes avant qu'ils n'affectent les utilisateurs ou les résultats commerciaux. Pour ce faire, les solutions d'observabilité les plus avancées intègrent désormais leurs propres outils d'IA spécialisés pour analyser les schémas des données télémétriques et identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.

« L'IA la plus précieuse en matière d'observabilité est l'IA prédictive et causale, et non l'IA générative », explique Flowers.

Les outils d'observabilité dotés de capacités d'IA prédictive et causale peuvent :

Prédire quand la dérive du modèle atteindra des niveaux problématiques.





Prévoir les besoins en ressources en fonction des modèles d’utilisation de l’IA





Identifier les modèles de prompt susceptibles de produire des hallucinations.





Détecter les tendances de biais subtiles avant qu'elles ne deviennent significatives.

Ce passage d’une observabilité réactive à une observabilité prédictive représente la prochaine frontière pour les opérations d’IA, permettant une gestion plus proactive des applications et de l’infrastructure d’IA tout en garantissant des résultats cohérents et de haute qualité.