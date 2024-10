Le suivi et l'optimisation des performances des applications sont essentiels pour les développeurs de logiciels ainsi que pour les entreprises en général. Plus une entreprise déploie d'applications, plus elle génère de données à collecter et à analyser. Cependant, ces données n'ont que peu de valeur sans les outils adéquats pour les surveiller, les optimiser, les stocker et, surtout, les contextualiser.

Les organisations peuvent maximiser l'utilisation des données applicatives en mettant en place des solutions de surveillance et d’observabilité, qui contribuent à améliorer la santé des applications en identifiant les problèmes avant qu'ils ne surviennent, en signalant les goulets d'étranglement, en régulant le trafic réseau, et plus encore. Ces fonctionnalités permettent de réduire les temps d’arrêt des applications, d'assurer des performances plus fiables et d'améliorer l'expérience utilisateur.

OpenTelemetry et Prometheus sont deux projets open source soutenus par la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), qui proposent des outils d'observabilité pour la surveillance des applications. Selon les objectifs de l'organisation et les spécificités des applications, différents types de données et d'opérations nécessitent des solutions distinctes. Il est essentiel de bien comprendre les principales différences entre des plateformes comme OpenTelemetry et Prometheus, et les avantages qu'elles offrent, avant de faire un choix pour leur implémentation.



Il est également pertinent de noter qu'OpenTelemetry et Prometheus peuvent s'intégrer et fonctionner en synergie, formant ainsi un duo puissant pour la surveillance des applications. OpenTelemetry et Prometheus permettent de collecter et de transformer des indicateurs, ce qui aide les équipes DevOps et informatiqueus à générer des informations sur les performances et à agir en conséquence.