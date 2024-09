Prometheus est un outil de surveillance à code source ouvert qui collecte des indicateurs provenant de diverses sources et stocke les données dans une base de données de séries chronologiques à des fins d'analyse. Il peut surveiller n'importe quelle partie de votre application, du front end au back end.

Prometheus fournit à la plateforme IBM® Turbonomic® des mesures détaillées sur les performances de l'infrastructure d'un environnement, notamment l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, le trafic réseau et d'autres indicateurs clés de performance. Le logiciel IBM Turbonomic utilise ensuite ces données pour résoudre les problèmes de performance, attribuer les ressources pour répondre aux fluctuations de la demande et garantir la performance optimale de toutes les applications, ce automatiquement et de manière proactive.