Intégration de Datadog

L'intégration entre IBM Turbonomic et Datadog réunit l'optimisation des ressources pilotée par l'IA et le contrôle en temps réel. En combinant l'allocation dynamique des ressources de Turbonomic avec les outils d'observabilité de Datadog, les organisations peuvent améliorer de manière proactive leur infrastructure cloud et la performance de leurs applications. Cette synergie permet une utilisation efficace des ressources, une identification rapide des problèmes et une mise à l'échelle proactive pour une fiabilité optimisée et des utilisateurs satisfaits.