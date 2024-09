Intégration de New Relic

New Relic est une plateforme d'observabilité qui permet de créer de meilleures applications. La plateforme IBM® Turbonomic® découvre les applications et les bases de documents observées par New Relic, ainsi que les indicateurs de performance associés. Elle utilise ensuite ces informations pour prendre de meilleures décisions en matière d'attribution des ressources pour les VM qui prennent en charge ces applications.

Avec cette intégration, la plateforme IBM Turbonomic prend en charge les applications suivantes : Java, .NET, Node.js, Python, PHP et GO. Pour les bases de documents, elle prend en charge MySQL, MS SQL, OracleDB et MongoDB.