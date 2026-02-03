Agents d’IA et RevOps

Le RevOps (Revenue Operations) est une fonction essentielle des entreprises modernes, qui fédère les équipes commerciales, marketing, de réussite client et parfois financières autour d’objectifs de revenus communs. Les agents d’IA, qui optimisent de manière proactive les processus en exploitant des données en temps réel, sont particulièrement adaptés pour travailler avec les équipes RevOps. Ces systèmes logiciels autonomes offrent de précieuses capacités d’automatisation et d’intelligence tout au long du cycle de vie des revenus, et ont commencé à transformer le RevOps ces dernières années.

Le RevOps en tant que domaine s’est développé au début des années 2000 afin de fournir une source d’information unique à l’ensemble des équipes opérationnelles cloisonnées chargées de la mise sur le marché. Plutôt que de gérer les processus de revenus à l’aide d’une série de feuilles de calcul et de dossiers de mise en œuvre disparates et isolés, une équipe de revenus unifiée a permis aux entreprises d’aligner leur stratégie et leurs données sur l’ensemble du cycle de vie des clients.

Ces équipes consolidées surpassent généralement celles qui utilisent d’autres modèles : selon Gartner, 75 % des entreprises à forte croissance adopteront les processus RevOps en 2026.