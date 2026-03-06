Les LLM peuvent être très utiles, mais leur utilisation présente des risques éthiques et sociétaux. Ces risques ne sont pas liés à à une mauvaise conception, ni à une erreur de développement : ils sont une conséquence fondamentale de la nature humaine et de la façon dont nous entraînons les LLM.

Les LLM acquièrent leurs connaissances de base et leurs capacités linguistiques par le biais d’un pré-entraînement auto-supervisé sur une quantité massive d’échantillons de textes non étiquetés. Après avoir « appris » les schémas trouvés à travers les milliards de phrases de ses données d’entraînement, un LLM peut générer un texte grammaticalement cohérent qui suit ces schémas.

Mais ce faisant, les sorties de ces modèles peuvent également reproduire tout contenu préjudiciable présent dans ce jeu de données d’entraînement. Si les données d’entraînement contiennent des biais, des inexactitudes, des contenus toxiques ou des points de vue discriminatoires, il en sera de même pour le texte généré par le LLM. Si les données d’entraînement recueillies en fouillant l’Internet sans discernement contiennent des informations privées ou sensibles, le LLM risque de les divulguer. En général, la manière probabiliste dont les LLM génèrent leurs sorties peut conduire à des hallucinations d’IA préjudiciables.

La possibilité de mal utiliser les LLM pose d’autres risques. Si ses données d’entraînement comprennent des informations sur la fabrication d’armes ou de produits chimiques dangereux, le LLM peut aider un individu à nuire à autrui. Sans garde-fous, un LLM peut être utilisé pour générer de fausses informations dangereuses (et non moins convaincantes). Dans les scénarios hypothétiques les plus extrêmes, un modèle d’IA mal aligné peut théoriquement provoquer une guerre nucléaire.

Les problèmes d’alignement peuvent survenir de manière inattendue. Le scénario de « l’usine à trombones » du philosophe Nick Bostrom est une expérience de pensée célèbre dans le domaine de l’IA. Bostrom y décrit une superintelligence artificielle chargée de fabriquer des trombones en déterminant que la meilleure façon d’atteindre son objectif est de « transformer d’abord toute la Terre, puis des portions de l’espace en usine à trombones ».2

La discipline d’alignement des LLM, est née dans le but d’atténuer ces risques et de rendre les LLM pratiques pour une utilisation dans le monde réel, et suffisamment sûrs pour continuer à progresser. Plus les LLM sont intégrés dans notre vie quotidienne, plus il est essentiel de comprendre et de prendre en compte le décalage par rapport aux intérêts humains.