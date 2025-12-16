L’IA permet aux modèles sophistiqués de scraper les sites web de manière plus intelligente, de s’adapter à l’évolution des environnements numériques grâce à des workflows adaptatifs et même de fonctionner de manière plus éthique, évitant les pièges des outils de web scraping plus simples.

Le scraping par IA facilite également le processus et le rend plus rentable. Désormais, les entreprises de commerce électronique peuvent l’utiliser pour réaliser des études de marché et des analyses des médias sociaux. Les chercheurs universitaires peuvent analyser des articles d’actualité, des annonces de produits Amazon ou des offres d’emploi sur LinkedIn. Les spécialistes SEO peuvent surveiller les classements par mots-clés, les backlinks et les sites concurrents pour rester en avance. Les entreprises d’IA, quant à elles, peuvent utiliser les données extraites pour entraîner leurs modèles.

Les interfaces no-code telles que browse.ai simplifient la création de scrapers grâce à des modèles, des actions glisser-déposer et des déclencheurs automatisés. Ces outils d’IA peuvent même effectuer des captures d’écran de chaque page à des fins d’audit.

Bien qu'il ne soit pas intrinsèquement illégal ou contraire à l'éthique, le « web scraping » peut poser des problèmes lorsqu'il est effectué de manière non éthique. Les cas d’utilisation légitimes incluent l’analyse de données, la recherche et la surveillance concurrentielle des prix. Les tâches de scraping généralement considérées comme contraires à l'éthique comprennent le scraping de données privées, la surcharge des serveurs ou le plagiat de contenu. Il est de la responsabilité du praticien de collecter les données de manière éthique et conformément aux cadres des exigences pertinents en matière de collecte de données.