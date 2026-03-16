IBM a été nommé leader dans le Gartner Magic Quadrant 2025 pour les plateformes de science des données et de machine learning. Cette distinction récompense notre engagement à fournir des solutions flexibles et axées sur l’IA qui permettent aux data scientists et aux ingénieurs de machine learning de créer, de déployer et gérer des applications IA performantes au sein de leur entreprise.

Dans ce rapport, vous trouverez les informations suivantes :

Un aperçu des défis auxquels sont confrontées les équipes de science des données et de machine learning aujourd’hui, notamment les obstacles à une IA responsable, à l’optimisation des coûts et à l’automatisation à l’échelle

Des informations sur le portefeuille watsonx d’IBM, qui offre de la flexibilité grâce à des cadres d’exigences, des modèles et des options de déploiement open source et propriétaires

Comment IBM simplifie la gestion des données adaptée à l’IA avec watsonx.data et d’autres technologies

Des précisions sur les outils innovants d’IBM tels que les modèles de fondation Granite, la plateforme no-code BeeAI et AutoAI pour l’automatisation de pipeline RAG.

Qu’il s’agisse de créer des stratégies d’IA ou de développer des solutions d’entreprise, ce rapport fournit les informations nécessaires pour choisir un leader des plateformes de science des données et de machine learning.

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