Qu’est-ce que l’intelligence artificielle générale (AGI) ?

Alan Turing, une figure mondiale de l’histoire de l’informatique théorique, a publié l’une des définitions les plus anciennes et les plus influentes de l’intelligence machine dans son article de 1950, « Computer Machinery and Intelligence ». Le cœur de son argument était que l’intelligence peut être définie par le comportement, plutôt que par des qualités philosophiques mystiques. Conscient de la difficulté de trouver des définitions solides pour des concepts tels que les machines et la pensée, A. Turing a proposé un moyen simple de contourner le problème en s’appuyant sur un jeu de société appelé le jeu de l’imitation.

Le « test de Turing » est simple : un observateur humain doit lire des échantillons de texte et déterminer s’ils ont été générés par un humain ou par une machine. Turing a proposé que si un humain ne peut pas faire la distinction entre le résultat du programme et le résultat d’un autre humain, on peut dire que le programme fait preuve d’une intelligence semblable à celle de l’homme.

Critiques du test de Turing

Malgré son influence monumentale, les informaticiens d’aujourd’hui ne considèrent pas le test de Turing comme une mesure adéquate de l’AGI. Plutôt que de démontrer la capacité des machines à penser, le test souligne souvent simplement à quel point les humains sont faciles à tromper.

Par exemple, en 1966, Joseph Weizenbaum a créé un programme de chatbot appelé ELIZA qui appliquait des règles simples pour transformer le langage d’une personne en entrée en une réponse formulée par le chatbot. Le premier programme qu’il a conçu avec ce chatbot s’appelait DOCTOR et était destiné à imiter un psychothérapeute rogérien en répondant de manière générique ou en reformulant l’entrée de l’utilisateur sous la forme d’une question :

Humain — Mon petit ami m’a conseillé de m’adresser à vous. ELIZA — Vraiment ? Humain — Il dit que je suis souvent déprimée. ELIZA — Je suis désolé d’apprendre que vous êtes déprimée. Humain — C’est la vérité. Je ne suis pas heureuse. ELIZA — Vous pensez que le fait de s’adresser à moi peut vous aider ?

Comme Weizelbaum l’expliquait dans son ouvrage de 1976, Computer Power and Human Reason, il a été « surpris de voir à quel point les personnes qui discutaient avec DOCTOR s’impliquaient émotionnellement avec l’ordinateur et à quel point ils l’anthropomorphisaient sans équivoque ». Il a remarqué que même sa secrétaire, qui l’a vu travailler sur le programme pendant des mois et qui connaissait évidemment la méthodologie simple, lui a demandé de quitter la pièce pour des raisons d’intimité lorsqu’elle a commencé à discuter avec lui.1 Ce phénomène est connu sous le nom d’effet ELIZA.