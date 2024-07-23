Le mardi 23 juillet, Meta a annoncé le lancement de la collection Llama 3.1 de grands modèles de langage multilingues (LLM). Llama 3.1 comprend à la fois des modèles d'IA génératifs open source pré-entraînés et optimisés pour l'entrée/sortie de texte, avec des tailles de 8 Go, 70 Go et, pour la première fois, 405 Go de paramètres.

Le modèle Llama 3.1-405B, conçu pour être le modèle linguistique open source le plus grand et le plus puissant disponible à ce jour et capable de rivaliser avec les meilleurs modèles propriétaires du marché, sera disponible dès aujourd'hui sur IBM watsonx.ai™. où il pourra être déployé sur le cloud IBM, dans un environnement cloud hybride ou sur site.

La sortie de Llama 3.1 fait suite au lancement des modèles Llama 3 le 18 avril. Dans l'annonce de lancement qui l'accompagne, Meta déclare que « [son] objectif dans un avenir proche est de rendre Llama 3 multilingue et multimodal, d'avoir un contexte plus long et de continuer à améliorer les performances globales des capacités LLM telles que le raisonnement et le codage ».

Le lancement aujourd'hui de Llama 3.1 témoigne des progrès significatifs accomplis vers cet objectif, depuis l'augmentation considérable de la longueur du contexte jusqu'à l'élargissement de l'utilisation des outils et des capacités multilingues.