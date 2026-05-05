Les entreprises n'ont pas besoin d'un autre moyen de créer des agents - elles ont besoin d'un moyen d'opérationnaliser les agents qu'elles ont déjà créés. Dans les grandes entreprises, les agents sont créés partout, à travers différentes équipes, outils et cadre des exigences. Certains sont conçus en interne, d'autres proviennent de fournisseurs et d'autres sont intégrés à des applications. À mesure que l'adoption augmente, cette diversité ne fait que croître.

Les entreprises veulent avoir la possibilité de créer et d'exécuter des agents IA à partir des outils de leur choix. En pratique, la plupart des entreprises continueront à fonctionner sur plusieurs cadres des exigences et approches de développement. Ce qui manquait, c'est un moyen de gérer cette réalité.

IBM watsonx Orchestrate s'appuie sur une approche ouverte, rassemblant les agents en une seule couche opérationnelle sans que les équipes aient à reconstruire ce qu'elles ont déjà. Avec ses nouvelles capacités de plan de contrôle agentique, Orchestrate® fournit un moyen simplifié de gérer et de gouverner l'Entreprise agentique, quelle que soit la manière dont ces agents ont été créés ou l’endroit où ils sont exécutés.