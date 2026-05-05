Le nouveau plan de contrôle agentique de watsonx Orchestrate™ offre un moyen centralisé d'exécuter, de gérer et de gouverner l'Entreprise agentique.
Les entreprises n'ont pas besoin d'un autre moyen de créer des agents - elles ont besoin d'un moyen d'opérationnaliser les agents qu'elles ont déjà créés. Dans les grandes entreprises, les agents sont créés partout, à travers différentes équipes, outils et cadre des exigences. Certains sont conçus en interne, d'autres proviennent de fournisseurs et d'autres sont intégrés à des applications. À mesure que l'adoption augmente, cette diversité ne fait que croître.
Les entreprises veulent avoir la possibilité de créer et d'exécuter des agents IA à partir des outils de leur choix. En pratique, la plupart des entreprises continueront à fonctionner sur plusieurs cadres des exigences et approches de développement. Ce qui manquait, c'est un moyen de gérer cette réalité.
IBM watsonx Orchestrate s'appuie sur une approche ouverte, rassemblant les agents en une seule couche opérationnelle sans que les équipes aient à reconstruire ce qu'elles ont déjà. Avec ses nouvelles capacités de plan de contrôle agentique, Orchestrate® fournit un moyen simplifié de gérer et de gouverner l'Entreprise agentique, quelle que soit la manière dont ces agents ont été créés ou l’endroit où ils sont exécutés.
La plupart des entreprises n'adopteront pas une méthode unique de recrutement des agents. Au lieu de cela, elles Continuer à exploiter un mélange d’agents créés à l’aide de Technologie et de cadre des exigences différents, souvent répartis dans plusieurs équipes.
Watsonx Orchestrate commence désormais à répondre à cette problématique en prenant en charge des agents situés en dehors de son environnement natif. Aujourd'hui, cela inclut les agents natifs IBM, les agents Langflow, les agents LangGraph et les agents construits avec le protocole ouvert A2A, une interopérabilité plus large étant prévue prochainement. Cela offre une solution pratique pour réduire la fragmentation tout en préservant les investissements existants.
En pratique, cela signifie :
Cette approche permet aux entreprises de commencer à consolider la visibilité et le contrôle opérationnels, sans nécessiter une refonte complète ou le passage à un cadre des exigences unique.
Le fonctionnement des agents en production nécessite plus qu'un simple déploiement. Les équipes ont besoin de visibilité sur le comportement des agents, leurs performances et les points à améliorer. Watsonx Orchestrate introduit des capacités opérationnelles pour soutenir cette démarche :
Ces capacités aident les équipes à déplacer du déploiement initial à la gestion continue, ce qui permet une performance plus cohérente et de meilleurs résultats au fil du temps.
La plateforme améliore également la manière dont les équipes conçoivent, testent et comprennent le comportement des agents avant le déploiement. Les nouvelles fonctionnalités incluent :
Cela permet d’accélérer les cycles de développement tout en réduisant les risques avant que les agents ne soient mis en production.
À mesure que les agents interagissent plus profondément avec les systèmes d'entreprise, la sécurité et la gouvernance deviennent essentielles. Watsonx Orchestrate inclut des contrôles de niveau professionnel tout au long du cycle de vie :
Ces fonctionnalités permettent de garantir que les agents opèrent dans des limites définies, avec des niveaux appropriés de supervision et de traçabilité.
Une passerelle IA unifiée permet de superviser de manière centralisée le comportement des agents, des modèles et des outils pris en charge en production. Les capacités incluent :
Ceci permet aux entreprises d'appliquer des politiques opérationnelles cohérentes et de contrôler le comportement des agents.
Un catalogue régi fournit une structure et une visibilité sur les actifs de l'IA. Les capacités incluent :
Cela permet d’améliorer la réutilisation, la visibilité et la gouvernance à mesure que l’adoption de l’IA se développe dans l’ensemble de l’entreprise.
À mesure que les entreprises intensifient leur utilisation de l'IA, le nombre et la diversité des agents continueront de croître. La gestion efficace de ce paysage devient une exigence opérationnelle fondamentale.
IBM watsonx Orchestrate centralise l’ensemble de votre écosystème d’agents au sein d’un plan de contrôle unique, afin que vous puissiez voir ce qui se passe, gérer la manière dont les agents travaillent ensemble et étendre ce qui génère des résultats dans toute votre entreprise.
Plutôt que d'exiger la standardisation d'une seule pile de technologie, cette approche permet aux entreprises de conserver une certaine flexibilité dans la manière dont les agents sont créés, tout en établissant une méthode cohérente pour les gérer, les gouverner et les optimiser.
Pour les entreprises qui dépassent le stade de l'expérimentation et se lancent dans l'utilisation à grande échelle de l'IA, il s'agit d'un changement important : elles passent de la création d'agents individuels à l'exploitation d'un écosystème intégré.
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