Illustration d’une personne interagissant avec un ordinateur portable
Intelligence artificielle Automatisation informatique

Gérez tous vos agents IA depuis une interface unique grâce à watsonx Orchestrate

Le nouveau plan de contrôle agentique de watsonx Orchestrate™ offre un moyen centralisé d'exécuter, de gérer et de gouverner l'Entreprise agentique.

Publié le 5 mai 2026

Les entreprises n'ont pas besoin d'un autre moyen de créer des agents - elles ont besoin d'un moyen d'opérationnaliser les agents qu'elles ont déjà créés. Dans les grandes entreprises, les agents sont créés partout, à travers différentes équipes, outils et cadre des exigences. Certains sont conçus en interne, d'autres proviennent de fournisseurs et d'autres sont intégrés à des applications. À mesure que l'adoption augmente, cette diversité ne fait que croître.

Les entreprises veulent avoir la possibilité de créer et d'exécuter des agents IA à partir des outils de leur choix. En pratique, la plupart des entreprises continueront à fonctionner sur plusieurs cadres des exigences et approches de développement. Ce qui manquait, c'est un moyen de gérer cette réalité.

IBM watsonx Orchestrate s'appuie sur une approche ouverte, rassemblant les agents en une seule couche opérationnelle sans que les équipes aient à reconstruire ce qu'elles ont déjà. Avec ses nouvelles capacités de plan de contrôle agentique, Orchestrate®  fournit un moyen simplifié de gérer et de gouverner l'Entreprise agentique, quelle que soit la manière dont ces agents ont été créés ou l’endroit où ils sont exécutés.

Six améliorations clés de watsonx Orchestrate

1. Exécuter des agents sur différents frameworks et environnements

La plupart des entreprises n'adopteront pas une méthode unique de recrutement des agents. Au lieu de cela, elles Continuer à exploiter un mélange d’agents créés à l’aide de Technologie et de cadre des exigences différents, souvent répartis dans plusieurs équipes.

Watsonx Orchestrate commence désormais à répondre à cette problématique en prenant en charge des agents situés en dehors de son environnement natif. Aujourd'hui, cela inclut les agents natifs IBM, les agents Langflow, les agents LangGraph et les agents construits avec le protocole ouvert A2A, une interopérabilité plus large étant prévue prochainement. Cela offre une solution pratique pour réduire la fragmentation tout en préservant les investissements existants.

En pratique, cela signifie :

  • Les agents supportés par des frameworks tels que LangGraph et A2A peuvent être introduits dans Orchestrate.
  • Les agents peuvent être exploités dans des environnements sécurisés et isolés avec des services partagés
  • Le suivi et l'évaluation peuvent être appliqués de manière plus cohérente entre les agents pris en charge

Cette approche permet aux entreprises de commencer à consolider la visibilité et le contrôle opérationnels, sans nécessiter une refonte complète ou le passage à un cadre des exigences unique.

2. Observer, évaluer et optimiser les agents

Le fonctionnement des agents en production nécessite plus qu'un simple déploiement. Les équipes ont besoin de visibilité sur le comportement des agents, leurs performances et les points à améliorer. Watsonx Orchestrate introduit des capacités opérationnelles pour soutenir cette démarche :

  • Observabilité et suivi à travers les interactions et les workflows
  • Évaluation de la qualité et de la performance lors de la construction et de l'exécution
  • Optimisation continue des performances, des coûts et des résultats

Ces capacités aident les équipes à déplacer du déploiement initial à la gestion continue, ce qui permet une performance plus cohérente et de meilleurs résultats au fil du temps.

3. Créez des agents comme vous le souhaitez

La plateforme améliore également la manière dont les équipes conçoivent, testent et comprennent le comportement des agents avant le déploiement. Les nouvelles fonctionnalités incluent :

  • Évaluations intégrées et simulation par rapport à des scénarios réalistes
  • Advanced debugging et inspection des workflows
  • Amélioration de l'expérience de développement pour les agents natifs et importés

Cela permet d’accélérer les cycles de développement tout en réduisant les risques avant que les agents ne soient mis en production.

4. Scale AI en toute sécurité avec confiance, sécurité et identité intégrées

À mesure que les agents interagissent plus profondément avec les systèmes d'entreprise, la sécurité et la gouvernance deviennent essentielles. Watsonx Orchestrate inclut des contrôles de niveau professionnel tout au long du cycle de vie :

  • Gestion centralisée des identités et des identifiants
  • Application des contrôles et journalisation des audits
  • Isolation et segmentation

Ces fonctionnalités permettent de garantir que les agents opèrent dans des limites définies, avec des niveaux appropriés de supervision et de traçabilité.

5. Contrôler le comportement des agents grâce à des contrôles et des garde-fous

Une passerelle IA unifiée permet de superviser de manière centralisée le comportement des agents, des modèles et des outils pris en charge en production. Les capacités incluent :

  • Application du contrôle de l'exécution
  • Des dispositifs de sécurité et de conformité
  • Surveillance des déclencheurs de contrôle

Ceci permet aux entreprises d'appliquer des politiques opérationnelles cohérentes et de contrôler le comportement des agents.

6. Découvrez des agents et des outils de confiance

Un catalogue régi fournit une structure et une visibilité sur les actifs de l'IA. Les capacités incluent :

  • Un catalogue centralisé d’agents et d’outils avec des indicateurs de performance
  • Des workflows de certification et de publication
  • Gestion du cycle de vie, du développement à la production

Cela permet d’améliorer la réutilisation, la visibilité et la gouvernance à mesure que l’adoption de l’IA se développe dans l’ensemble de l’entreprise.

D’investissements IA fragmentés à des opérations unifiées, gouvernées et optimisées

À mesure que les entreprises intensifient leur utilisation de l'IA, le nombre et la diversité des agents continueront de croître. La gestion efficace de ce paysage devient une exigence opérationnelle fondamentale.

IBM watsonx Orchestrate centralise l’ensemble de votre écosystème d’agents au sein d’un plan de contrôle unique, afin que vous puissiez voir ce qui se passe, gérer la manière dont les agents travaillent ensemble et étendre ce qui génère des résultats dans toute votre entreprise.

  • Conçu pour être ouvert afin de fonctionner avec les agents, outils et systèmes que vous utilisez déjà. Aucune refonte ni aucun remplacement nécessaire.
  • Hybride, pour que vous puissiez utiliser des agents dans le cloud, sur site et dans les systèmes existants sans avoir à les reformater.
  • Fiable, avec sécurité, gouvernance et conformité intégrées.
  • Hybride pour exécuter l’IA là où elle est la plus pertinente, dans le cloud comme sur site.

Plutôt que d'exiger la standardisation d'une seule pile de technologie, cette approche permet aux entreprises de conserver une certaine flexibilité dans la manière dont les agents sont créés, tout en établissant une méthode cohérente pour les gérer, les gouverner et les optimiser.

Pour les entreprises qui dépassent le stade de l'expérimentation et se lancent dans l'utilisation à grande échelle de l'IA, il s'agit d'un changement important : elles passent de la création d'agents individuels à l'exploitation d'un écosystème intégré.

En savoir plus  

Inscrivez-vous pour bénéficier de l’essai gratuit de 30 jours

 

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate