Qu’est-ce qu’AgentGPT ?

Contrairement aux itérations actuelles de ChatGPT d’OpenAI, AgentGPT vous permet de créer des agents IA autonomes capables de penser, de planifier, d’agir et de s’adapter à un objectif défini par l’utilisateur, avec un prompting manuel minimal. L’une des caractéristiques qui rendent AgentGPT si singulier est son interface conviviale, qui rend les fonctionnalités d’agent IA accessibles à toutes sortes de cas d’utilisation comme la recherche et la collecte de données, la résolution exploratoire de problèmes, la génération d’idées, l’automatisation des tâches répétitives, la création de chatbots et bien plus encore.

AgentGPT est un outil no-code, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’écrire un logiciel, ni de configurer un environnement de développement pour définir un objectif, sélectionner un modèle et déployer des agents. Des templates sont fournis pour aider les débutants à comprendre comment formuler des objectifs efficaces.

AgentGPT est un projet open source développé principalement par une équipe de Reworkd AI. Cette start-up de San Francisco a lancé l’outil en avril 2023 et continue de le mettre à jour. En termes de tarification, Reworkd propose une version gratuite, ainsi qu’un service hébergé avec des niveaux payants. Le projet a rapidement attiré l’attention en partie parce qu’il était ouvert et accessible, le code et la documentation étant disponibles sur Github.

Il convient de noter que le « GPT » dans AgentGPT signifie transformer pré-entraîné génératif, une famille de grands modèles de langage (LLM) reposant sur une architecture d’apprentissage profond de type transformer. Il est appelé AgentGPT car le GPT est un agent autonome, et non un simple chatbot comme dans ChatGPT, bien que les deux reposent sur les mêmes modèles OpenAI, tels que GPT-3.5 et GPT-4.

AgentGPT ne doit pas être confondu avec d’autres outils d’IA agentique comme AutoGPT, un outil similaire qui fonctionne sur les machines personnelles des utilisateurs, et non sur le Web. BabyAGI est une autre plateforme agentique plus technique, basée sur Python, souvent utilisée comme outil de base par les développeurs.