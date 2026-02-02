Qu’est-ce qu’AgentGPT ?

AgentGPT est une plateforme d’intelligence artificielle (IA) open source, basée sur navigateur, qui permet aux utilisateurs de créer, de configurer et de déployer des agents IA autonomes.
Contrairement aux itérations actuelles de ChatGPT d’OpenAI, AgentGPT vous permet de créer des agents IA autonomes capables de penser, de planifier, d’agir et de s’adapter à un objectif défini par l’utilisateur, avec un prompting manuel minimal. L’une des caractéristiques qui rendent AgentGPT si singulier est son interface conviviale, qui rend les fonctionnalités d’agent IA accessibles à toutes sortes de cas d’utilisation comme la recherche et la collecte de données, la résolution exploratoire de problèmes, la génération d’idées, l’automatisation des tâches répétitives, la création de chatbots et bien plus encore.
AgentGPT est un outil no-code, ce qui signifie que les utilisateurs n’ont pas besoin d’écrire un logiciel, ni de configurer un environnement de développement pour définir un objectif, sélectionner un modèle et déployer des agents. Des templates sont fournis pour aider les débutants à comprendre comment formuler des objectifs efficaces.
AgentGPT est un projet open source développé principalement par une équipe de Reworkd AI. Cette start-up de San Francisco a lancé l’outil en avril 2023 et continue de le mettre à jour. En termes de tarification, Reworkd propose une version gratuite, ainsi qu’un service hébergé avec des niveaux payants. Le projet a rapidement attiré l’attention en partie parce qu’il était ouvert et accessible, le code et la documentation étant disponibles sur Github.
Il convient de noter que le « GPT » dans AgentGPT signifie transformer pré-entraîné génératif, une famille de grands modèles de langage (LLM) reposant sur une architecture d’apprentissage profond de type transformer. Il est appelé AgentGPT car le GPT est un agent autonome, et non un simple chatbot comme dans ChatGPT, bien que les deux reposent sur les mêmes modèles OpenAI, tels que GPT-3.5 et GPT-4.
AgentGPT ne doit pas être confondu avec d’autres outils d’IA agentique comme AutoGPT, un outil similaire qui fonctionne sur les machines personnelles des utilisateurs, et non sur le Web. BabyAGI est une autre plateforme agentique plus technique, basée sur Python, souvent utilisée comme outil de base par les développeurs.
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Un agent est un système alimenté par l’IA qui exécute des tâches de manière autonome en concevant des workflows avec les outils disponibles. Les LLM traditionnels, tels que les modèles IBM® Granite, produisent des réponses fondées sur les données utilisées pour leur entraînement et sont limités en connaissances et capacités de raisonnement.
Les agents, en revanche, peuvent faire bien plus que simplement parler aux utilisateurs. Le LLM peut être considéré comme une sorte de cerveau. L’agent est un système qui utilise un cerveau LLM pour réfléchir afin d’agir. Les agents utilisent leur cerveau pour planifier et exécuter des tâches complexes nécessitant un raisonnement multi-étapes, en vue d’atteindre des objectifs à long terme avec une intervention humaine minimale.
Supposons que vous souhaitiez ouvrir un café, mais que vous ne sachiez pas quel serait l’emplacement idéal. Vous voulez identifier les critères d’un bon emplacement, rassembler les preuves, pré-sélectionner les zones et mettre en évidence les compromis et les risques. Votre agent sera un analyste de recherche junior. Mais quel outil utiliser ? Les deux utilisent le machine learning pour générer du contenu, donc théoriquement vous pourriez utiliser ChatGPT (ou un autre chatbot alimenté par LLM) pour un projet comme celui-ci.
Il convient de noter que la capacité d’AgentGPT à effectuer des recherches Web en temps réel et à accéder à d’autres outils externes a précédé les fonctionnalités similaires de ChatGPT, même si les deux outils disposent désormais de cette capacité. Cela dit, AgentGPT a toujours ses points forts.
ChatGPT excelle si vous souhaitez poser des questions complémentaires, interroger ses hypothèses et remettre en question et affiner les idées de manière interactive. Cependant, si la tâche comporte plusieurs étapes, que le chemin est incertain et que vous ne souhaitez pas la piloter manuellement à chaque étape, AgentGPT est peut-être un meilleur outil.
ChatGPT attend qu’on lui dise ce qu’il faut faire, et vous devrez le guider à chaque étape. En revanche, AgentGPT suit votre objectif initial en décidant lui-même des meilleures mesures à prendre. Il est parfait pour découvrir les « inconnues inconnues » et explorer des pistes sur lesquels vous n’auriez peut-être même pas pensé à poser de questions.
Avec ChatGPT, il faudrait demander à chaque étape :
Avec AgentGPT, vous pouvez simplement dire : « Recherche ce qui fait qu’un café est bien situé » et laisser l’agent répondre de manière très documentée. L’agent se posera des questions et y répondra de manière proactive.
Supposons que vous souhaitiez créer un agent qui surveille les nouvelles réglementations, tendances et technologies affectant les cafés, et qui résume chaque semaine les risques et les opportunités, pour vous les présenter sous la forme d’un rapport soigné. Vous souhaitez que l’agent puisse analyser les sources, filtrer celles qui sont pertinentes pour les cafés, synthétiser les risques et les opportunités, et résumer les résultats.
Il s’agit d’un meilleur cas d’utilisation, où AgentGPT est plus adapté que ChatGPT, car il est plus ouvert et vous pourrez simplement passer en revue les synthèses générées, au lieu de demander continuellement à l’agent de fournir de nouvelles informations.
Tout d’abord, vous nommerez votre agent (par exemple, « Analyste des risques et opportunités dans le secteur du café »). Ensuite, vous allez écrire votre objectif :
« Parcours le Web et les réseaux sociaux à la recherche de nouvelles réglementations, tendances et technologies concernant les cafés indépendants, et résume les risques, les opportunités et les points à surveiller chaque semaine. Ensuite, édite et adapte la newsletter à un lecteur cadre d’entreprise. »
L’expression « cafés indépendants » restreint la portée. « Risques, opportunités et éléments à surveiller » impose la catégorisation. « Édite et adapte » permet de réduire les redondances et d’obtenir des résultats conformes au style souhaité.
Vous pouvez ajouter des contraintes ou des règles de fonctionnement supplémentaires pour éviter les résultats parasites. Exemple :
« Concentre-toi sur les réglementations régionales, sauf indication contraire. »
« Ignore les actualités non pertinentes du secteur de l’hôtellerie (comme la restauration gastronomique, les hôtels). »
« Préfère les sources des 7 derniers jours. »
« Résume les impacts de manière claire et concise »
« Signale l’incertitude lorsque l’information est incomplète »
Commence par un résumé (pas plus de 5 points).
Intègre toutes les sources sous forme de liens hypertextes.
Ne répète pas les résultats des rapports précédents.
Pénalise les actualités « tendance ».
Vous pouvez enregistrer ce prompt initial et le relancer chaque semaine pour obtenir de nouveaux résultats.
AgentGPT excelle dans ces cas d’utilisation simples, qui relèvent de la catégorie « assistant personnel » ou « copilote numérique ». Ces agents peuvent être dimensionnés horizontalement en exécutant plusieurs agents en parallèle pour différents objectifs. Cette évolutivité rend AgentGPT intéressant comme prototype pour les systèmes d’agents d’entreprise tels que IBM watsonX Orchestrate, où des garde-fous, une évaluation et une surveillance plus robustes sont nécessaires.
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