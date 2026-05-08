Qu’est-ce qu’un plan de contrôle des agents ?

Chaque agent individuel opère dans le « plan de données », où il exécute des tâches et interagit avec des outils. Le plan de contrôle se situe au-dessus de cette couche en tant que centre de contrôle centralisé, définissant comment les agents sont déployés, comment ils travaillent ensemble et les règles qui guident leur comportement. Plutôt que de se concentrer sur le comportement d’un seul agent, le plan de contrôle se concentre sur le fonctionnement de plusieurs agents dans le cadre d’un système d’intelligence artificielle plus vaste.

Dans une étude récente de l’Institute for Business Value d’IBM, 96 % des entreprises ont indiqué qu’elles utilisaient déjà des agents IA d’une manière ou d’une autre. Au fur et à mesure que les agents IA sont adoptés par les équipes et les cas d’utilisation, la fragmentation est présente dès le départ. Les agents sont souvent construits avec des frameworks différents, connectés à des sources de données distinctes et régis par des règles incohérentes. Le plan de contrôle fournit un moyen commun de coordonner et de superviser cette activité, permettant aux entreprises de gérer les agents de manière cohérente au fur et à mesure de leur évolution.

Dans la pratique, le plan de contrôle sert d’intermédiaire entre les agents et les systèmes dont ils dépendent. Il route les requêtes, impose les permissions et applique des politiques avant l’exécution des actions. Il offre également une visibilité sur le comportement des agents en production, notamment leurs performances, leur utilisation et les résultats.

Cette approche permet de faire fonctionner les agents comme un système coordonné plutôt que comme une collection de composants isolés. Les équipes peuvent appliquer des politiques cohérentes, contrôler l’accès aux outils et aux données, et surveiller le comportement des agents au fil du temps. Dans les environnements d’IA d’entreprise, cette structure soutient des écosystèmes d’IA agentique plus larges où plusieurs systèmes d’IA interagissent. Le plan de contrôle prend également en charge l’itération en permettant la création de versions, les tests et le déploiement contrôlé des agents au fur et à mesure de leur évolution.

Il est utile de distinguer un plan de contrôle des agents d’un protocole de contexte de modèle (MCP) parce qu’ils opèrent à des niveaux différents :

Un plan de contrôle des agents orchestre et gouverne la coordination au niveau du système, le contrôle et la gestion du cycle de vie entre agents et services.

orchestre et gouverne la coordination au niveau du système, le contrôle et la gestion du cycle de vie entre agents et services. Un MCP définit comment le contexte, les outils et les données sont structurés et transmis dans un modèle lors d’une seule interaction.

Le plan de contrôle se concentre sur la manière dont les agents opèrent au sein d’un système plus large, tandis que le MCP se concentre sur la manière dont un modèle traite une demande spécifique.

Les développeurs l’utilisent pour créer et tester les workflows des agents. Les équipes chargées de la plateforme l’utilisent pour gérer l’infrastructure et appliquer les normes. Les équipes commerciales et des opérations l’utilisent pour soutenir la conformité, la sécurité et la responsabilité.

Un plan de contrôle des agents constitue la base permettant d’exploiter les agents de manière structurée et évolutive. Il permet une coordination entre les systèmes, établit un contrôle cohérent et rend le comportement de l’agent observable et gérable sur le long terme.