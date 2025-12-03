Qu’est-ce qu’un agent d’IA hiérarchique ?

By Ivan Belcic , Cole Stryker

Définition des agents d’IA hiérarchiques

Les agents hiérarchiques sont des agents d’IA qui travaillent ensemble dans un système multi-agents à plusieurs niveaux pour accomplir des tâches complexes. Dans un système hiérarchique, les agents de haut niveau assument des responsabilités plus larges et délèguent des sous-tâches ciblées à des agents de niveau inférieur. Les agents d’IA dans le système communiquent verticalement, parfois horizontalement, pour maintenir l’alignement de l’ensemble du système.

La structure en couches sépare les systèmes d’agents hiérarchiques des systèmes multi-agents simples ou plats dans lesquels tous les agents partagent le même niveau. Les systèmes d’agents hiérarchiques excellent dans la résolution de problèmes complexes : les agents de niveau supérieur gèrent la stratégie et l’orchestration des agents d’IA, les agents de niveau intermédiaire prennent en charge la prise de décision tactique de l’IA et les agents de niveau inférieur accomplissent les tâches assignées par les niveaux supérieurs.

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Types d’agents hiérarchiques

La plupart des structures hiérarchiques comportent deux ou trois types d’agents, notamment : 

  • Agents de haut niveau 

  • Agents de niveau intermédiaire 

  • Agents subalternes 

Certaines architectures d’agents hiérarchique comportent des agents de haut niveau et de bas niveau, tandis que d’autres systèmes d’IA comprennent également une couche intermédiaire.

Diagramme présentant la structure hiérarchique d’un système multi-agents

Agents de haut niveau

Les agents de haut niveau se situent au sommet du système agentique et peuvent traiter des tâches complexes, formuler des plans stratégiques, décomposer des tâches et gérer des processus. 

Dans les architectures d’agents contemporaines, les agents de haut niveau sont souvent implémentés avec des modèles d’IA avancés tels que les grands modèles de langage (LLM). Dans l’apprentissage hiérarchique classique l’apprentissage par renforcement hiérarchique classique, les agents de haut niveau s’appuient plutôt sur des politiques apprises ou des planificateurs symboliques. 

Les agents de haut niveau sont responsables de la vision d’ensemble, c’est-à-dire de la gestion du système global en accord avec les objectifs plus larges. L’interprétation d’une demande d’utilisateur, l’élaboration d’un plan et la division de ce plan en tâches sont autant de responsabilités de haut niveau qui incombent à l’agent.

Agents de niveau intermédiaire

Les agents de niveau intermédiaire reçoivent des directives d’agents de haut niveau. Ils affinent et mettent en œuvre les plans, décomposent davantage les tâches lorsque nécessaire et coordonnent des équipes d’agents de bas niveau. Dans les hiérarchies dépourvues d’agents de niveau intermédiaire, les agents de haut niveau assument ces fonctions en plus de la planification stratégique à plus grande échelle.  

Les agents de niveau intermédiaire servent également de facilitateurs de communication, convertissant les objectifs généraux en directives spécifiques tout en consolidant les rapports des agents de niveau inférieur et en les transmettant aux échelons supérieurs. Les agents de haut niveau utilisent ces commentaires pour suivre les progrès et mettre à jour les plans selon les besoins.

Agents de bas niveau 

Les agents subalternes sont les exécutants de la hiérarchie : ce sont des agents spécialisés qui exécutent des tâches spécifiques dirigées par les agents de niveau intermédiaire et de haut niveau. Les agents subalternes sont également appelés sous-agents.  

Les agents autonomes de bas niveau sont spécialisés pour des tâches spécifiques et peuvent utiliser une logique basée sur des règles, des API, des politiques apprises, des contrôleurs robotiques ou d’autres algorithmes spécifiques à chaque tâche. Certains agents de bas niveau, comme les agents réflexes simples sont sans état, c’est-à-dire qu’ils ne conservent pas de contexte de tâche ni de représentation interne de l’environnement. Les agents de niveau supérieur, tels que les agents d’apprentissage en revanche, doivent souvent conserver un état ou un contexte pour coordonner des plans à plusieurs étapes et suivre les dépendances. 

Les agents de bas niveau reçoivent des directives d’en haut, exécutent les tâches qui leur sont assignées et rendent compte des résultats. Les agents de niveau intermédiaire et supérieur utilisent les résultats des agents de niveau inférieur pour informer les étapes suivantes du processus dans une série de dépendances interconnectées.

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Fonctionnalités d’un système d’agents hiérarchiques

Les systèmes hiérarchiques se caractérisent par les fonctionnalités principales suivantes : 

  • Hiérarchie des agents 

  • Décomposition des tâches

  • Spécialisation.

  • Coordination basée sur les commentaires 

Hiérarchie des agents

Dans une entreprise, les cadres de la direction se concentrent sur la planification à grande échelle, les cadres intermédiaires convertissent les directives de direction en tâches opérationnelles, et les employés gèrent le workload. Les systèmes d’agents hiérarchiques appliquent la même structure aux workflows agentiques alimentés par l’IA.

La structure d’un système multi-agents hiérarchique est connue sous le nom de système de contrôle à plusieurs niveaux. Une structure hiérarchique claire définit les rôles au sein de l’écosystème des agences. Chaque niveau de la hiérarchie a une fonction désignée, qu’il s’agisse de la planification stratégique, de la prise de décision, de la délégation et de l’acheminement des tâches ou de l’exécution des tâches opérationnelles.

Décomposition des tâches

Les systèmes d’agents hiérarchiques s’appuient sur une décomposition efficace des tâches : le processus consistant à diviser une tâche en sous-tâches plus petites. La répartition comprend également toutes les dépendances reliant des tâches distinctes. La décomposition des tâches se trouve à l’extérieur du machine learning dans de nombreux domaines, tels que la gestion de projet et le développement logiciel. 

La décomposition des tâches est une stratégie utile en général pour toute personne confrontée à un défi important. Convertir le défi en une liste séquentielle de petites tâches gérables peut simplifier un projet complexe.

Spécialisation

Chaque niveau de la hiérarchie a un rôle précis et, souvent, chaque agent au sein d’un niveau est également spécialisé dans une tâche spécifique. La spécialisation des agents est le plus souvent observée aux niveaux inférieurs, où des agents plus simples, axés sur le travail, automatisent les tâches routinières nécessaires à l’exécution de directives à plus grande échelle. L’accent mis sur la spécialisation rationalise les workflows et améliore l’efficacité.

Coordination basée sur les commentaires

Au sein d’un système hiérarchique, les agents communiquent en permanence en temps réel. Certains systèmes utilisent la coordination asynchrone, tandis que d’autres sont strictement synchrones.  

Les agents de haut niveau envoient des directives à la chaîne de commandement, tandis que les agents de niveau inférieur rendent compte des résultats de leurs tâches. Les agents de haut niveau utilisent ces résultats pour optimiser la stratégie à l’avenir, créant de nouvelles tâches et modifiant la priorité des tâches pour mieux répondre à l’objectif à long terme. 

Par ailleurs, les agents peuvent aussi communiquer horizontalement selon les besoins pour coordonner le travail et partager les résultats.

Cas d’utilisation des agents d’IA hiérarchiques

Les systèmes d’agents hiérarchiques sont idéaux pour l’automatisation des processus métier et d’autres cas d’utilisation concrets impliquant des processus opérationnels complexes, tels que : 

  • Gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique 

  • Fabrication et production 

  • RAG agentique 

  • Cybersécurité 

  • Véhicules autonomes et bots de livraison

Gestion de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique

Dans le cadre d’une mise en œuvre de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, des agents de haut niveau planifieraient la stratégie globale de gestion des stocks. Les agents de niveau intermédiaire répartiraient la stratégie en implémentations localisées, tandis que les agents subalternes s’occuperaient des opérations d’entrepôt et des itinéraires d’expédition.

Fabrication et production

Dans le cas de la fabrication, des agents de haut niveau élaboreront une stratégie pour veiller à ce que la production réponde à la demande dans les délais impartis. Les agents de niveau intermédiaire convertissent ces directives en tâches que les agents de niveau inférieur mettent en œuvre au niveau local, par exemple en contrôlant les machines et les chaînes de production dans une usine. 

RAG agentique

La génération augmentée de récupération (RAG) apporte la planification agentique aux systèmes RAG. Un agent manager de haut niveau peut coordonner le workflow, tandis que des agents spécialisés s’occupent de la récupération, du reclassement ou de la notation des documents, du résumé et de la génération de contenu. Dans de nombreux systèmes RAG d’agence, l’interaction entre les utilisateurs se fait via une interface de chatbot, bien que RAG puisse également alimenter des applications autres que le chat.

Cybersécurité

Dans le domaine de la cybersécurité, les systèmes multi-agents peuvent utiliser une équipe d’agents pour surveiller les systèmes et lutter contre les menaces. Des agents de haut niveau coordonneraient la stratégie à long terme et les mises à jour politiques, tandis que des agents de bas niveau s’occuperaient de la détection rapide des anomalies et des réponses automatisées en matière d’endiguement.

Véhicules autonomes et bots de livraison

Les flottes de véhicules autonomes pourraient être gérées par des systèmes d’agents hiérarchiques de manière similaire à une flotte logistique. Les agents de haut niveau optimiseraient le stock des bots de livraison, en tenant compte des périodes de pointe des commandes et d’autres facteurs pertinents. Les agents de niveau intermédiaire coordonnent les livraisons dans une zone assignée, tandis que les agents de bas niveau pilotent des bots individuels.

Avantages des agents hiérarchiques

Les avantages d’un système d’agents hiérarchiques incluent : 

  • Modularité

  • Efficacité 

  • évolutivité

  • Tolérance aux pannes 

Modularité

Dans un système multi-agents hiérarchique, chaque agent ou groupe d’agents est une unité discrète. Les tests, le développement et la mise en œuvre peuvent être gérés par unité. La structure modulaire permet le développement, les mises à jour et le débogage sans impacter l’ensemble du système.

Efficacité

La hiérarchie apporte de la clarté. Chaque agent du système a un rôle défini. Sans rôles imposés, les agents pourraient ne pas se coordonner efficacement, ce qui entraînerait des résultats sous-optimaux tels que des goulets d'étranglement, des coûts plus élevés, des retards de production et un workflow plus chaotique.

Évolutivité

La modularité d’un système d’agents hiérarchiques améliore son évolutivité. Les entreprises peuvent ajouter des agents selon leurs besoins à un groupe, un niveau ou un rôle spécifique sans avoir à reconstruire le système global à partir de zéro. Un agent de haut niveau peut coordonner un nombre croissant d’agents de niveau intermédiaire et inférieur sans avoir besoin d’une reprogrammation importante.

Tolérance aux pannes

Les systèmes hiérarchiques étant modulaires, les entreprises peuvent ajouter de la redondance aux niveaux clés, améliorant ainsi la tolérance globale aux pannes. Avec plusieurs agents fonctionnant en parallèle, un système multi-agents peut maintenir ses opérations en cas de défaillance d’un ou plusieurs agents. Les agents de gestion de haut niveau peuvent réaffecter les tâches et restructurer les workflows selon les besoins.

Les défis des agents hiérarchiques

Les défis liés à la conception et à la mise en œuvre d’un système hiérarchique d’agents sont les suivants : 

  • Complexité 

  • Rigidité 

  • Goulots d’étranglement dans la communication

Complexité

Les systèmes hiérarchiques sont complexes dans leur conception et nécessitent une compréhension nuancée du processus ou de l'opération que le système est censé gérer. Lorsqu'il est correctement conçu, un système hiérarchique d'agents peut permettre une automatisation fluide. Mais en cas de mauvaise conception, les inconvénients peuvent inclure des opérations inefficaces, des directives contradictoires entre les agents et des coûts excessifs.

Rigidité

Les systèmes hautement hiérarchiques avec de longues chaînes de décision peuvent s’avérer difficiles à mettre en œuvre dans des environnements très volatils où les retards en cascade entraînent des décisions et des actions obsolètes. Des architectures multi-agents plus décentralisées pourraient être mieux adaptées à des scénarios dynamiques.  

Les entreprises qui souhaitent automatiser certaines parties de leurs activités doivent faire preuve de discernement lorsqu'elles choisissent les domaines suffisamment stables pour les confier à une équipe d'agents IA. Les environnements imprévisibles pourraient être confiés à des équipes de travailleurs humains plus adaptables et plus rapides d'esprit.

Goulots d’étranglement en communication

La qualité d’un système multi-agents hiérarchique dépend de sa bande passante de communication ou de ses contraintes de latence. Les agents doivent être en mesure d’envoyer des données en amont et en aval de la chaîne de commande pour que le système fonctionne de manière fluide.  

Les retards de communication peuvent amener les agents de haut niveau à recevoir des données qui ne reflètent plus les circonstances réelles. Les goulots d’étranglement dans la communication sont particulièrement graves lorsque les agents de haut niveau s’appuient sur un raisonnement coûteux en termes de calcul, car les retards peuvent conduire les agents de niveau inférieur à utiliser des instructions obsolètes.

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Auteurs

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

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