Qu’est-ce qu’un agent d’IA hiérarchique ?

Les agents subalternes sont les exécutants de la hiérarchie : ce sont des agents spécialisés qui exécutent des tâches spécifiques dirigées par les agents de niveau intermédiaire et de haut niveau. Les agents subalternes sont également appelés sous-agents.
Les agents autonomes de bas niveau sont spécialisés pour des tâches spécifiques et peuvent utiliser une logique basée sur des règles, des API, des politiques apprises, des contrôleurs robotiques ou d’autres algorithmes spécifiques à chaque tâche. Certains agents de bas niveau, comme les agents réflexes simples sont sans état, c’est-à-dire qu’ils ne conservent pas de contexte de tâche ni de représentation interne de l’environnement. Les agents de niveau supérieur, tels que les agents d’apprentissage en revanche, doivent souvent conserver un état ou un contexte pour coordonner des plans à plusieurs étapes et suivre les dépendances.
Les agents de bas niveau reçoivent des directives d’en haut, exécutent les tâches qui leur sont assignées et rendent compte des résultats. Les agents de niveau intermédiaire et supérieur utilisent les résultats des agents de niveau inférieur pour informer les étapes suivantes du processus dans une série de dépendances interconnectées.