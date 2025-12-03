Qu’est-ce qu’un agent d’IA hiérarchique ?

Les agents de haut niveau se situent au sommet du système agentique et peuvent traiter des tâches complexes, formuler des plans stratégiques, décomposer des tâches et gérer des processus.

Dans les architectures d’agents contemporaines, les agents de haut niveau sont souvent implémentés avec des modèles d’IA avancés tels que les grands modèles de langage (LLM ). Dans l’apprentissage hiérarchique classique l’apprentissage par renforcement hiérarchique classique, les agents de haut niveau s’appuient plutôt sur des politiques apprises ou des planificateurs symboliques.

Les agents de haut niveau sont responsables de la vision d’ensemble, c’est-à-dire de la gestion du système global en accord avec les objectifs plus larges. L’interprétation d’une demande d’utilisateur, l’élaboration d’un plan et la division de ce plan en tâches sont autant de responsabilités de haut niveau qui incombent à l’agent.