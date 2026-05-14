La prolifération des agents IA reflète le dernier chapitre d’une technologie d’entreprise qui dépasse la capacité des organisations à la gouverner. C’est un schéma qui se répète de plus en plus vite. Par exemple, la prolifération du SaaS et le shadow IT résultent du fait que les technologies cloud ont considérablement facilité l’adoption de nouveaux logiciels, souvent à l’insu des services informatiques centralisés.

Le potentiel de l’IA agentique à transformer les workflows et à créer de puissants partenariats entre l’humain et l’IA a entraîné une adoption à grande échelle. Selon une recherche interne d’IBM, la majorité des entreprises utilisent déjà des agents IA d’une manière ou d’une autre.

Mais compte tenu de la prolifération d’outils d’IA capables de créer rapidement des agents, la création d’outils agentiques ne nécessite plus nécessairement un ingénieur logiciel ni un long processus de fine-tuning. Des outils comme Copilot Studio de Microsoft et AgentForce de Salesforce prennent en charge des options de développement d’agents low-code et no-code, des solutions puissantes qui favorisent néanmoins un déploiement rapide entre les départements. En d’autres termes, la même étude interne d’IBM a révélé qu’un grand nombre d’entreprises indiquent que la prolifération de l’IA augmente déjà les risques de sécurité et entraîne une complexité inutile.

Les implications sont importantes : presque tous les départements d’une grande entreprise ont la capacité de déployer des agents IA autonomes, mais les mécanismes permettant de contrôler et de gouverner ces vastes réseaux font défaut. Pourtant, la démocratisation de l’IA et du développement de plateformes agentiques, ainsi que les gains commerciaux réels promis par ces technologies, les rendent difficiles à abandonner. La gouvernance responsable des agents IA exige une approche centralisée et intentionnelle qui surveille et optimise le comportement des agents à grande échelle.

L’absence de modèle évolutif pour contrôler l’utilisation de l’IA au sein d’une entreprise empêche également la coordination à l’échelle de l’entreprise. « Il n’y a pas un seul client qui ne compte pas au moins 60 initiatives IA aléatoires dans toute l’organisation avec du shadow IT et de l’IA fantôme, » a déclaré Matt Kosinski dans un récent épisode du podcast Mixture of Experts d’IBM. « Et chaque département et dirigeant se dit : “En réalité, c’est moi qui pilote cela depuis les achats, les RH ou cette unité opérationnelle.” »