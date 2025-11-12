Qu’est-ce qu’un agent réflexe basé sur un modèle ?

Un composant de raisonnement prend des décisions en fonction des données du modèle interne. Le raisonnement de l’agent repose souvent sur des règles, par exemple une règle condition-action qui utilise des règles prédéfinies pour indiquer à l’agent comment agir.
Une règle condition-action établit une série d’instructions « si-alors » qui indiquent à un agent la marche à suivre dans une situation donnée. Dans le cas d’une voiture autonome, par exemple, une règle condition-action peut demander à l’agent de freiner lorsqu’un obstacle est détecté devant le véhicule. Si l’agent contrôle une maison intelligente, il peut également activer la climatisation lorsque le thermostat relève une température donnée.
D’autres composants de raisonnement utilisent un modèle état-action, qui décrit les différents états possibles d’un système ainsi que les actions ou les événements susceptibles de le faire passer d’un état à un autre. Dans le domaine de la santé, les modèles état-action peuvent prédire de quelle manière l’état d’un patient pourrait s’améliorer ou se détériorer en fonction des traitements envisagés.