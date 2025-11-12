Qu’est-ce qu’un agent réflexe basé sur un modèle ?

Les agents réflexes fondés sur un modèle se distinguent des agents réflexes simples par le fait que, même si ces deux types d’agents d’IA peuvent utiliser la perception pour réagir en temps réel à l’évolution de leur environnement, les premiers conservent une mémoire persistante de cet environnement. Les agents réflexes simples constituent une forme moins complexe d’ IA agentique , qui prend des décisions en se fondant exclusivement sur l’état actuel de l’environnement.

Comme ils ne disposent que de leur perception actuelle, leurs capacités à prendre des décisions éclairées sont limitées : ils ne peuvent ni se souvenir d’informations antérieures ni anticiper l’évolution de leur environnement sous l’effet de leurs propres actions ou de facteurs externes.

Contrairement aux agents réflexes simples, les agents réflexes fondés sur un modèle conservent un état interne symbolique qui enregistre leurs perceptions antérieures et les informations déduites au sujet de l’environnement. Le modèle interne leur permet de gérer plus efficacement les environnements partiellement observables ou dynamiques. Ces agents peuvent prédire de quelle manière leurs actions sont susceptibles de modifier leur environnement, ce qui leur permet d’adapter leur processus décisionnel.