Alors que le nombre d’agents d’IA créés augmente chaque jour, les entreprises explorent des systèmes autonomes afin de soutenir la prise de décision et les workflows opérationnels. Parallèlement, les entreprises expriment souvent des préoccupations concernant l’explicabilité, la gouvernance et l’état de préparation à la production, en particulier dans les systèmes multi-agents qui s’appuient sur de grands modèles de langage (LLM) pour raisonner. Il est difficile d’utiliser des agents qui fournissent des réponses sans explication claire ou dont le comportement manque de cohérence dans un contexte professionnel.

Ces difficultés peuvent être résolues à l’aide d’IBM watsonx Orchestrate, qui fournit une plateforme structurée prenant en charge l’auto-hébergement, le raisonnement fondé sur des outils, les appels d’API et des contrôles adaptés aux entreprises, sans nécessiter de code d’orchestration personnalisé.

Dynamiq a créé pour un important client du secteur de l’assurance un assistant multi-agent de recherche juridique qui achemine les requêtes vers un classificateur IBM Granite peu coûteux avant de les transmettre, si nécessaire, à un agent de recherche plus complexe. Pour rendre viable ce workflow à fort enjeu, il était nécessaire de bénéficier d’une visibilité approfondie sur chaque étape de raisonnement et chaque appel d’outil. Grâce à l’intégration d’IBM watsonx Orchestrate, Dynamiq a veillé à ce que chaque décision reste entièrement traçable, vérifiable et accompagnée de citations. L’entreprise a ainsi réduit la durée d’examen des contrats de 90 à 45 minutes sans compromettre la gouvernance.

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à créer un agent d’IA dans watsonx Orchestrate à l’aide de l’Agent Development Kit (ADK) de watsonx Orchestrate. Dans les systèmes d’IA reposant sur LangChain ou LangGraph, les développeurs doivent fréquemment gérer manuellement les nouvelles tentatives, la gestion des états et l’exécution asynchrone. L’ADK watsonx Orchestrate simplifie ce processus grâce à une gestion intégrée du cycle de vie, qui permet de déployer des agents cohérents et adaptés aux entreprises.

Vous utiliserez Python afin de créer la logique d’évaluation des risques, de définir le comportement de l’agent et d’intégrer Langfuse pour surveiller et améliorer ce comportement à l’aide de traces d’exécution réelles. Ce tutoriel est également disponible sur GitHub.