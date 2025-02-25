Les indicateurs d'observabilité des LLM peuvent être catégorisés en trois dimensions principales.

Une observabilité globale des grands modèles linguistiques (LLM) n'est possible que si nous suivons des indicateurs d'observabilité qui mesurent les performances du système, la consommation des ressources et le comportement du modèle.4

Indicateurs de performance du système :

Latence : la durée entre l'entrée et la sortie représente le temps de réponse du modèle.





Indicateurs d’utilisation des ressources :

Utilisation du CPU/GPU : mesure des ressources consommées pendant l'inférence, en fonction du coût et de l'efficacité.





Indicateurs de comportement du modèle :