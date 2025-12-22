L’évolution des agents d’IA

By Cole Stryker

Tracer l’évolution des agents d’IA

Lorsque les grands modèles de langage (LLM) ont fait leur apparition, notamment sous la forme largement accessible de ChatGPT, les utilisateurs ont été enchantés par leur capacité de réflexion. Ils ont posé des questions à ces modèles, qui ont répondu de manière étonnamment humaine grâce à la compréhension qu’ils avaient acquise en s’entraînant sur des tonnes de données.

Mais les humains ne se contentent pas de penser et de parler. Depuis plus d’un demi-siècle, les chercheurs en IA et les philosophes se posent une question évidente : et si les intelligences artificielles pouvaient non seulement penser et parler, et si elles pouvaient aussi « faire » ? Et si elles étaient plus que de simples cerveaux artificiels isolés, et pouvaient répondre de manière autonome à leur environnement et agir en temps réel ?

Cette ligne de questionnement a donné naissance à l’ère actuelle de l’IA agentique, dont nous vivons aujourd’hui les tout premiers stades. L'histoire de l'IA n'est qu'une facette de l'histoire des agents, avec d'autres volets tels que la recherche en robotique, en informatique et en théorie cognitive, qui se sont tous développés en parallèle et par à-coups au cours du siècle dernier.

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Premières racines philosophiques (1940-1960)

Des textes ésotériques et des littératures de science-fiction datant de plusieurs centaines d’années ont réfléchi aux concepts d’intelligence artificielle et d’automates qui ont la capacité de penser et d’agir de manière autonome. Ces premières réflexions ont jeté les bases de l’imagination des mécanismes que l’on appellerait un jour des agents d’IA.

On considère généralement que le domaine de l’IA est né au milieu du 20e siècle. Les travaux de Norbert Wiener dans le domaine de la cybernétique, axés sur les systèmes de communication et de contrôle chez les êtres vivants et les machines, ont introduit l’idée des boucles de commentaires.1 Ces systèmes permettent aux entités de percevoir leur environnement, de traiter les informations et d’adapter leur comportement en conséquence. Même un mécanisme très simple comme un thermostat a cette capacité : il détecte la température, la compare à son réglage et active (ou non) un four en réponse. Même cela peut être considéré comme un agent, même s’il s’agit d’un simple agent réflexe. Les thermostats automatiques existent sous une forme rudimentaire depuis au moins les années 1600, mais nous disposons maintenant d’un meilleur langage pour les décrire.2

En 1943, Warren S. McCulloch et Walter Pitts ont publié un article sur le calcul logique des idées immanentes à l’activité nerveuse (A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity) dans le Bulletin of Mathematical Biophysics3. Considéré comme l’un des ouvrages fondateurs des neurosciences et de l’IA, cet article introduisit l’idée que le cerveau pouvait être analysé comme un système computationnel. Le concept désormais courant de réseaux de neurones remonte à ce travail.

En 1950, l’article emblématique d’Alan Turing « Computing Machinery and Intelligence » est publié dans Mind4. L’article s’interrogeait sur la nature des machines pensantes et sur la manière dont leur intelligence pouvait être mesurée au moyen d’un processus aujourd’hui connu sous le nom de « Test de Turing ».

Dans son article de 1959 intitulé « Pandemonium – A Paradigm for Learning », Oliver Selfridge a établi des structures conceptuelles qui ont ensuite inspiré les architectures agentiques.5 Pandemonium était construit autour de « démons » : de petites entités informatiques spécialisées. Chaque démon avait une responsabilité précise et agissait en parallèle. Pandemonium a montré que les renseignements pouvaient émerger de la concurrence et de la coopération entre de simples entités décisionnelles.

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Logique et résolution de problèmes (1950-1970)

Bien que les bases philosophiques des machines pensantes aient déjà été posées, ce n'est qu'avec la naissance de l'informatique numérique dans les années 1950 que ces idées ont pu être mises en œuvre. En 1951, Marvin Minsky et Dean Edmunds construisent l’un des premiers Neural Networks, le SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator).6 Il s'agissait d'une première tentative de modélisation des processus d'apprentissage dans le cerveau humain par le biais de l'apprentissage par renforcement. Le matériel nécessitait un réseau de 3 000 tubes électroniques ainsi que des poids synaptiques pour simuler 40 unités semblables à des neurones.

En 1955, le terme « intelligence artificielle » a été inventé dans une proposition d’atelier intitulée « A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. ».7 La proposition, soumise par John McCarthy du Dartmouth College, Marvin Minsky de l’université de Harvard, Nathaniel Rochester d’IBM et Claude Shannon des Bell Telephone Laboratories, a été concrétisée sous la forme d’un atelier qui s’est déroulé l’année suivante.

L’année suivante, Allen Newell et Herbert A. Simon ont également mis au point le Logic Theorist et le General Problem Solver, premières tentatives d’imitation des capacités humaines de résolution de problèmes.

La recherche a continué tout au long de la décennie, les chercheurs développant même des agents IA rudimentaires, bien que ces agents ne puissent toujours pas « apprendre » au sens contemporain du terme. Par exemple, un agent pourrait être conçu pour résoudre un puzzle en analysant l'état actuel du puzzle, en le comparant à l'état résolu et en appliquant une séquence connue de mouvements pour se rapprocher de cet état résolu. Ces agents se contentent d'exécuter des algorithmes de recherche dans un espace de possibilités. Cependant, ils ont prouvé que les machines pouvaient présenter des comportements que l'on considérait auparavant comme étant limités à la cognition humaine.

Dans les années 1970, une nouvelle classe de proto-agents a émergé, utilisant la logique de décision symbolique. Ces « systèmes experts » ont été créés pour capter les connaissances et les capacités de raisonnement des experts humains, en combinant une base de connaissances avec un moteur d’inférence. MYCIN, développé à Stanford, fut un exemple précoce de tels systèmes.8 MYCIN pourrait diagnostiquer des infections bactériennes et recommander des antibiotiques, avec succès dans des domaines restreints. Cependant, chaque nouvelle donnée devait être codée à la main par des experts humains, et ces systèmes avaient du mal à fonctionner en dehors de leurs bases de connaissances rigides.

Ces limitations et d’autres ont conduit à une période connue sous le nom d'« hiver de l’IA », où le financement et, par extension, la recherche en IA se sont restreints.

Ouvrir la voie aux agents (1970-2010)

Il faudra des décennies pour que l’hiver de l’IA dégèle complètement, mais des progrès ont tout de même été réalisés au cours de cette période.

Calcul

En 1973, l’informaticien Carl Hewitt a mis au point le modèle de l’acteur, qui considère un acteur comme l’élément fondamental de l’informatique concurrente, une forme d’informatique dans laquelle les calculs sont effectués en même temps plutôt que de manière séquentielle.

L’acteur reçoit et envoie des messages, crée de nouveaux acteurs et décide de la réponse à apporter en fonction de son état interne. Le modèle de l’acteur a permis de définir les agents comme des entités actives plutôt que comme des structures de données passives, le calcul émerge de leur comportement.9 Ce cadre théorique des exigences est très proche de la façon dont nous pensons aujourd’hui à la fonctionnalité et à l’architecture d’agent d’IA.

Il en va de même pour la programmation orientée objet (POO). Dans les années 1970 et 1980, la méthode OOP a pris de l’importance. Dans ce paradigme de programmation, chaque objet (éléments fondamentaux des programmes) possède son propre état interne et se gère lui-même. Les objets communiquent en invoquant des comportements respectifs, établissant que plusieurs entités logicielles se coordonnent par le biais de la messagerie plutôt que de partager de la mémoire.

Au cours des années 80 et 90, les chercheurs ont commencé à utiliser formellement le mot « agent » pour décrire des intelligences artificielles capables de « faire ». Un certain nombre de cadres théoriques d’exigences agentiques ont été introduits au cours de cette période. Le modèle croyance-désir-intention (BDI) offre un moyen structuré de réfléchir à des systèmes autonomes capables de naviguer dans des environnements dynamiques. L’IA distribuée a exploré les réseaux de processus coopératifs, tandis que le domaine des agents mobiles a permis aux logiciels de se déplacer entre les machines pour effectuer leur travail.

Robotique

La robotique a également donné des résultats fructueux pour les chercheurs, si ce n'est pas encore du point de vue pratique. Dès 1966, les robots se comportaient techniquement comme des agents rudimentaires. « Shakey » a été le premier robot mobile au monde à combiner l'IA, la détection et le raisonnement logique pour naviguer et effectuer des tâches dans un environnement réel.

Un autre exemple est l’architecture de subsomption de Rodney Brooks, une architecture robotique réactive mettant l’accent sur des comportements décentralisés et en couches qui ne reposent pas sur des modèles de mondes complets.10 Les « agents » de subsomption exécutent des comportements modulaires dans des boucles perception-action réactives, comme les agents d’IA d’aujourd’hui.

Ces avancées en robotique ont collectivement formé la base intellectuelle de l’agent moderne : un système capable d’autonomie, de réactivité et de proactivité.

Malgré ces progrès conceptuels, l'agent reste limité par les capacités plus larges de l'IA. Il faudrait des décennies pour que le machine learning se développe au point que les agents d'apprentissage robotique puissent devenir des outils utiles.

Machine learning

La puissance de calcul a augmenté et les jeux de données se sont multipliés, et les progrès du machine learning ont aidé les chercheurs à mettre la théorie en pratique.

En 1986, David Rumelhart, Geoffrey Hinton et Ronald Williams ont publié « Learning representations by back-propagating errors », dans lequel ils décrivaient l’algorithme de rétropropagation.11 La rétropropagation a suscité un regain d’intérêt pour les réseaux de neurones en offrant un moyen efficace de les entraîner. Forme abrégée de « propagation de l’erreur en sens inverse », la rétropropagation est une méthode élégante pour calculer comment les modifications apportées aux poids ou aux biais d’un réseau neuronal affectent la précision des prédictions du modèle.

En 1989, Yann LeCun et une équipe de chercheurs des laboratoires Bell d’AT&T ont appliqué la rétropropagation à la reconnaissance d’images à l’aide de réseaux de neurones convolutifs (CNN), l’une des premières applications de l’apprentissage profond, ainsi nommé en raison des nombreuses couches de neurones utilisées dans les CNN. Les modèles d’apprentissage profond pourraient extraire des fonctionnalités hiérarchiques à partir de données brutes, permettant ainsi aux modèles de percevoir et d’interpréter des données plus complexes. L’apprentissage profond a continué à se développer tout au long des années 2000 et 2010.

L’expansion d’Internet a joué un rôle critique dans le regain de l’IA. Toutes ces données (images, textes, vidéos) ont alimenté des algorithmes de machine learning de plus en plus sophistiqués.

Émergence des architectures agentiques

En 1995, Russell et Norvig ont écrit dans leur très populaire Artificial Intelligence : A Modern Approach, que les agents « opèrent de manière autonome, perçoivent leur environnement, persistent sur une longue période, s’adaptent au changement et se créent et poursuivent des objectifs. » 12 La même année, Woolridge et Jennings ont contribué à ce domaine en définissant un agent comme doté d’une autonomie, d’une capacité sociale, d’une réactivité et d’une proactivité.13

Les années 80 et 90 ont également vu le développement de la recherche sur les systèmes multi-agents. Craig Reynolds a développé les « boids » en 1986, démontrant que de simples règles relatives aux agents peuvent entraîner un comportement émergent global. Ceci a conduit à l’idée que les sociétés d’agents peuvent produire une intelligence dépassant la somme de leurs composants.14 Le protocole Contract Net, le langage d’interrogation et de manipulation des connaissances et les premiers langages de communication entre agents sont apparus au cours de cette période.

Les architectures cognitives ACT-R (2004) et Soar (2012) sont d’autres exemples de fondements théoriques apparus ou évolués au cours de cette période, intégrant la mémoire, le raisonnement et l’action dans le cadre d’une cognition en plusieurs étapes.

Parallèlement, la reconnaissance vocale s’est considérablement améliorée. Les chatbots et les assistants virtuels comme Siri et Alexa sont devenus des noms familiers. Mais ces systèmes étaient davantage des interfaces que des acteurs indépendants. Ils pouvaient effectuer des tâches spécifiques, mais ils n’ont pas planifié, raisonné ou coordonné leur comportement en plusieurs étapes.

L’ère des premiers agents (années 2010-)

Les LLM ont libéré le potentiel des agents en leur conférant des capacités de raisonnement à usage général. À partir de là, tout a commencé à avancer.

Grands modèles de langage

L’étincelle la plus critique qui a déclenché la révolution des agents actuellement en cours n’est pas venue de la recherche classique sur les agents, mais des grands modèles de langage (LLM) dotés de capacités de traitement automatique du langage naturel (NLP). À partir de BERT en 2018, aux côtés du GPT d’OpenAI, les LLM sont devenus de plus en plus capables de raisonnement général et de communication.

Ces modèles n’étaient pas eux-mêmes des agents, mais ils fournissaient un noyau cognitif polyvalent. Pour la première fois, un logiciel pouvait comprendre des instructions et des plans ouverts, possédant une capacité d’adaptation pour gérer de nouvelles situations. Au fil du temps, les LLM ont été considérés non seulement comme des générateurs de texte et des adaptateurs de schémas (« autocomplétion glorifiée »), mais comme des solutions de résolution de problèmes généraux.

Apprentissage par renforcement et apprentissage profond

Une autre technologie majeure de machine learning qui a permis l’avènement de l’ère agentique est l’apprentissage par renforcement, qui remonte au moins aux années 1980. Avant cette technologie, les systèmes d’IA apprenaient à partir de jeux de données fixes. Avec l’apprentissage par renforcement, les agents peuvent agir dans un environnement, recevoir des commentaires et ajuster leur comportement pour maximiser une récompense ou minimiser une punition. Cela a établi l’architecture de la boucle agentique classique, qui a ensuite inspiré les workflows agentiques modernes. L’apprentissage par renforcement a doté l’IA d’un langage mathématique pour l’action, en fournissant le formalisme qui permet de décrire le comportement décisionnel manifesté par les robots physiques ou les agents de rédaction de code alimentés par des grands modèles de langage (LLM).

En 2017, l’apprentissage par renforcement à partir des commentaires humains (RLHF) est apparu pour améliorer l’alignement et la modélisation des récompenses. Dans un article de 2017, Paul F. Christiano d’OpenAI, accompagné d’autres chercheurs d’OpenAI et de DeepMind, a détaillé le succès de RLHF dans l’entraînement de modèles d’IA pour accomplir des tâches complexes comme jouer à des jeux Atari ou simuler des mouvements robotiques.15

Avant 2013, les environnements avec des entrées à haute dimension — comme les jeux vidéo, la robotique ou la perception réelle — étaient trop complexes pour des méthodes tabulaires ou linéaires. Mais avec les nouvelles méthodes d'apprentissage profond, la technologie est devenue dominante. Google Deepmind a lancé la première version du Deep Q-Network, un Neural Networks qui permet d'apprendre à jouer à des jeux Atari directement à partir de pixels bruts et de récompenses. C'est la première fois qu'un agent artificiel a combiné l'apprentissage par représentation et l'apprentissage par renforcement de bout en bout. La décennie a vu des approches plus sophistiquées avec des algorithmes plus avancés comme AlphaGo, qui combinait des réseaux de neurones profonds avec la recherched’arbre Monte Carlo.

Robots d’apprentissage

Alors que l’apprentissage par renforcement profond progressait dans des cas d’utilisation numériques comme les jeux et les simulations, les chercheurs en robotique faisaient progresser des agents incarnés qui interagissaient avec des environnements réels, plus des pixels ou des abstractions, mais des objets, des caméras, des moteurs et de la physique. Au début des années 2010, le robot PR2, associé au système d’exploitation de robot (ROS) open source, est devenu la plateforme de recherche standard pour la manipulation autonome, la navigation et l’exécution de tâches en plusieurs étapes. Ces systèmes sont à l’origine de l’exécution d’actions à long terme, de la planification des tâches et de l’intégration multi-capteurs.

La prochaine avancée majeure est venue avec RT-1 (Robotics Transformer), qui utilisait un grand modèle de transformateur entraîné sur des démonstrations issues de centaines de tâches de robotique réelles. Le projet RT-1 a été révolutionnaire parce qu’il a montré que les modèles de fondation multimodaux pouvaient agir comme des agents robotiques, en s’adaptant à de nouvelles compétences, à de nouveaux objets et à de nouveaux contextes.

Prompt engineering

Les premières expériences d'Prompt engineering au début des années 2020 ont laissé entrevoir des comportements agentiques émergents et la possibilité pour les humains de dialoguer avec des agents par le biais du langage naturel. Des prompts comme « d’abord, réfléchissez étape par étape, puis répondez à la question » ou « expliquez votre raisonnement, puis donnez votre réponse finale » montraient que les LLM pouvaient simuler le raisonnement procédural.

L’incitation à la chaîne de pensée (CoT), en particulier, a révélé la décomposition des tâches, où un agent décompose des tâches complexes en plusieurs opérations plus petites et plus faciles à gérer. Plus tard, le cadre des exigences agentique utilisera des étapes telles que penser, agir, observer et répéter, une séquence formalisée plus tard dans le cadre des exigences ReAct. La CoT était essentiellement une version de la boucle agentique pilotée par l’humain, qui serait ensuite pilotée par l’IA.

Utilisation des outils

Durant cette période, les chercheurs ont également introduit des avancées dans l’appel et l’utilisation autonomes d’outils, où les agents n’auraient plus besoin d’être incités à agir. Le WebGPT d’OpenAI a démontré qu’un LLM pouvait naviguer sur Internet, cliquer sur des liens et rechercher des informations. Plus intéressant encore, les LLM avec la génération augmentée de récupération (RAG) pourraient fusionner des productions basées sur leurs propres données de formation avec de nouvelles informations provenant de l’extérieur. De plus, l’utilisation d’outils par les agents leur a permis non seulement de récupérer des informations externes, mais aussi de prendre des mesures dans des environnements externes.

Entre 2022 et 2024, cette nouvelle capacité cognitive alimentée par l'IA a ouvert la voie à l'ère agentique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Les développeurs ont commencé à encadrer les LLM de toutes sortes d’échafaudages, leur donnant accès à des API, des bases de connaissances et d’autres logiciels.

En 2023, Meta IA a lancé Toolformer, le premier LLM capable de choisir de manière autonome quand et comment faire appel à des outils externes. Il s’agissait de la première démonstration de la capacité des LLM à générer et à utiliser leurs propres interfaces d’action, ce qui constitue un précurseur des cadres des exigences d’agents à part entière.

Plus tard dans l’année, OpenAI a lancé l’appel de fonction. Pour la première fois, les LLM peuvent appeler des outils dans un format structuré, prévisible et programmable, transmettre des paramètres en JSON et s’interfacer avec des systèmes externes par le biais d’un espace d’action explicite.

Multimodalité

Le développement de modèles d’IA générative multimodale à grande échelle a eu lieu en 2023-2024 avec GPT-4 et GPT-4o. Les agents pouvaient désormais « voir » les interfaces, interpréter les images, comprendre les agencements spatiaux, converser en temps réel et intégrer des signaux multimodaux dans la planification.

Cadres des exigences et protocoles

Les plateformes et les cadres des exigences ont facilité la création d’agents, même pour les utilisateurs ayant des compétences limitées en développement logiciel. AutoGPT, BabyAGI, ReAct, AutoGen et AgentGPT ont démontré que les LLM pouvaient générer des objectifs de manière autonome, planifier stratégiquement une action et tirer des leçons des résultats de cette stratégie, le tout sans intervention humaine. En simplifiant l'expérience des utilisateurs grâce à des modèles prêts à l'emploi, LangChain est devenu le premier cadre des exigences d'orchestration d'agents grand public.

Fin 2024, Anthropic a introduit le Model Context Protocol (MCP), un cadre open source destiné à standardiser la manière dont les agents intègrent et partagent des données avec des outils, systèmes et sources de données externes. L’année suivante, IBM a lancé l’Agent Communication Protocol (ACP), qui visait à standardiser la façon dont les agents communiquent entre eux. ACP a ensuite fusionné avec le protocole Agent2Agent (A2A) de Google sous la Linux Foundation. Ces protocoles d’agents d’IA ont contribué à faciliter un écosystème florissant pour le développement d’agents d’IA.

En 2025, « l’IA agentique » était le mot à la mode du secteur, et tous les acteurs du domaine travaillaient sur une plateforme ou une solution agentique sous une forme ou une autre. Les agents sont aujourd’hui déployés dans pratiquement tous les secteurs, des chaînes d’approvisionnement aux soins de santé. Il reste à voir si les agents seront à la hauteur de l’énorme battage médiatique qui les entoure. Nous ne savons pas si elles révolutionneront la vie telle que nous la connaissons, mais elles restent l’une des technologies les plus prometteuses de la planète.

Auteur

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

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    1. “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine,” Wiener, Norbert, MIT Press, 1948. 

    2. Cornelis Drebbel,” Tierie, Gerrit, Amsterdam, HJ Paris, 1932 

    3. A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity,” McCulloch, Warren and Pitts, Walter, Bulletin of Mathematical Biology, 1943 

    4. Computing Machinery and Intelligence, Turing, Alan, Mind, 1950 

    5. Pandemonium - A Paradigm for Learning,” Mechanisation of Thought Processes: Proceedings of a Symposium

      Held at the National Physical Laboratory on 24, 25, 26 et 27 novembre 1958, Selfridge, Oliver 

    6. “A Neural-Analogue Calculator Based Upon a Probability Model of Reinforcement,” Minsky, Marvin, Harvard
      University Psychological Laboratories, Cambridge, Massachusetts, 1952 

    7. A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence,” McCarthy, J. et al., Dartmouth College, 1955 

    8. Rule Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project, Buchanan, B. G.; Shortliffe, E. H., Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984 

    9. A Universal Modular Actor Formalism for Artificial Intelligence,” Hewitt, Carl, Bishop, Peter, Steiger, Richard, IJCAI, 1973 

    10. A robust layered control system for a mobile robot“, Brooks, R., IEEE Journal of Robotics and Automation, 1986

    11. Learning representations by back-propagating errors,” Rumelhart, David E., Hinton, Geoffrey E., Williams, Ronald J., Nature, 1986 

    12. Flocks, herds and schools: A distributed behavioral model,” Reynolds, Craig, Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. Association for Computing Machinery, 1987 

    13. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Russell, Stuart and Norvig, Peter, Prentice Hall, 1995 

    14. Intelligent agents: theory and practice, Woolridge, Michael and Jennings, Nicholas, The Knowledge Engineering Review, 1995 

    15. Deep reinforcement learning from human preferences, Christiano, Paul et al, arxiv.org/abs/1706.03741, 2017