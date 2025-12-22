L’évolution des agents d’IA

Des textes ésotériques et des littératures de science-fiction datant de plusieurs centaines d’années ont réfléchi aux concepts d’intelligence artificielle et d’automates qui ont la capacité de penser et d’agir de manière autonome. Ces premières réflexions ont jeté les bases de l’imagination des mécanismes que l’on appellerait un jour des agents d’IA.

On considère généralement que le domaine de l’IA est né au milieu du 20e siècle. Les travaux de Norbert Wiener dans le domaine de la cybernétique, axés sur les systèmes de communication et de contrôle chez les êtres vivants et les machines, ont introduit l’idée des boucles de commentaires.1 Ces systèmes permettent aux entités de percevoir leur environnement, de traiter les informations et d’adapter leur comportement en conséquence. Même un mécanisme très simple comme un thermostat a cette capacité : il détecte la température, la compare à son réglage et active (ou non) un four en réponse. Même cela peut être considéré comme un agent, même s’il s’agit d’un simple agent réflexe. Les thermostats automatiques existent sous une forme rudimentaire depuis au moins les années 1600, mais nous disposons maintenant d’un meilleur langage pour les décrire.2

En 1943, Warren S. McCulloch et Walter Pitts ont publié un article sur le calcul logique des idées immanentes à l’activité nerveuse (A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity) dans le Bulletin of Mathematical Biophysics3. Considéré comme l’un des ouvrages fondateurs des neurosciences et de l’IA, cet article introduisit l’idée que le cerveau pouvait être analysé comme un système computationnel. Le concept désormais courant de réseaux de neurones remonte à ce travail.

En 1950, l’article emblématique d’Alan Turing « Computing Machinery and Intelligence » est publié dans Mind4. L’article s’interrogeait sur la nature des machines pensantes et sur la manière dont leur intelligence pouvait être mesurée au moyen d’un processus aujourd’hui connu sous le nom de « Test de Turing ».

Dans son article de 1959 intitulé « Pandemonium – A Paradigm for Learning », Oliver Selfridge a établi des structures conceptuelles qui ont ensuite inspiré les architectures agentiques.5 Pandemonium était construit autour de « démons » : de petites entités informatiques spécialisées. Chaque démon avait une responsabilité précise et agissait en parallèle. Pandemonium a montré que les renseignements pouvaient émerger de la concurrence et de la coopération entre de simples entités décisionnelles.