L’évolution des agents d’IA

Bien que les bases philosophiques des machines pensantes aient déjà été posées, ce n'est qu'avec la naissance de l'informatique numérique dans les années 1950 que ces idées ont pu être mises en œuvre. En 1951, Marvin Minsky et Dean Edmunds construisent l’un des premiers Neural Networks, le SNARC (Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator).6 Il s'agissait d'une première tentative de modélisation des processus d'apprentissage dans le cerveau humain par le biais de l'apprentissage par renforcement. Le matériel nécessitait un réseau de 3 000 tubes électroniques ainsi que des poids synaptiques pour simuler 40 unités semblables à des neurones.
En 1955, le terme « intelligence artificielle » a été inventé dans une proposition d’atelier intitulée « A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence. ».7 La proposition, soumise par John McCarthy du Dartmouth College, Marvin Minsky de l’université de Harvard, Nathaniel Rochester d’IBM et Claude Shannon des Bell Telephone Laboratories, a été concrétisée sous la forme d’un atelier qui s’est déroulé l’année suivante.
L’année suivante, Allen Newell et Herbert A. Simon ont également mis au point le Logic Theorist et le General Problem Solver, premières tentatives d’imitation des capacités humaines de résolution de problèmes.
La recherche a continué tout au long de la décennie, les chercheurs développant même des agents IA rudimentaires, bien que ces agents ne puissent toujours pas « apprendre » au sens contemporain du terme. Par exemple, un agent pourrait être conçu pour résoudre un puzzle en analysant l'état actuel du puzzle, en le comparant à l'état résolu et en appliquant une séquence connue de mouvements pour se rapprocher de cet état résolu. Ces agents se contentent d'exécuter des algorithmes de recherche dans un espace de possibilités. Cependant, ils ont prouvé que les machines pouvaient présenter des comportements que l'on considérait auparavant comme étant limités à la cognition humaine.
Dans les années 1970, une nouvelle classe de proto-agents a émergé, utilisant la logique de décision symbolique. Ces « systèmes experts » ont été créés pour capter les connaissances et les capacités de raisonnement des experts humains, en combinant une base de connaissances avec un moteur d’inférence. MYCIN, développé à Stanford, fut un exemple précoce de tels systèmes.8 MYCIN pourrait diagnostiquer des infections bactériennes et recommander des antibiotiques, avec succès dans des domaines restreints. Cependant, chaque nouvelle donnée devait être codée à la main par des experts humains, et ces systèmes avaient du mal à fonctionner en dehors de leurs bases de connaissances rigides.
Ces limitations et d’autres ont conduit à une période connue sous le nom d'« hiver de l’IA », où le financement et, par extension, la recherche en IA se sont restreints.