Comment Dynamiq a mis en place un workflow de recherche juridique optimisé en termes de coûts avec IBM watsonx

Les équipes juridiques sont censées fournir des réponses rapides et défendables concernant les contrats, les politiques et les questions de conformité. Cependant, le volume de documents ne cesse d’augmenter, tandis que l’entreprise attend de plus en plus des délais de réponse quasi immédiats. C’était le principal problème d’un client européen du secteur de l’assurance travaillant avec Dynamiq, partenaire d’IBM.

Pour relever ce défi, Dynamiq a utilisé IBM watsonx afin d’apporter une solution technique à un problème lié à la multitude d’informations non structurées, aux transferts de tâches et à l’important travail manuel nécessaire à la révision. Dynamiq a mis en place un système permettant la synthèse de contrats multi-documents, les questions-réponses sur les polices, l’analyse concurrentielle et les contrôles de conformité dans différentes juridictions.

L’architecture ainsi créée combinait orchestration, classification des requêtes à faible coût et recherche approfondie, réduisant le temps de révision des contrats de 90 minutes à 45 minutes et ramenant le délai de réponse aux demandes commerciales de deux jours à une heure. De plus, elle a accéléré l’identification des clauses, c’est-à-dire le processus consistant à localiser et extraire des dispositions, obligations ou conditions spécifiques enfouies dans de longs contrats, la ramenant de 20 minutes à seulement deux.

Dans les opérations juridiques, cette rapidité est essentielle. En effet, une seule clause négligée peut modifier la responsabilité, les conditions de paiement ou les obligations de conformité, et les juristes doivent fréquemment comparer des dizaines de clauses de multiples accords dans des délais très courts.