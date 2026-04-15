Comment Dynamiq a mis en place un workflow de recherche juridique optimisé en termes de coûts avec IBM watsonx

IBM watsonx Orchestrate a transformé un workflow multi-agents autonome en une fonctionnalité à l’échelle de l’entreprise, contribuant ainsi à réduire de moitié le temps nécessaire à l’examen des contrats juridiques.
Les équipes juridiques sont censées fournir des réponses rapides et défendables concernant les contrats, les politiques et les questions de conformité. Cependant, le volume de documents ne cesse d’augmenter, tandis que l’entreprise attend de plus en plus des délais de réponse quasi immédiats. C’était le principal problème d’un client européen du secteur de l’assurance travaillant avec Dynamiq, partenaire d’IBM.
Pour relever ce défi, Dynamiq a utilisé IBM watsonx afin d’apporter une solution technique à un problème lié à la multitude d’informations non structurées, aux transferts de tâches et à l’important travail manuel nécessaire à la révision. Dynamiq a mis en place un système permettant la synthèse de contrats multi-documents, les questions-réponses sur les polices, l’analyse concurrentielle et les contrôles de conformité dans différentes juridictions.
L’architecture ainsi créée combinait orchestration, classification des requêtes à faible coût et recherche approfondie, réduisant le temps de révision des contrats de 90 minutes à 45 minutes et ramenant le délai de réponse aux demandes commerciales de deux jours à une heure. De plus, elle a accéléré l’identification des clauses, c’est-à-dire le processus consistant à localiser et extraire des dispositions, obligations ou conditions spécifiques enfouies dans de longs contrats, la ramenant de 20 minutes à seulement deux.
Dans les opérations juridiques, cette rapidité est essentielle. En effet, une seule clause négligée peut modifier la responsabilité, les conditions de paiement ou les obligations de conformité, et les juristes doivent fréquemment comparer des dizaines de clauses de multiples accords dans des délais très courts.
Le client avait besoin d’un workflow unique pour couvrir les tâches juridiques qui s’étendent généralement sur des outils disparates et nécessitent une révision manuelle. Il devait résumer de multiples contrats, répondre à des questions de politique par rapport aux accords internes, comparer la formulation contractuelle interne avec des sources externes et effectuer des contrôles de conformité entre diverses juridictions. L’objectif final était simple : aider les équipes juridiques à fournir des décisions plus rapides et mieux informées à l’entreprise sans augmenter les coûts.
Un ensemble rigoureux d’exigences fonctionnelles compliquait ce défi. Le système devait rester strictement optimisé en termes de coûts. Il devait acheminer le travail via un flux agentique mais partiellement déterministe, exigeant que l’agent de classification catégorise toutes les requêtes (voir le schéma), et assurant une traçabilité complète à chaque étape de raisonnement et d’utilisation des outils. Il devait également s’intégrer à l’infrastructure existante de recherche et de gestion des documents et exécuter les requêtes en moins de quatre minutes.
Le système devait en outre fonctionner avec des référentiels de documents juridiques propriétaires, effectuer des recherches juridiques externes via EXA et disposer de contrôles d’accès conformes aux exigences SOC 2. C’est la prise en compte de cette combinaison de contraintes qui transforme une démo en un défi de production.
Pour les utilisateurs finaux, la valeur apportée par la solution de Dynamiq a été immédiate. Les avocats peuvent passer de la recherche manuelle de clauses et de la comparaison entre documents à des résultats guidés et référencés. Les parties prenantes peuvent obtenir des réponses plus rapidement. Du point de vue du coût total de possession (TCO), le changement important réside dans le fait que le raisonnement coûteux est réservé aux questions qui en ont besoin, au lieu d’être appliqué de manière uniforme à chaque requête.
Un système en trois parties réside au cœur de la conception : un orchestrateur, un agent de classification des requêtes juridiques à faible coût et un agent de recherche juridique avancée. Chaque composant a un rôle et un profil de coût distincts, ce qui permet au workflow global de rester à la fois pratique et évolutif.
L’orchestrateur aide à garantir que le choix de l’agent le moins coûteux est effectué. Le classificateur assure un triage rapide et rentable, un acheminement recommandé et une réponse aux requêtes simples. L’agent de recherche se consacre à la recherche juridique avancée, mais uniquement si cela est recommandé par l’agent de classification.
Dynamiq a développé un agent d’orchestration qui impose un itinéraire, prend des décisions et synthétise des modèles. Il renvoie chaque requête vers l’agent de classification avant de répondre directement, puis détermine si la voie la moins coûteuse est suffisante ou si la requête doit être transmise à un échelon supérieur. Il surveille également la consommation de tokens tout au long du processus et applique des contrôles budgétaires de deux manières.
Tout d’abord, il demande à l’agent de recherche de confirmer les hypothèses lorsque le classificateur détecte une requête d’inférence à faible confiance et à coût élevé. Ensuite, il plafonne strictement les tokens de recherche par étape lorsque les coûts grimpent, renvoyant un résumé restreint et une option « Continuer ? » si nécessaire. L’orchestrateur redirige également par défaut des expressions telles que « nos conditions », « mes contrats » et « politiques internes » vers des requêtes internes.
En déterminant le meilleur modèle pour l’orchestrateur, l’équipe a constaté que Claude 4 Sonnet et GPT-5 étaient relativement performants, mais aussi plus lents avec un coût d’inférence relativement élevé. L’équipe a choisi Grok-4-fast car il offrait l’équilibre nécessaire entre vitesse, coût et qualité par rapport à des options plus coûteuses.
L’agent de classification des requêtes juridiques (intitulé « agent 1 » dans le diagramme) est conçu pour un triage rapide et peu coûteux. Il utilise IBM Granite 4 Small comme premier étape de chaque requête et produit une sortie structurée sur six champs : complexité, sources de données, type de tâche, raisonnement, recommandation et fiabilité.
Cette sortie détermine si le système reste local, s’il remonte vers l’agent de recherche ou s’il emprunte une voie hybride. Elle détermine également si les appels externes sont autorisés. Si le classificateur marque une requête comme « INTERNAL_ONLY », l’accès à EXA est désactivé.
L’acheminement déterministe offre aux équipes un moyen prévisible de séparer les tâches peu coûteuses des tâches plus onéreuses avant que le workflow ne commence à consommer davantage de tokens.
Les requêtes simples couvrent les définitions juridiques, les questions de politique simples et les demandes de statut. Les requêtes modérément complexes peuvent nécessiter l’intervention de l’agent de recherche pour des explications sur les termes contractuels, l’analyse d’un document unique et des vérifications de conformité de base. Les requêtes complexes nécessitent une remontée pour l’analyse comparative de documents, l’évaluation de la conformité au niveau des clauses, la recherche juridique multi-sources et des tâches de raisonnement juridique plus approfondies.
En effet, le classificateur devient à la fois une couche d’acheminement et une couche de contrôle des dépenses. Granite 4 Small offrait un rapport prix/performance et une rentabilité environ trois fois supérieurs à ceux du modèle Grok-4-fast employé ailleurs dans le système.
L’agent de recherche juridique avancé (intitulé « agent 2 » dans le diagramme précédent) gère le travail sémantique le plus lourd et ne s’active que lorsque le classificateur recommande un chemin EXTERNAL_ONLY ou HYBRID. Optimisé par Grok, l’agent de recherche gère les recherches multi-outils et les raisonnements plus complexes. Il se connecte à un sous-système de génération augmentée de récupération (RAG) basé sur Milvus pour les documents juridiques propriétaires du client. Pour le contexte relatif au droit public et à la jurisprudence, le sous-agent se connecte à EXA.
L’agent de recherche fournit quatre résultats principaux :
Chaque réponse comprend un résumé, une analyse détaillée, des recommandations, des citations de sources et une évaluation des risques permettant de signaler les ambiguïtés, les contradictions, les références obsolètes et les lacunes de couverture. Lorsque le système détecte des faits contradictoires, il met en évidence le conflit en présentant les citations côte à côte. Si les résultats initiaux obtenus via Milvus et EXA sont insuffisants, l’agent se rabat sur des embeddings plus généraux ou des requêtes optimisées et enregistre un indicateur coverage_gap.
Pour répondre à l’exigence du client en matière de traçabilité complète, l’exécution utilise un mode d’inférence ReAct basé sur un modèle XML afin de maintenir l’uniformité de la boucle de raisonnement, d’action et d’observation et de permettre son débogage. Cette structure génère des journaux d’étapes granulaires : des enregistrements détaillés et horodatés de chaque décision de raisonnement, appel d’outil et réponse du modèle survenant au cours d’une exécution de workflow. Elle permet également des analyses rétrospective plus claires couvrant le gestionnaire, les agents, les outils et les modèles de fondation.
Elle préserve également la visibilité sur la manière dont le système multi-agents échange des prompts et des réponses avec watsonx Orchestrate lorsque le workflow est déclenché via l’API. À des fins d’auditabilité, les versions des modèles et des embeddings sont stockées avec chaque trace.
Lors de la création du système multi-agents, Dynamiq l’a importé dans IBM watsonx Orchestrate en tant qu’agent externe via l’API, en utilisant un token porteur et une URL d’instance de service générés par la plateforme Dynamiq.
L’équipe a choisi watsonx Orchestrate car cette solution transforme un workflow multi-agents autonome en une capacité à l’échelle de l’entreprise. Plutôt que de limiter l’accès à une seule interface, Orchestrate permet à chaque utilisateur autorisé d’invoquer l’agent de recherche juridique via le chat. De plus, les utilisateurs peuvent le coordonner avec des agents connectés à des systèmes tels que SAP, Salesforce et ServiceNow.
Elle fournit également un catalogue régi où l’agent apparaît comme un outil de premier plan, ce qui signifie que les équipes informatiques et de conformité conservent une visibilité. Les équipes peuvent voir ce qui est en cours d’exécution, qui l’utilise et comment il se connecte au reste de la pile d’entreprise, sans que Dynamiq ait besoin de reconstruire une quelconque logique d’intégration.
La solution répond à trois préoccupations clés liées à la maintenance et à la mise à l’échelle des agents d’IA. Premièrement, le système multi-agents optimise les coûts grâce à IBM Granite 4 Small. Le triage juridique de routine ne consomme pas de ressources de raisonnement plus coûteuses. Deuxièmement, l’équipe juridique de l’ensemble de l’entreprise peut exploiter le système d’agents avec l’interface utilisateur de son choix grâce à IBM watsonx Orchestrate.
Enfin, l’architecture globale du système d’agents offre la flexibilité nécessaire pour un déploiement dans le cloud et sur site lors du passage en production.
Le cas d’utilisation ne consiste pas seulement à répondre plus rapidement aux questions juridiques. Il s’agit de rendre ces réponses plus fiables et moins coûteuses à exploiter à l’échelle. Le workflow préserve les limites de citation entre les sources internes et externes, consigne les étapes de raisonnement à des fins d’auditabilité et signale les incertitudes au lieu de les masquer.
Dans les opérations juridiques, ce type de transparence influe directement sur la confiance des utilisateurs finaux. Une réponse plus rapide est utile, mais une réponse plus rapide s’appuyant sur des sources, accompagnée de signaux de risque visibles et d’un profil de coûts prévisible est beaucoup plus facile à mettre en œuvre.