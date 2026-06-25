Comment déployer des agents d’IA à l’échelle de l’entreprise

Alors que la conception se concentre sur la création des capacités de l’agent, le déploiement vise à rendre ces capacités fiables et utiles dans des situations quotidiennes. L’agent d’IA doit ainsi être capable d’effectuer des tâches pour des utilisateurs réels tout en interagissant avec des données et des systèmes concrets.

Une fois déployé, un agent d’IA fonctionne souvent avec d’autres logiciels, bases de données et outils alimentés par l’IA. Il peut extraire des informations des systèmes de l’entreprise, mettre à jour des dossiers ou coordonner des tâches entre différentes applications. Ces connexions lui permettent de commencer à contribuer à de véritables workflows.

Le déploiement implique également de surveiller le fonctionnement de l’agent après sa mise en service. Les équipes suivent sa fiabilité, sa précision et ses interactions avec les utilisateurs afin d’identifier les problèmes et d’améliorer les résultats au fil du temps. Cette gestion continue permet d’en maintenir la pertinence à mesure que les besoins évoluent.