Comment déployer des agents d’IA à l’échelle de l’entreprise

Le déploiement d’un agent d’IA désigne le processus consistant à faire passer un agent d’intelligence artificielle (IA) d’un prototype ou d’un environnement de test à une exploitation en conditions réelles.
Alors que la conception se concentre sur la création des capacités de l’agent, le déploiement vise à rendre ces capacités fiables et utiles dans des situations quotidiennes. L’agent d’IA doit ainsi être capable d’effectuer des tâches pour des utilisateurs réels tout en interagissant avec des données et des systèmes concrets.
Une fois déployé, un agent d’IA fonctionne souvent avec d’autres logiciels, bases de données et outils alimentés par l’IA. Il peut extraire des informations des systèmes de l’entreprise, mettre à jour des dossiers ou coordonner des tâches entre différentes applications. Ces connexions lui permettent de commencer à contribuer à de véritables workflows.
Le déploiement implique également de surveiller le fonctionnement de l’agent après sa mise en service. Les équipes suivent sa fiabilité, sa précision et ses interactions avec les utilisateurs afin d’identifier les problèmes et d’améliorer les résultats au fil du temps. Cette gestion continue permet d’en maintenir la pertinence à mesure que les besoins évoluent.
Gartner prévoit que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise intégreront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 20241. Les agents d’IA peuvent fonctionner avec un certain degré d’autonomie, ou de capacité d’action, et transforment rapidement la manière dont les entreprises collectent, analysent et exploitent les informations. Ils peuvent être entraînés pour analyser des informations, raisonner à partir de celles-ci et agir en fonction du contexte et des objectifs.
Les systèmes d’IA agentique combinent des grands modèles de langage (LLM), le machine learning et d’autres technologies d’IA pour effectuer des tâches complexes. Les agents d’IA peuvent se connecter à des outils et des sources de données externes, récupérer des informations en temps réel et mener à bien des actions. Ils sont capables de planifier des workflows en plusieurs étapes, de s’adapter à des conditions changeantes et de tirer des enseignements des interactions passées.
Le déploiement et le développement d’agents d’IA sont étroitement liés, mais renvoient à des étapes différentes du cycle de vie de l’IA :
Cette distinction est importante, car la création d’un agent n’est qu’un début. Les entreprises peuvent consacrer du temps et des ressources à la mise en place et au perfectionnement des agents, mais ces efforts n’ont que peu d’impact tant que ceux-ci ne sont pas intégrés dans les workflows quotidiens. C’est le déploiement qui fait de l’IA un élément opérationnel à part entière de l’entreprise.
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Le déploiement commence une fois que l’agent d’IA a été conçu, développé et validé dans un environnement de test. La validation comprend :
Les entreprises répètent souvent ce processus plusieurs fois avant de procéder au déploiement. L’objectif est de s’assurer que l’agent est capable de fonctionner efficacement dans des environnements professionnels réels.
Le déploiement consiste principalement à mettre en place l’architecture, l’infrastructure et les contrôles opérationnels nécessaires pour permettre une utilisation en conditions réelles. Bien que les détails puissent varier d’une entreprise à l’autre, ce processus se déroule généralement par étapes, depuis le développement jusqu’à la mise en production de l’agent d’IA. Ces étapes sont les suivantes :
Une fois la validation terminée, les entreprises déterminent comment le système déployé sera structuré. Les choix architecturaux ont une incidence sur la capacité d’évolution du système, la fiabilité de son fonctionnement et la facilité de sa maintenance à long terme. L’objectif de cette étape est de créer un système capable de répondre de manière fiable aux besoins métier tout en restant suffisamment flexible pour évoluer. Voici une liste des décisions importantes :
Une fois l’architecture définie, les entreprises choisissent l’infrastructure qui prendra en charge le déploiement. Ces décisions ont une incidence sur les performances, l’évolutivité, la disponibilité et la complexité opérationnelle. Voici les décisions importantes pour cette étape :
Les entreprises évaluent également dans quelle mesure les plateformes de déploiement s’intègrent à leur écosystème technologique existant et si elles offrent les capacités de surveillance, de sécurité et d’intégration requises pour les opérations à long terme.
La plupart des agents d’IA sont utiles car ils peuvent accéder à des informations et interagir avec d’autres systèmes. Lors du déploiement, les entreprises établissent les connexions qui permettent aux agents de récupérer des données et d’effectuer des actions.
Les intégrations courantes comprennent les bases de données, les bases de connaissances, les référentiels de documents, les plateformes de gestion de la relation client (CRM), les systèmes ERP, les outils d’assistance client et d’autres applications métier. La complexité de ces intégrations a un impact significatif sur l’effort global de déploiement et la maintenabilité à long terme du système. Voici les points importants à prendre en compte :
Les considérations relatives à la sécurité et à la gouvernance influencent pratiquement toutes les étapes du déploiement d’un agent d’IA. Les décisions concernant l’accès aux données, les autorisations d’utilisation des outils et les intégrations système sont souvent prises parallèlement aux travaux d’architecture et d’intégration décrits dans les étapes précédentes.
Avant de mettre un agent à la disposition des utilisateurs, les entreprises s’assurent que ces contrôles sont pleinement mis en œuvre et définissent clairement comment l’agent peut fonctionner et quelles actions il est autorisé à effectuer. Les principales mesures de sécurité sont les suivantes :
Une fois l’architecture, l’infrastructure et les contrôles en place, l’agent peut être déployé au sein des applications métier et des workflows. Ce déploiement peut concerner un site Web, une application mobile, une plateforme de messagerie ou un système métier interne.
La plupart des entreprises utilisent des processus de déploiement automatisés et des pipelines CI/CD pour tester les mises à jour, publier de nouvelles versions et gérer les changements au fil du temps. Ces pratiques contribuent à réduire les risques opérationnels et à améliorer la cohérence entre les environnements.
Après le déploiement, il convient de surveiller le fonctionnement de manière continue. Voici les éléments dont les équipes assurent généralement le suivi :
Les entreprises utilisent également des outils d’observabilité pour obtenir une visibilité plus approfondie sur le comportement des agents d’IA. Ces systèmes enregistrent les chemins d’exécution des workflows, les points de décision et les interactions avec le système, ce qui rend le débogage et le dépannage plus efficaces.
Le déploiement d’un agent d’IA est un processus itératif. Il ne s’agit pas de la dernière étape du cycle de développement de l’IA (ADLC) au sens large, mais d’un processus continu consistant à exploiter, améliorer et gouverner les systèmes d’IA dans des environnements réels. Les équipes affinent régulièrement les prompts, étendent les intégrations, ajustent les workflows et réévaluent les performances à mesure que les besoins métier évoluent.
Une fois déployé, un agent d’IA se compose généralement de plusieurs composants interconnectés. Ensemble, ces composants permettent à l’agent de comprendre les requêtes, d’accéder à des informations, d’interagir avec des systèmes externes et de soutenir les opérations métier en conditions réelles.
Les stratégies de déploiement varient selon les entreprises et les secteurs d’activité, mais les agents d’IA sont désormais couramment adoptés dans plusieurs fonctions métier. Les déploiements suivants se concentrent sur des tâches impliquant la collecte d’informations, la réalisation d’actions routinières ou l’aide à la prise de décision des collaborateurs.
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Les banques, les établissements financiers et les équipes finance des entreprises déploient de plus en plus d’agents d’IA pour faciliter l’analyse, le reporting et les services destinés à la clientèle. Les agents permettent de collecter des informations financières, de synthétiser des rapports et d’assister les collaborateurs dans leurs tâches de recherche courantes.
Certains déploiements prennent également en charge le service client, la détection des fraudes et l’évaluation des risques. Étant donné que ces environnements impliquent des données sensibles et sont soumis à des exigences réglementaires strictes, les agents d’IA sont généralement associés à des contrôles de supervision et de gouvernance plus rigoureux que dans de nombreuses autres fonctions métier.
Le service client est l’un des domaines les plus courants de déploiement des agents d’IA. Les entreprises les utilisent pour répondre aux questions des clients, fournir des informations sur les produits et traiter les demandes liées aux comptes. De nombreux déploiements sont intégrés à des sites Web, des applications mobiles et des plateformes de messagerie, où les clients peuvent accéder à l’assistance à tout moment.
Les agents plus avancés peuvent se connecter à des bases de connaissances, à des dossiers client et à des systèmes d’assistance. Ils peuvent ainsi récupérer des informations, créer des tickets et prendre en charge des tâches de service courantes avant de transmettre les problèmes plus complexes à des conseillers humains.
Les équipes des ressources humaines utilisent des agents d’IA pour faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs, fournir des conseils sur les politiques d’entreprise et soutenir les activités de recrutement. Les collaborateurs peuvent interagir avec ces agents pour obtenir des informations sur les avantages sociaux, les politiques en vigueur sur le lieu de travail et les procédures internes sans avoir à parcourir une documentation volumineuse.
Le recrutement est un domaine de déploiement courant. Les agents participent au tri des candidatures, répondent aux questions des candidats et coordonnent la planification des entretiens, ce qui permet aux équipes RH de consacrer davantage de temps à l’évaluation des profils.
Les services marketing ont recours à des agents d’IA pour faciliter la création de contenu, la planification des campagnes et l’analyse d’audience. Les agents contribuent à la recherche de sujets, à la génération d’idées de contenu, à la synthèse des tendances du marché et aident les équipes à développer des supports marketing sur plusieurs canaux.
Certaines entreprises déploient également des agents pour surveiller les performances des campagnes, analyser les retours client et identifier les opportunités émergentes. Les responsables marketing restent en charge de la stratégie et des décisions relatives à la marque, mais les agents d’IA peuvent contribuer à accélérer bon nombre des tâches de recherche et de production.
Les équipes opérationnelles déploient des agents d’IA pour faciliter la gestion des workflows, la coordination des ressources, le suivi des processus et l’automatisation des activités. Dans les environnements de fabrication, de logistique et de distribution, les agents permettent de suivre les activités sur plusieurs systèmes et d’identifier les goulots d’étranglement potentiels avant qu’ils n’affectent les performances.
Les opérations de la chaîne d’approvisionnement constituent un domaine en pleine expansion pour le déploiement d’agents d’IA. Ceux-ci peuvent intervenir dans l’ensemble des processus, de bout en bout, notamment la gestion des stocks, le suivi des expéditions, la coordination des fournisseurs et la prévision de la demande. Pour ce faire, ils collectent des informations provenant de différentes sources et les présentent sous un format plus exploitable.
Les équipes commerciales déploient des agents d’IA pour les accompagner tout au long du processus de vente, de la génération de prospects à la conclusion des contrats. Ils identifient les prospects potentiels, effectuent des recherches sur les entreprises, synthétisent les informations relatives aux comptes et hiérarchisent les opportunités. Les commerciaux disposent ainsi de plus de temps pour interagir avec les clients.
Certains déploiements prennent également en charge les étapes ultérieures du cycle de vente. Ils préparent des notes de réunion, rédigent des communications de suivi et répondent aux questions concernant les produits, les tarifs ou les comptes client. Les équipes commerciales peuvent ainsi gérer des pipelines plus importants et réagir plus rapidement aux opportunités.
Les équipes de développement logiciel déploient de plus en plus d’agents d’IA pour faciliter les activités de codage, de test et de maintenance logicielle. Ces agents sont capables de générer du code, d’examiner les pull requests, d’identifier les bogues et de contribuer aux tâches de documentation. Ils peuvent également extraire des informations à partir de référentiels, de plateformes de développement et de sources de connaissances internes afin de soutenir les workflows d’ingénierie.
Les déploiements plus avancés contribuent à l’assurance qualité, à l’analyse du code et à la planification du développement. Les agents d’IA aident les développeurs travaillant avec des langages de programmation courants tels que Python, ce qui permet aux équipes de consacrer davantage de temps à l’architecture, à la résolution de problèmes et au développement de produits.
Les entreprises déploient des agents d’IA pour de nombreuses raisons, mais la plupart des avantages relèvent de quelques catégories communes.
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