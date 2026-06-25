Comment déployer des agents d’IA à l’échelle de l’entreprise

Publié le 25 juin 2026
By Matthew Finio and Amanda Downie

Le déploiement d’un agent d’IA désigne le processus consistant à faire passer un agent d’intelligence artificielle (IA) d’un prototype ou d’un environnement de test à une exploitation en conditions réelles.

Alors que la conception se concentre sur la création des capacités de l’agent, le déploiement vise à rendre ces capacités fiables et utiles dans des situations quotidiennes. L’agent d’IA doit ainsi être capable d’effectuer des tâches pour des utilisateurs réels tout en interagissant avec des données et des systèmes concrets.

Une fois déployé, un agent d’IA fonctionne souvent avec d’autres logiciels, bases de données et outils alimentés par l’IA. Il peut extraire des informations des systèmes de l’entreprise, mettre à jour des dossiers ou coordonner des tâches entre différentes applications. Ces connexions lui permettent de commencer à contribuer à de véritables workflows.

Le déploiement implique également de surveiller le fonctionnement de l’agent après sa mise en service. Les équipes suivent sa fiabilité, sa précision et ses interactions avec les utilisateurs afin d’identifier les problèmes et d’améliorer les résultats au fil du temps. Cette gestion continue permet d’en maintenir la pertinence à mesure que les besoins évoluent.

L’essor de l’IA agentique

Gartner prévoit que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise intégreront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 20241. Les agents d’IA peuvent fonctionner avec un certain degré d’autonomie, ou de capacité d’action, et transforment rapidement la manière dont les entreprises collectent, analysent et exploitent les informations. Ils peuvent être entraînés pour analyser des informations, raisonner à partir de celles-ci et agir en fonction du contexte et des objectifs.

Les systèmes d’IA agentique combinent des grands modèles de langage (LLM), le machine learning et d’autres technologies d’IA pour effectuer des tâches complexes. Les agents d’IA peuvent se connecter à des outils et des sources de données externes, récupérer des informations en temps réel et mener à bien des actions. Ils sont capables de planifier des workflows en plusieurs étapes, de s’adapter à des conditions changeantes et de tirer des enseignements des interactions passées.

Différence entre le déploiement et le développement d’agents d’IA

Le déploiement et le développement d’agents d’IA sont étroitement liés, mais renvoient à des étapes différentes du cycle de vie de l’IA :

  • Le développement se concentre sur la conception, la mise en place et les tests de l’agent d’IA. Les équipes en définissent les objectifs, configurent son comportement, le connectent à des outils et évaluent son fonctionnement dans des environnements contrôlés.

  • Le déploiement commence dès que l’agent est prêt à être utilisé en conditions réelles. Celui-ci est alors intégré aux systèmes d’entreprise, mis à la disposition des utilisateurs et ses performances sont gérées au fil du temps.

Cette distinction est importante, car la création d’un agent n’est qu’un début. Les entreprises peuvent consacrer du temps et des ressources à la mise en place et au perfectionnement des agents, mais ces efforts n’ont que peu d’impact tant que ceux-ci ne sont pas intégrés dans les workflows quotidiens. C’est le déploiement qui fait de l’IA un élément opérationnel à part entière de l’entreprise.

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Fonctionnement du déploiement d’un agent d’IA

Le déploiement commence une fois que l’agent d’IA a été conçu, développé et validé dans un environnement de test. La validation comprend :

  • L’évaluation de l’agent par rapport à des critères de réussite prédéfinis
  • Des tests de précision, de fiabilité et d’exécution des tâches
  • La mesure des performances pour différents prompts et différents scénarios
  • L’identification des cas d’échec et des comportements inattendus
  • La vérification du bon fonctionnement des intégrations et des appels d’outils

Les entreprises répètent souvent ce processus plusieurs fois avant de procéder au déploiement. L’objectif est de s’assurer que l’agent est capable de fonctionner efficacement dans des environnements professionnels réels.

Le déploiement consiste principalement à mettre en place l’architecture, l’infrastructure et les contrôles opérationnels nécessaires pour permettre une utilisation en conditions réelles. Bien que les détails puissent varier d’une entreprise à l’autre, ce processus se déroule généralement par étapes, depuis le développement jusqu’à la mise en production de l’agent d’IA. Ces étapes sont les suivantes :

1. Concevoir l’architecture de déploiement

Une fois la validation terminée, les entreprises déterminent comment le système déployé sera structuré. Les choix architecturaux ont une incidence sur la capacité d’évolution du système, la fiabilité de son fonctionnement et la facilité de sa maintenance à long terme. L’objectif de cette étape est de créer un système capable de répondre de manière fiable aux besoins métier tout en restant suffisamment flexible pour évoluer. Voici une liste des décisions importantes :

  • Topologie des agents : les entreprises doivent déterminer si un seul agent peut prendre en charge le workload ou s’il convient de coupler plusieurs agents spécialisés. Les déploiements à agent unique sont généralement plus simples à gérer et à maintenir. Les systèmes multi-agents permettent de répartir les responsabilités entre des agents dotés de capacités différentes, ce qui peut améliorer les performances pour les workflows complexes.

  • Stratégie relative aux modèles : les entreprises doivent déterminer quels modèles d’IA alimenteront le déploiement. Un modèle correspond au système d’IA sous-jacent chargé du raisonnement, de la génération de réponses et de l’exécution des tâches. Certains déploiements s’appuient sur un modèle unique, tandis que d’autres utilisent plusieurs modèles présentant des atouts différents. Par exemple, un modèle peut être sélectionné pour sa rapidité et son coût réduit, tandis qu’un autre est utilisé pour un raisonnement plus complexe. Ces décisions peuvent avoir une incidence sur la précision, la latence et les coûts d’exploitation.

  • Comportement de secours : les équipes doivent déterminer comment le système réagira lorsqu’un agent ne parvient pas à mener à bien une tâche, à accéder à un outil requis ou à récupérer les informations nécessaires. Certains déploiements transmettent les demandes à un utilisateur humain, tandis que d’autres basculent vers des workflows alternatifs ou des systèmes de sauvegarde. Des procédures de secours bien définies contribuent à améliorer la fiabilité et l’expérience utilisateur.

  • Gestion de l’état : les équipes doivent déterminer comment l’agent gérera les informations au fil du temps. Les agents sans état traitent chaque interaction de manière indépendante, ce qui simplifie le déploiement et le dimensionnement. Les agents avec état conservent le contexte d’une conversation ou d’un workflow à l’autre, ce qui les rend plus efficaces pour les tâches nécessitant de la mémoire, une continuité ou s’exécutant sur une longue durée.

    Ce choix est indépendant du mode de déclenchement de l’agent. Certains déploiements sont pilotés par les demandes, ce qui signifie que l’agent répond directement aux actions de l’utilisateur. D’autres sont pilotés par les événements, l’agent réagissant automatiquement aux changements survenant dans les systèmes ou workflows connectés. Un même agent peut à la fois conserver la mémoire et être piloté par les événements. Par exemple, un agent d’assistance peut se souvenir d’interactions antérieures tout en répondant automatiquement aux tickets nouvellement créés.

  • Stratégie d’orchestration : les agents d’IA doivent souvent effectuer plusieurs actions avant de produire un résultat. Un agent peut récupérer des informations, évaluer des options, utiliser des outils externes et générer une réponse dans le cadre d’un même workflow. L’orchestration définit la manière dont ces activités sont coordonnées et dont les informations circulent entre les différentes étapes. Des cadres tels que LangGraph et LangChain sont couramment utilisés pour prendre en charge l’orchestration et la gestion des workflows.

  • Logique de routage : certains déploiements utilisent plusieurs modèles, outils ou agents. Le routage détermine quelle ressource doit traiter une requête particulière. Par exemple, un modèle peut répondre à des questions générales tandis qu’un autre est réservé à des tâches spécialisées. Un routage efficace peut améliorer les performances et contribuer à maîtriser les coûts.

  • Architecture de récupération : les entreprises doivent décider de la manière dont les agents accéderont aux informations. Certains déploiements s’appuient sur des bases de connaissances internes, tandis que d’autres se connectent à des bases de données, des référentiels de documents ou des services externes. Ces décisions ont une incidence sur la qualité, la précision et la fraîcheur des informations mises à la disposition de l’agent.

2. Sélectionner l’infrastructure et les environnements d’exécution

Une fois l’architecture définie, les entreprises choisissent l’infrastructure qui prendra en charge le déploiement. Ces décisions ont une incidence sur les performances, l’évolutivité, la disponibilité et la complexité opérationnelle. Voici les décisions importantes pour cette étape :

  • Environnement de déploiement : les entreprises ont généralement le choix entre des environnements cloud, privés ou hybrides. Chaque option implique des compromis. Les déploiements cloud sont évolutifs et réduisent les besoins en matière de gestion de l’infrastructure. Les environnements privés offrent un meilleur contrôle sur les données et les systèmes. Les approches hybrides combinent des éléments des deux et peuvent être utilisées lorsque les entreprises ont des exigences particulières en matière de sécurité ou de conformité.

  • Modèle de déploiement : les équipes doivent décider comment les applications seront empaquetées et exécutées. La conteneurisation permet de déployer les applications et leurs dépendances de manière cohérente dans tous les environnements. Les déploiements sans serveur réduisent la nécessité de gérer l’infrastructure sous-jacente et peuvent simplifier le dimensionnement de certains workloads.

  • Exigences en matière d’évolutivité : l’infrastructure doit prendre en charge les workloads prévus tout en permettant une croissance future. Les entreprises doivent anticiper les fluctuations de la demande, les exigences de haute disponibilité et les scénarios de récupération du système avant le début du déploiement.

  • Orchestration de l’exécution : les déploiements de grande envergure utilisent généralement Kubernetes et des plateformes d’orchestration similaires pour gérer les ressources informatiques, répartir les workloads et maintenir la disponibilité du système. Ces plateformes peuvent automatiser de nombreuses tâches opérationnelles qui nécessiteraient autrement une intervention manuelle.

  • Gestion des environnements : les environnements de développement, de test et de production doivent rester cohérents afin de réduire les problèmes de déploiement. Une gestion efficace permet aux équipes d’identifier les problèmes plus tôt et réduit le risque de comportements inattendus après le lancement.

Les entreprises évaluent également dans quelle mesure les plateformes de déploiement s’intègrent à leur écosystème technologique existant et si elles offrent les capacités de surveillance, de sécurité et d’intégration requises pour les opérations à long terme.

3. Connecter les sources de données et les systèmes métier

La plupart des agents d’IA sont utiles car ils peuvent accéder à des informations et interagir avec d’autres systèmes. Lors du déploiement, les entreprises établissent les connexions qui permettent aux agents de récupérer des données et d’effectuer des actions.

Les intégrations courantes comprennent les bases de données, les bases de connaissances, les référentiels de documents, les plateformes de gestion de la relation client (CRM), les systèmes ERP, les outils d’assistance client et d’autres applications métier. La complexité de ces intégrations a un impact significatif sur l’effort global de déploiement et la maintenabilité à long terme du système. Voici les points importants à prendre en compte :

  • Méthodes d’intégration : les connexions sont généralement établies via des API, des SDK et des connecteurs logiciels. Ces interfaces permettent à l’agent d’échanger des informations avec d’autres applications et services.

  • Utilisation des outils : de nombreux agents d’IA s’appuient sur des appels d’outils pour accomplir leurs tâches. Un agent du service client peut par exemple créer un ticket d’assistance, tandis qu’un agent commercial peut mettre à jour une fiche CRM. Les entreprises doivent déterminer quelles actions l’agent est autorisé à effectuer et dans quelles conditions.

  • Dépendances : les agents d’IA peuvent s’appuyer sur plusieurs systèmes externes. Si l’un de ces systèmes devient indisponible, leurs performances peuvent en être affectées. Comprendre et gérer ces dépendances contribue à améliorer la fiabilité.

  • Accès aux données : l’architecture de récupération détermine où l’agent obtient ses informations. Lors du déploiement, les entreprises doivent définir quelles informations chaque système connecté mettra à la disposition de l’agent et quelles restrictions s’appliqueront. Les plans architecturaux se muent ainsi en contrôles opérationnels, ce qui permet de concilier les exigences en matière d’utilisabilité, de sécurité et de conformité.

4. Mettre en œuvre des contrôles de sécurité et de gouvernance

Les considérations relatives à la sécurité et à la gouvernance influencent pratiquement toutes les étapes du déploiement d’un agent d’IA. Les décisions concernant l’accès aux données, les autorisations d’utilisation des outils et les intégrations système sont souvent prises parallèlement aux travaux d’architecture et d’intégration décrits dans les étapes précédentes.

Avant de mettre un agent à la disposition des utilisateurs, les entreprises s’assurent que ces contrôles sont pleinement mis en œuvre et définissent clairement comment l’agent peut fonctionner et quelles actions il est autorisé à effectuer. Les principales mesures de sécurité sont les suivantes :

  • Authentification et autorisation : ces contrôles vérifient les identités et définissent les éléments auxquels les utilisateurs et les applications sont autorisés à accéder. Dans de nombreux déploiements, l’agent lui-même se voit également attribuer sa propre identité et ses propres autorisations. Cette approche permet d’authentifier, d’auditer et de gérer les actions de l’agent indépendamment des utilisateurs qu’il prend en charge. Cette séparation offre une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur l’accès aux systèmes d’entreprise.

  • Gestion des accès : les autorisations basées sur les rôles permettent de limiter l’accès aux informations sensibles et aux systèmes critiques.

  • Garde-fous : les entreprises mettent en place des restrictions qui empêchent les agents d’effectuer des actions interdites, d’accéder à des données non autorisées ou de générer des résultats inappropriés.

  • Supervision humaine : des processus de révision impliquant une intervention humaine sont couramment utilisés pour les actions à haut risque, les décisions sensibles ou les exigences réglementaires. Des personnes sont chargées d’examiner ou d’approuver certaines activités avant qu’elles ne soient menées à bien.

  • Protection contre les menaces : les agents d’IA sont exposés à des risques inexistants pour les systèmes logiciels traditionnels. Les attaques par injection de prompts tentent de manipuler le comportement des agents à l’aide d’instructions malveillantes. Les entreprises surveillent également les vulnérabilités, les utilisations abusives et les comportements inattendus susceptibles de poser des problèmes de sécurité.

5. Déployer, surveiller et améliorer en continu

Une fois l’architecture, l’infrastructure et les contrôles en place, l’agent peut être déployé au sein des applications métier et des workflows. Ce déploiement peut concerner un site Web, une application mobile, une plateforme de messagerie ou un système métier interne.

La plupart des entreprises utilisent des processus de déploiement automatisés et des pipelines CI/CD pour tester les mises à jour, publier de nouvelles versions et gérer les changements au fil du temps. Ces pratiques contribuent à réduire les risques opérationnels et à améliorer la cohérence entre les environnements.

Après le déploiement, il convient de surveiller le fonctionnement de manière continue. Voici les éléments dont les équipes assurent généralement le suivi :

  • Latence : le temps nécessaire à l’agent pour traiter les requêtes et générer des réponses. Une latence élevée peut nuire à l’expérience utilisateur.

  • Disponibilité : capacité de l’agent et de ses systèmes de soutien à rester accessibles en cas de besoin.

  • Taux d’achèvement des tâches : mesure de la capacité de l’agent à mener à bien les actions et les workflows qui lui sont assignés.

  • Performances des outils : fréquence à laquelle l’agent accède à des outils externes et capacité de ces interactions à produire les résultats escomptés.

  • Nouvelles tentatives et échecs : les tentatives répétées pour exécuter une tâche peuvent indiquer des problèmes de workflow, des erreurs système ou des problèmes d’intégration.

Les entreprises utilisent également des outils d’observabilité pour obtenir une visibilité plus approfondie sur le comportement des agents d’IA. Ces systèmes enregistrent les chemins d’exécution des workflows, les points de décision et les interactions avec le système, ce qui rend le débogage et le dépannage plus efficaces.

6. Assurer une gestion continue

Le déploiement d’un agent d’IA est un processus itératif. Il ne s’agit pas de la dernière étape du cycle de développement de l’IA (ADLC) au sens large, mais d’un processus continu consistant à exploiter, améliorer et gouverner les systèmes d’IA dans des environnements réels. Les équipes affinent régulièrement les prompts, étendent les intégrations, ajustent les workflows et réévaluent les performances à mesure que les besoins métier évoluent.

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Composants du déploiement d’un agent d’IA

Une fois déployé, un agent d’IA se compose généralement de plusieurs composants interconnectés. Ensemble, ces composants permettent à l’agent de comprendre les requêtes, d’accéder à des informations, d’interagir avec des systèmes externes et de soutenir les opérations métier en conditions réelles.

  • Modèles d’IA : au cœur de la plupart des déploiements d’agents d’IA, on trouve un LLM. Celui-ci sert de moteur de raisonnement à l’agent, lui permettant d’interpréter des instructions en langage naturel, de générer des réponses et de décider de la manière d’aborder une tâche. De nombreux déploiements utilisent des modèles de fondation proposés par des fournisseurs tels qu’OpenAI, Anthropic, Google ou Meta. Certaines entreprises déploient également des modèles spécialisés, entraînés ou affinés pour des secteurs d’activité ou des workflows spécifiques.

  • Orchestration des agents d’IA : les agents d’IA doivent souvent effectuer plus d’une simple interaction de type « prompt-réponse ». Ils peuvent avoir besoin de collecter des informations, d’évaluer des options, d’utiliser des outils et d’effectuer plusieurs étapes avant d’aboutir à un résultat. Certains déploiements s’appuient sur un seul agent, tandis que d’autres utilisent des systèmes à plusieurs agents qui collaborent pour mener à bien des tâches complexes.

    Les systèmes d’orchestration coordonnent ces activités. Ils gèrent l’exécution des tâches, déterminent les outils à utiliser, lancent les appels vers ces outils et contrôlent la circulation des informations entre les différentes étapes du workflow agentique. Dans de nombreux déploiements, l’orchestration gère également l’acheminement des tâches entre les outils, les nœuds de traitement et les systèmes multi-agents. LangGraph et LangChain sont des cadres d’orchestration courants qui fournissent des outils pour gérer les workflows, les interactions entre agents et l’utilisation des outils.

  • Systèmes de récupération : de nombreux agents d’IA dépendent d’un accès à des informations allant au-delà de celles incluses dans l’entraînement du modèle. Pour répondre à ce besoin, les déploiements connectent généralement les agents à des bases de données internes, des référentiels de documents, des bases de connaissances et des applications métier.

    Les systèmes de récupération déterminent comment les informations sont stockées, organisées et consultées lors des interactions des agents. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur les connaissances existantes du modèle, l’agent peut récupérer en temps réel, lorsque cela est nécessaire, des informations actuelles ou spécifiques à l’entreprise. Cette approche contribue à améliorer la précision et permet aux agents de travailler avec des informations qui évoluent au fil du temps.

    La conception des systèmes de récupération peut avoir un impact significatif sur les performances et la qualité des réponses. Les entreprises doivent déterminer quelles informations doivent être accessibles, à quelle fréquence les données sont mises à jour et comment hiérarchiser les informations lorsque plusieurs sources sont disponibles.

  • Intégrations externes : contrairement aux chatbots traditionnels, les agents d’IA peuvent interagir avec des systèmes externes. Grâce à des API, des intégrations logicielles et des outils tels qu’un SDK, les agents peuvent récupérer des informations, mettre à jour des dossiers, générer des rapports ou déclencher des processus.

    Par exemple, un agent peut accéder à une plateforme CRM, créer des tickets d’assistance, planifier des réunions ou interroger des systèmes de gestion des stocks. Ces intégrations permettent aux agents d’intervenir au sein des workflows existants.

  • Systèmes de mémoire : de nombreux déploiements intègrent des systèmes qui permettent aux agents de conserver le contexte d’une interaction à l’autre. La mémoire peut aller du contexte conversationnel à court terme au stockage à plus long terme des préférences des utilisateurs, des informations sur les projets ou de l’historique des tâches.

    Grâce à la gestion du contexte, les agents peuvent fournir des réponses plus pertinentes et assurer une continuité au sein de workflows complexes. Sans une gestion efficace du contexte, les agents risquent de perdre des informations importantes à mesure que les interactions se compliquent.

  • Cadres de déploiement : de nombreuses entreprises utilisent des cadres logiciels pour simplifier le développement, le déploiement et la gestion des agents d’IA. Ces cadres fournissent des capacités communes telles que l’orchestration des workflows, la gestion de la mémoire, l’intégration d’outils et le suivi de l’état.

    En fournissant des composants et des modèles réutilisables, les cadres de déploiement réduisent les efforts de développement et facilitent la maintenance et le dimensionnement des déploiements d’agents d’IA.

  • Infrastructure d’exécution : les agents déployés fonctionnent au sein d’une infrastructure sous-jacente qui fournit des ressources informatiques, assure la connectivité réseau et garantit la disponibilité du système. En fonction des besoins, les agents peuvent s’exécuter dans une infrastructure cloud, privée ou hybride. De nombreuses entreprises utilisent les services cloud de fournisseurs de services tels qu’AWS et Microsoft Azure pour déployer des agents d’IA.

    L’infrastructure d’exécution détermine la manière dont les applications agentiques s’exécutent, s’adaptent et se remettent des pannes. Elle prend également en charge les ressources nécessaires pour traiter les requêtes, interagir avec des systèmes externes et maintenir des performances fiables. Certaines entreprises utilisent des technologies open source telles que Kubernetes pour gérer et dimensionner les agents d’IA déployés.

  • Gestion des accès : étant donné que les agents d’IA sont susceptibles d’interagir avec des informations sensibles et des systèmes métier, les entreprises ont besoin de mécanismes permettant de contrôler ce à quoi l’agent peut accéder et les actions qu’il peut effectuer. La gestion des accès permet de définir les autorisations accordées aux utilisateurs, aux applications et aux systèmes connectés.

    Ces contrôles peuvent inclure l’authentification, l’autorisation et les politiques d’accès basées sur les rôles. Les entreprises mettent également en place des garde-fous opérationnels qui contribuent à limiter les actions que les agents peuvent effectuer et la manière dont ils interagissent avec les systèmes. Une gestion des accès adéquate permet de réduire les risques de sécurité tout en permettant aux agents de fonctionner efficacement dans les limites approuvées.

  • Systèmes de surveillance : les systèmes de surveillance offrent une visibilité sur le fonctionnement des agents déployés dans des environnements réels. Les entreprises les utilisent pour assurer le suivi d’indicateurs tels que la qualité des réponses, le taux d’achèvement des tâches, la latence et la disponibilité du système.

    Les outils d’observabilité offrent une vision plus approfondie du comportement des agents en enregistrant les chemins décisionnels, l’utilisation des outils et l’exécution des workflows. Ces systèmes aident également les équipes à identifier les problèmes de performance en identifiant les échecs, les nouvelles tentatives et les goulots d’étranglement.

Les domaines dans lesquels les entreprises déploient des agents d’IA

Les stratégies de déploiement varient selon les entreprises et les secteurs d’activité, mais les agents d’IA sont désormais couramment adoptés dans plusieurs fonctions métier. Les déploiements suivants se concentrent sur des tâches impliquant la collecte d’informations, la réalisation d’actions routinières ou l’aide à la prise de décision des collaborateurs.

Découvrez plus en détail ces cas d’utilisation d’agents d’IA, parmi d’autres.

Banque et finance

Les banques, les établissements financiers et les équipes finance des entreprises déploient de plus en plus d’agents d’IA pour faciliter l’analyse, le reporting et les services destinés à la clientèle. Les agents permettent de collecter des informations financières, de synthétiser des rapports et d’assister les collaborateurs dans leurs tâches de recherche courantes.

Certains déploiements prennent également en charge le service client, la détection des fraudes et l’évaluation des risques. Étant donné que ces environnements impliquent des données sensibles et sont soumis à des exigences réglementaires strictes, les agents d’IA sont généralement associés à des contrôles de supervision et de gouvernance plus rigoureux que dans de nombreuses autres fonctions métier.

Service client

Le service client est l’un des domaines les plus courants de déploiement des agents d’IA. Les entreprises les utilisent pour répondre aux questions des clients, fournir des informations sur les produits et traiter les demandes liées aux comptes. De nombreux déploiements sont intégrés à des sites Web, des applications mobiles et des plateformes de messagerie, où les clients peuvent accéder à l’assistance à tout moment.

Les agents plus avancés peuvent se connecter à des bases de connaissances, à des dossiers client et à des systèmes d’assistance. Ils peuvent ainsi récupérer des informations, créer des tickets et prendre en charge des tâches de service courantes avant de transmettre les problèmes plus complexes à des conseillers humains.

Ressources humaines

Les équipes des ressources humaines utilisent des agents d’IA pour faciliter l’intégration des nouveaux collaborateurs, fournir des conseils sur les politiques d’entreprise et soutenir les activités de recrutement. Les collaborateurs peuvent interagir avec ces agents pour obtenir des informations sur les avantages sociaux, les politiques en vigueur sur le lieu de travail et les procédures internes sans avoir à parcourir une documentation volumineuse.

Le recrutement est un domaine de déploiement courant. Les agents participent au tri des candidatures, répondent aux questions des candidats et coordonnent la planification des entretiens, ce qui permet aux équipes RH de consacrer davantage de temps à l’évaluation des profils.

Marketing

Les services marketing ont recours à des agents d’IA pour faciliter la création de contenu, la planification des campagnes et l’analyse d’audience. Les agents contribuent à la recherche de sujets, à la génération d’idées de contenu, à la synthèse des tendances du marché et aident les équipes à développer des supports marketing sur plusieurs canaux.

Certaines entreprises déploient également des agents pour surveiller les performances des campagnes, analyser les retours client et identifier les opportunités émergentes. Les responsables marketing restent en charge de la stratégie et des décisions relatives à la marque, mais les agents d’IA peuvent contribuer à accélérer bon nombre des tâches de recherche et de production.

Opérations et chaîne d’approvisionnement

Les équipes opérationnelles déploient des agents d’IA pour faciliter la gestion des workflows, la coordination des ressources, le suivi des processus et l’automatisation des activités. Dans les environnements de fabrication, de logistique et de distribution, les agents permettent de suivre les activités sur plusieurs systèmes et d’identifier les goulots d’étranglement potentiels avant qu’ils n’affectent les performances.

Les opérations de la chaîne d’approvisionnement constituent un domaine en pleine expansion pour le déploiement d’agents d’IA. Ceux-ci peuvent intervenir dans l’ensemble des processus, de bout en bout, notamment la gestion des stocks, le suivi des expéditions, la coordination des fournisseurs et la prévision de la demande. Pour ce faire, ils collectent des informations provenant de différentes sources et les présentent sous un format plus exploitable.

Ventes

Les équipes commerciales déploient des agents d’IA pour les accompagner tout au long du processus de vente, de la génération de prospects à la conclusion des contrats. Ils identifient les prospects potentiels, effectuent des recherches sur les entreprises, synthétisent les informations relatives aux comptes et hiérarchisent les opportunités. Les commerciaux disposent ainsi de plus de temps pour interagir avec les clients.

Certains déploiements prennent également en charge les étapes ultérieures du cycle de vente. Ils préparent des notes de réunion, rédigent des communications de suivi et répondent aux questions concernant les produits, les tarifs ou les comptes client. Les équipes commerciales peuvent ainsi gérer des pipelines plus importants et réagir plus rapidement aux opportunités.

Développement de logiciels

Les équipes de développement logiciel déploient de plus en plus d’agents d’IA pour faciliter les activités de codage, de test et de maintenance logicielle. Ces agents sont capables de générer du code, d’examiner les pull requests, d’identifier les bogues et de contribuer aux tâches de documentation. Ils peuvent également extraire des informations à partir de référentiels, de plateformes de développement et de sources de connaissances internes afin de soutenir les workflows d’ingénierie.

Les déploiements plus avancés contribuent à l’assurance qualité, à l’analyse du code et à la planification du développement. Les agents d’IA aident les développeurs travaillant avec des langages de programmation courants tels que Python, ce qui permet aux équipes de consacrer davantage de temps à l’architecture, à la résolution de problèmes et au développement de produits.

Avantages du déploiement d’agents d’IA

Les entreprises déploient des agents d’IA pour de nombreuses raisons, mais la plupart des avantages relèvent de quelques catégories communes.

  • Aide à la décision améliorée : les agents d’IA aident les collaborateurs à prendre des décisions plus rapides et mieux informées en collectant, en synthétisant et en organisant les informations.

  • Temps de réponse plus courts : les agents sont capables de répondre aux questions, d’apporter une assistance et d’accomplir des tâches plus rapidement que les processus traditionnels, ce qui améliore la réactivité tant pour les clients que pour les employés.

  • Meilleure évolutivité : une fois déployés, les agents d’IA peuvent prendre en charge des workloads de plus en plus importants sans imposer aux entreprises d’augmenter leurs effectifs au même rythme.

  • Accès amélioré aux informations : les agents peuvent se connecter à plusieurs systèmes et sources de connaissances. Les utilisateurs peuvent ainsi trouver plus facilement les informations pertinentes lorsqu’ils en ont besoin.

  • Efficacité accrue : les agents d’IA peuvent prendre en charge les tâches routinières, récupérer des informations et mener à bien des workflows en plusieurs étapes plus rapidement que les processus manuels.

  • Productivité accrue : les agents d’IA réduisent le temps consacré aux tâches répétitives, ce qui permet aux employés de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée nécessitant un jugement ou une expertise humaine.

  • Résultats plus cohérents : les agents d’IA suivent des instructions et des workflows définis, ce qui contribue à réduire les variations dans la manière dont les tâches courantes sont exécutées.

  • Réduction des coûts opérationnels : les entreprises peuvent réduire le coût de certains processus en automatisant les activités routinières et en améliorant l’efficacité des workflows.

Défis liés au déploiement des agents d’IA

Bien que les agents d’IA puissent apporter une valeur ajoutée significative, leur exploitation à l’échelle peut présenter divers défis techniques et opérationnels.

  • Exigences de conformité : les entreprises opérant dans des secteurs réglementés sont confrontées à des exigences plus strictes en matière de confidentialité des données, de sécurité et de conservation des informations. La mise en place de politiques de gouvernance dès le début du processus de déploiement contribue à répondre à ces obligations.

  • Qualité des données : les agents d’IA dépendent d’informations précises et accessibles. Des données incomplètes, obsolètes ou incohérentes peuvent nuire aux performances et conduire à des résultats peu fiables. Des examens réguliers et des pratiques claires de gestion des données participent à l’amélioration des résultats.

  • Surveillance et maintenance : le déploiement n’est pas une opération ponctuelle. Les agents d’IA nécessitent une surveillance, des mises à jour et une optimisation continues à mesure que les besoins de l’entreprise évoluent. Une supervision humaine dédiée et des examens réguliers permettent de maintenir leur efficacité à long terme.

  • Évolutivité : un agent d’IA qui fonctionne bien lors des tests peut rencontrer des difficultés à mesure que son utilisation s’intensifie. Une planification de l’infrastructure, des tests et des architectures de déploiement évolutives contribuent à soutenir la croissance au fil du temps.

  • Risques de sécurité : étant donné que les agents d’IA interagissent souvent avec des informations sensibles et des systèmes métier, ils sont susceptibles de soulever de nouveaux problèmes de sécurité. Pour réduire ces risques, les entreprises peuvent mettre en place des contrôles d’accès rigoureux, surveiller l’activité des agents et se prémunir contre les menaces.

  • Intégration des systèmes : de nombreuses entreprises s’appuient sur plusieurs applications, bases de données et systèmes hérités qui n’ont pas été conçus pour fonctionner avec des agents d’IA. L’intégration de ces systèmes peut s’avérer complexe et chronophage. Commencer par définir des workflows clairs et donner la priorité aux intégrations à forte valeur ajoutée contribue à simplifier le déploiement.

  • Adoption par les utilisateurs : les collaborateurs et les clients peuvent se montrer réticents à s’en remettre à des systèmes pilotés par l’IA, en particulier lorsque les workflows évoluent. Une communication claire, des tutoriels d’intégration et de formation, ainsi qu’une mise en œuvre progressive permettent de renforcer la confiance et d’encourager l’adoption.

Auteurs

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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