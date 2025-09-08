Agents IA dans la finance

Les agents d’intelligence artificielle (IA) deviennent rapidement essentiels au secteur financier, transformant la façon dont les organisations collectent, analysent et exploitent les informations.

Contrairement à l’IA ou à l’automatisation financière traditionnelles, les agents d’IA agissent avec une certaine autonomie, ou « agence ». Ils peuvent percevoir les données, raisonner et prendre des mesures contextuelles. Gartner prévoit que d’ici 2028, 33 % des applications logicielles d’entreprise intégreront l’IA agentique, contre moins de 1 % en 2024.1

L’IA traditionnelle répond à des entrées prédéfinies en fonction des données antérieures. L’IA générative crée de nouveaux contenus (sorties) en apprenant des schémas à partir d’informations historiques, mais repose toujours sur l’intervention humaine (par exemple, prompts) à chaque étape.

Les agents IA vont plus loin : ils peuvent agir de manière autonome, apprendre et s’adapter en temps réel, et se coordonner avec d’autres agents pour prendre des décisions et s’améliorer en permanence, à l’instar des humains. D’ici 2028, au moins 15 % des décisions professionnelles quotidiennes seront prises de manière autonome grâce à l’IA agentique, contre 0 % en 2024, selon Gartner.1

Les systèmes d’IA agentique associent grands modèles de langage (LLM), machine learning et IA générative pour effectuer des tâches complexes. Contrairement aux LLM autonomes, qui génèrent des réponses appuyées uniquement sur leurs données d’entraînement, les agents IA peuvent se connecter à des outils et des sources de données externes, récupérer des informations en temps réel et effectuer des actions. Ils planifient, s’adaptent et apprennent des interactions passées, ce qui les rend utiles pour automatiser les processus informatiques, générer du code ou encore pour améliorer l’analyse financière.

Comment les agents IA sont appliqués à la finance

Des agents d’IA sont déjà déployés dans les domaines du trading, de la conformité, du reporting, de la gestion des risques et du service client. L’une de leurs utilisations les plus utiles est la production de rapports financiers et la comptabilité, où ils rationalisent la collecte, la validation et la divulgation des données. Les agents peuvent gérer les workflows financiers dès la fin du mois et jusqu’à la préparation de l’audit, signaler les incohérences et faire respecter la conformité. Cela permet aux responsables financiers et aux équipes de se concentrer moins sur les rapprochements manuels et davantage sur l’obtention d’informations, tout en augmentant les attentes en matière de transparence et de gouvernance.

L’audit est un autre domaine concerné par les agents IA. Ils peuvent décomposer les procédures d’audit en tâches plus petites, les exécuter de manière autonome et produire des sorties structurées à des fins d’examen. Cela accélère le processus et réduit les erreurs.

L’engagement client est une application majeure. Les assistants alimentés par l’IA fournissent désormais des conseils personnalisés, automatisent les interactions avec les services et agissent comme des coachs financiers qui s’adaptent au comportement des utilisateurs. Au fur et à mesure que ces systèmes apprennent et évoluent, ils créent une expérience client toujours plus personnalisée et plus accessible.

L’IA agentique améliore la gestion des risques en surveillant en permanence les transactions, les contrats et la communication. Les agents s’adaptent à l’évolution des menaces et des exigences réglementaires. Cela permet de réagir dynamiquement aux risques de fraude et à l’évolution des conditions du marché.

En tant que fintech avancée, les agents d’IA font évoluer le secteur vers une autonomie, une efficacité et une visibilité stratégiques accrues. Ils permettent des clôtures plus rapides, des audits plus intelligents, une gestion proactive des risques et un engagement client plus personnalisé.

Dans le même temps, leur autonomie pose des défis en matière de supervision, d’explicabilité et de risque systémique. L’avenir de la finance dépendra non seulement de l’adoption d’agents d’IA, mais aussi de leur gouvernance responsable, avec pour objectif de garantir l’innovation tout en préservant la responsabilité et la confiance.

Pourquoi les agents IA sont importants pour la finance

Les agents IA sont importants dans la finance, car ils représentent un changement fondamental dans la façon dont le secteur fonctionne, non seulement en termes d’efficacité, mais aussi de prise de décision financière et de responsabilisation. La finance s’est toujours appuyée sur les personnes et les processus pour interpréter les données, faire preuve de discernement et exécuter des actions.

Grâce aux agents IA, bon nombre de ces tâches n’ont plus besoin d’être effectuées étape par étape par des humains. Les agents IA travaillent avec une supervision humaine minimale pour gérer les workflows, assurer la coordination des fonctions et fournir des informations en temps réel. Cela permet à la fonction financière de se concentrer non plus sur la gestion des transactions, mais sur la stratégie et la valeur, tout en s’appuyant sur le discernement humain et l’orientation stratégique.

Parmi les autres raisons pour lesquelles les agents IA jouent un rôle important dans les opérations financières, citons :

Échelle et portée étendues : les humains ne peuvent traiter qu’une quantité limitée d’informations à la fois. L’IA dans la finance et l’IA générative axée sur la finance aident les agents d’IA à gérer des jeux de données massifs et complexes sans interruption. Le reporting, la conformité et l’évaluation des risques, qui s’appuyaient autrefois sur des instantanés périodiques, sont aujourd’hui des processus financiers en temps réel. Les agents modifient fondamentalement la manière dont les risques sont gérés, les opportunités sont identifiées et les stratégies sont mises en œuvre. Les entreprises peuvent passer d’une prise de décision réactive à des approches proactives et prédictives. 

Une plus grande inclusion des petits marchés : les agents d’IA rendent également la finance plus inclusive en atteignant les clients et les marchés qui étaient autrefois trop coûteux ou trop complexes à servir. Ils favorisent la microfinance dans les communautés défavorisées et fournissent des services bancaires numériques personnalisés à l’échelle. Ces capacités redéfinissent ce que la finance peut accomplir et qui elle peut atteindre.

Confiance et transparence : les agents IA favorisent la cohérence, la fiabilité et la responsabilité en maintenant des pistes d’audit continues, en validant les données à chaque étape et en générant des sorties explicables à l’intention des régulateurs, des conseils d’administration et des parties prenantes. Ce changement renforce la rapidité et l’intégrité des opérations financières.

Les agents d’IA dans les cas d’utilisation financiers

Pour réussir avec les agents d’IA, il convient de prendre le temps de faire le point sur votre parc technologique. Vous devez déterminer les capacités de vos technologies à soutenir la croissance et les points où elles ne parviennent pas à offrir à l’entreprise les données dont elle a besoin pour prospérer.2

Les agents d’IA remodèlent de nombreux domaines de la finance en effectuant des tâches qui exigeaient autrefois un effort manuel considérable. Les cas d’utilisation suivants illustrent les domaines dans lesquels ces agents agissent :

Trading algorithmique

Dans le monde commercial, les agents d’IA surveillent les mouvements du marché et exécutent automatiquement les transactions. Contrairement aux anciens programmes de trading, qui suivent des règles fixes, les nouveaux agents peuvent ajuster leurs stratégies en fonction de l’évolution des conditions.

Par exemple, si l’actualité fait état de fortes répercussions sur les prix du pétrole, un agent d’IA peut rapidement ajuster les valeurs énergétiques d’un portefeuille, avant qu’un trader humain n’ait le temps d’agir. Cette adaptabilité permet aux institutions de réagir plus rapidement et de rester compétitives sur des marchés qui évoluent rapidement.

Audit

En matière d’audit, les agents IA aident en décomposant les tâches volumineuses et répétitives en plusieurs étapes automatisées. Ils peuvent examiner des milliers de transactions, mettre en évidence des schémas inhabituels et même rédiger des parties de la documentation pour être examinées par un humain.

Prenons l’exemple d’un agent qui suit en permanence les transactions tout au long de l’année et tient à jour un registre des risques potentiels. Au moment où l’audit formel commence, une grande partie du travail préparatoire a déjà été effectuée. Les auditeurs peuvent se concentrer sur le jugement et l’analyse, au lieu de vérifier les données.

Évaluation et souscription des crédits

Les approbations de crédit traditionnelles peuvent être lentes et basées sur des données limitées. Les agents d’IA améliorent cela en analysant un plus large éventail d’entrées, des historiques de paiement et des états financiers jusqu’aux données telles que les factures du quotidien ou les modèles de transaction. Ils peuvent rapidement évaluer les risques, recommander des clauses de crédit et même expliquer le raisonnement qui sous-tend leurs décisions. La souscription est ainsi plus rapide, plus cohérente et plus inclusive, en particulier pour les personnes ou les entreprises dont les dossiers de crédit sont faibles et qui pourraient autrement être négligés.

Service client et engagement

Les banques et les sociétés fintech se tournent de plus en plus vers les agents IA pour améliorer le service client et le support client. Ces agents travaillent souvent aux côtés des chatbots pilotés par l’IA et des assistants virtuels qui traitent des questions de routine, telles que « Quel est mon solde ? » ou « Mon paiement a-t-il été accepté ? » Mais les agents IA vont plus loin que les bots. Ils peuvent coordonner plusieurs systèmes, analyser le comportement des clients et fournir des conseils financiers personnalisés.

Par exemple, si un client dépense régulièrement trop vers la fin de chaque mois, un assistant IA peut lui suggérer un outil de budgétisation ou lui recommander de transférer de l’argent vers son compte d’épargne plus tôt dans le cycle. Cette personnalisation permet aux clients de se sentir accompagnés et encourage de meilleures pratiques financières. Jusqu’à présent, 16 % des clients dans le monde se disent à l’aise avec une banque sans agence et entièrement numérique comme principale relation bancaire.4

Planification financière et prévision

Dans une enquête menée auprès de directeurs financiers, la réalisation d’analyses financières et la formulation de prévisions étaient les domaines où l’IA générative aurait le plus d’impact selon eux.2 Les agents IA améliorent la façon dont les équipes financières prévoient les tendances du marché et planifient l’avenir. En extrayant les données des systèmes internes, des sources de marché et des flux d’actualité économique, ils formulent des prévisions qui sont automatiquement mises à jour à mesure que les conditions évoluent.

Par exemple, si les coûts des matières premières augmentent ou que la demande évolue sur un marché clé, un agent peut ajuster ses modèles financiers et mettre en évidence l’impact sur les revenus et les marges. Les responsables financiers peuvent ainsi tester des scénarios de simulation et réagir plus rapidement aux changements, pour une planification plus dynamique et moins dépendante d’hypothèses statiques et ponctuelles.

Reporting financier

Les agents IA changent la façon dont les équipes financières gèrent la production de rapports. Au lieu d’attendre la fin du mois pour rapprocher les comptes et rassembler les informations, les agents collectent en continu des données à partir de plusieurs systèmes tels que les plateformes de planification des ressources d’entreprise (ERP), les outils de facturation et des flux de données externes connectés via des interfaces de programme d’application(API), et les analysent en temps réel. Ils peuvent également examiner les entrées de journal au fur et à mesure qu’elles sont créées pour repérer promptement les entrées manquantes, les transactions inhabituelles ou les incohérences.

Par exemple, si le chiffre d’affaires d’un contrat est enregistré de manière incorrecte, un agent d’IA peut retracer l’entrée du journal jusqu’aux conditions du contrat, vérifier la conformité aux normes comptables et suggérer le traitement approprié. En automatisant à la fois la collecte et la validation des données financières, les agents d’IA rendent les rapports plus précis, prêts plus rapidement et beaucoup moins stressants que la clôture traditionnelle en « temps crucial ».

Depuis quelques années, l’équipe financière d’IBM s’attaque au processus traditionnellement manuel, répétitif et chronophage. Elle a lancé l’initiative Jobotx en 2024, qui vise à étendre les capacités d’automatisation de la RPA à l’aide d’IBM® watsonx Orchestrate et d’IBM Apptio Enterprise Business Management (EBM). Ces outils ont permis de résoudre des problèmes récurrents tels que l’incohérence de la validation des données, les retards dans les cycles et l’évolutivité.

En combinant l’IA, la RPA et la hiérarchisation de l’automatisation en fonction des coûts, IBM a commencé à normaliser et à accélérer le traitement des journaux dans toutes les régions de manière plus intelligente et plus adaptable. Grâce à l’automatisation des processus de bout en bout, les temps de cycle nécessaires à la clôture financière et au rapprochement devraient être réduits de plus de 90 %. L’entreprise pourrait également réaliser des économies annuelles estimées à environ 600 000 dollars .5  En 2025, le rapport Magic Quadrant de Gartner® a nommé IBM un leader en matière d’externalisation des processus métier de la finance et de la comptabilité.6

Détection des fraudes et gestion des risques

58 % des PDG de grandes entreprises s’attendent à ce que l’IA ait un impact transformateur sur l’amélioration de la sécurité et de la gestion des risques.3 Les institutions financières utilisent des agents d’IA pour surveiller les risques en temps réel. Par exemple, un agent peut analyser des milliers d’applications et évaluer instantanément celles qui présentent un risque de défaut de paiement plus élevé, en utilisant des données financières et des informations externes telles que les actualités ou les conditions du marché. De même, dans le cas de la détection des fraudes, les agents peuvent remarquer un comportement inhabituel au niveau des transactions, comme des virements soudains et importants sur un compte inactif et les signaler immédiatement. Il est ainsi plus facile de stopper les problèmes plus tôt, plutôt que de réagir après coup.

La banque pakistanaise Askari a travaillé avec IBM pour l’aider à se conformer aux nouvelles règles de cybersécurité de son gouvernement. La nouvelle politique appelle les banques à maintenir des capacités de sécurité de base, notamment des centres d’opérations de sécurité (SOC) et des outils de réponse automatisés qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le nouveau SOC qui en a résulté a réduit le nombre d’incidents de sécurité d’environ 700 par jour à moins de 20. Il a également réduit le temps moyen de résolution de 30 à 5 minutes.7

Conformité réglementaire

Dans une étude sur l’adoption de l’IA générative, 53 % des dirigeants étaient préoccupés par les contraintes inhérentes aux réglementations et à la conformité.2 Les agents d’IA aident les institutions financières à rester en tête de ces réglementations complexes qui évoluent rapidement. Au lieu de s’appuyer sur des approbations périodiques, les agents peuvent surveiller en permanence les transactions, les communications et la documentation par rapport aux exigences réglementaires.

Par exemple, un agent d’IA peut vérifier si les accords de prêt sont conformes aux règles de divulgation ou si les communications avec les clients répondent aux normes de prêt équitable. Ces systèmes peuvent également analyser de grands volumes de mises à jour réglementaires, mettre en évidence les changements pertinents et même recommander des modifications des politiques internes. En automatisant ces contrôles en temps réel, les agents d’IA réduisent le risque de non-conformité, minimisent les sanctions coûteuses et permettent aux équipes de conformité de se concentrer sur d’autres problèmes.

Gestion de la trésorerie et des liquidités

La gestion des liquidités entre les comptes, les devises et les filiales est difficile. Les agents d’IA peuvent surveiller les flux de trésorerie en temps réel, prévoir les besoins de financement à court terme et suggérer l’allocation la plus efficace des capitaux.

Par exemple, si l’on s’attend à ce qu’une filiale ait un déficit, un agent peut signaler le problème plus tôt, proposer la réaffectation des fonds ou déclencher des actions pré-approuvées. Cette surveillance proactive permet aux entreprises de maintenir leur stabilité tout en optimisant l’utilisation de leur fonds de roulement.

Avantages des agents IA pour la finance

Les agents IA sont des solutions d’IA avancées qui effectuent des tâches répétitives et riches en données, et fournissent des informations en temps réel. Ils permettent de rationaliser les opérations et d’améliorer la vitesse, la précision et l’évolutivité des processus essentiels. Voici quelques autres avantages :

Une meilleure expérience client : en contact direct avec le client, les agents IA fournissent des réponses plus rapides, des conseils financiers personnalisés et une assistance à tout moment. Cela améliore la satisfaction tout en réduisant la pression sur les équipes de service.

Réduction des coûts : les agents IA réduisent les coûts opérationnels en réduisant les tâches manuelles et les erreurs. Par exemple, moins d’heures de travail sont nécessaires pour produire les rapports de routine, et les pertes dues à la fraude sont évitées grâce à une détection précoce.

Gestion améliorée des risques : les agents peuvent surveiller les risques en permanence, de l’exposition des crédits à la détection des fraudes. Leur capacité à s’adapter aux nouveaux modèles les rend efficaces pour détecter les menaces susceptibles d’échapper aux systèmes plus traditionnels basés sur des règles.

Inclusion financière : l’IA agentique permet d’étendre les services financiers aux marchés mal desservis en évaluant de manière autonome la solvabilité, en permettant l’octroi de micro-prêts et en offrant une expérience bancaire numérique personnalisée à l’échelle.

Une plus grande efficacité : les agents d’IA automatisent les tâches répétitives et chronophages telles que les rapprochements, la saisie des journaux ou l’approbation des transactions ou des dépenses. Cela libère les équipes financières des tâches routinières et afin de se concentrer sur des analyses et des stratégies à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, les directeurs financiers peuvent consacrer moins de temps à la supervision manuelle et plus de temps à la prise de décision stratégique dans l’ensemble de l’entreprise.

Précision améliorée : les agents d’IA réduisent le risque d’erreur humaine dans les rapports financiers, l’audit et la conformité en validant en permanence les données et en repérant les anomalies. Cela permet d’obtenir des chiffres plus fiables et de réduire le nombre d’erreurs coûteuses.

Informations en temps réel : au lieu d’attendre les rapports de fin de période, les équipes financières ont accès à des informations en direct. Les agents d’IA peuvent mettre en évidence les problèmes ou les opportunités au fur et à mesure de leur apparition, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

Évolutivité : à mesure que les entreprises se développent, les agents IA gèrent des volumes de données plus importants et des processus plus complexes sans avoir à augmenter leurs effectifs proportionnellement. Cela rend la croissance plus durable.

Conformité accrue : les agents d’IA suivent le rythme des exigences réglementaires complexes en vérifiant automatiquement les transactions, les contrats et les normes de déclaration. Ils favorisent également la transparence des pistes d’audit, ce qui facilite la démonstration de la conformité auprès des régulateurs et des auditeurs.

Les défis des agents d’IA dans le secteur de la finance

Si le potentiel des agents IA dans la finance est important, leur utilisation introduit également de nouvelles complexités et de nouveaux risques. Pourtant, 60 % des PDG du secteur bancaire déclarent devoir accepter un risque important pour profiter des avantages de l’automatisation et améliorer la compétitivité.4

La prise de décision autonome soulève d’importantes questions en matière de gouvernance, de transparence et de responsabilité, en particulier dans ce secteur hautement réglementé. Des questions telles que la protection des données, le risque systémique et les considérations éthiques doivent être soigneusement traitées pour permettre aux agents IA d’améliorer les services financiers sans compromettre la stabilité ni l’équité. Voici un aperçu plus détaillé des défis à relever :

Biais et équité : si les agents IA sont entraînés sur des données biaisées ou incomplètes, leurs décisions telles que l’approbation des prêts ou la notation de la solvabilité, peuvent désavantager injustement certains groupes. Cela soulève des problèmes éthiques et des défis réglementaires potentiels.

Confidentialité des données : les agents d’IA s’appuient sur de grandes quantités de données sensibles. Si elles ne sont pas gérées correctement, des risques liés à la confidentialité, aux violations de données et à l’utilisation abusive des informations clients peuvent survenir. Leur autonomie introduit également de nouvelles vulnérabilités en matière de cybersécurité.

Utilisation éthique et confiance : même en cas de fonctionnement correct, un recours excessif aux agents IA peut inquiéter les clients et les parties prenantes. Garantir un déploiement éthique (où l’IA complète et ne remplace pas le discernement humain) est essentiel pour maintenir la confiance.

Manque d’explicabilité : sachant que de nombreux agents IA fonctionnent comme des « boîtes noires », il est difficile de comprendre comment ils parviennent à certaines conclusions. Dans le secteur de la finance, où les régulateurs, les auditeurs et les conseils d’administration exigent de la transparence, ce manque d’explicabilité peut affecter la confiance et la mise en conformité.

Incertitude réglementaire : les réglementations mondiales relatives à l’IA ne cessent d’évoluer. Les institutions financières ne savent pas comment déployer les agents d’IA conformément aux futures lois et normes, en particulier dans plusieurs juridictions.

Fiabilité et robustesse : la puissance des agents IA dépend des données et des modèles sur lesquels ils reposent. Une mauvaise qualité des données, les hypothèses erronées et les défaillances techniques peuvent entraîner des sorties inexactes ou des erreurs critiques dans la prise de décision.

L’avenir des agents d’IA dans le secteur de la finance

Selon le Forum économique mondial, « l’IA agentique promet d’améliorer la productivité, la précision et la prise de décision, en conduisant les services financiers à une plus grande autonomie des processus ».8 Les agents d’IA sont encore dans les premiers stades d’adoption, mais leur influence sur le secteur financier est appelée à s’étendre rapidement.

Nous pouvons nous attendre à ce que ces systèmes passent rapidement de rôles de soutien à des éléments essentiels de l’infrastructure de base des opérations financières. Ils géreront de plus en plus les processus de bout en bout, des rapprochements quotidiens à la planification de scénarios complexes, avec une supervision humaine directe moindre. Ce changement a le potentiel de rendre la finance plus agile, permettant aux institutions de s’adapter en temps réel aux évolutions du marché, aux mises à jour réglementaires ou aux besoins des clients.

À plus long terme, les agents d’IA pourraient transformer le fonctionnement des écosystèmes financiers. Au lieu d’utiliser des outils cloisonnés pour les déclarations, la conformité ou le service client, les réseaux d’agents interopérables peuvent collaborer entre les services, les entreprises et même les secteurs.

Par exemple, un agent qui surveille les changements réglementaires peut interagir directement avec un autre qui supervise le risque de crédit, garantissant ainsi que les ajustements se font de façon fluide dans le cadre des pratiques de conformité et de prêt. À mesure que les agents deviennent plus explicables et plus fiables, ils peuvent également jouer un rôle plus important dans la prise de décision stratégique, devenant des conseillers auprès des dirigeants et des conseils d’administration.

Cette évolution risque de poser quelques problèmes. En effet, 64 % des PDG déclarent que le risque de se laisser distancer les pousse à investir dans certaines technologies avant d’avoir une compréhension claire de la valeur qu’elles apportent à l’entreprise.3 Les questions de gouvernance, de responsabilité et de risque se multiplieront à mesure que les agents gagneront en autonomie. Mais si les institutions financières, les régulateurs et les fournisseurs technologiques établissent des cadres des exigences pour une IA responsable, les systèmes agentiques pourraient favoriser un secteur financier plus transparent, plus inclusif et plus résilient .

