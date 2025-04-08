Gouvernance des agents IA : grands défis, grandes opportunités

Les bonnes pratiques traditionnelles de gouvernance de l'IA comme la gouvernance des données, les évaluations des risques, des workflows transparents, l’explicabilité, les normes éthiques et la surveillance continue s’appliquent également aux systèmes agentiques. Mais la gouvernance agentique peut aller au-delà de ces pratiques établies.

Au lieu de simplement tester les modèles avant le déploiement, les entreprises peuvent créer des environnements simulés où les agents IA peuvent prendre des décisions sans conséquences réelles avant d’être entièrement déployés. Le bac à sable de l'IA permet aux développeurs d'étudier les dilemmes éthiques involontaires avant d'exposer les agents aux utilisateurs réels. Les modèles IA éthique peuvent être testés dans le cadre de tests de stress moral, tels que des scénarios d’accident de conduite autonome simulés ou des dilemmes éthiques lors de l’embauche de modèles IA.

La surveillance d'agent à agent est un autre moyen d'éviter les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Étant donné que les écosystèmes agentiques peuvent être très complexes, les agents devront souvent collaborer et négocier entre eux. Le suivi de ces interactions et l'établissement de règles de résolution des conflits pour les agents peuvent aider à garantir qu'ils puissent travailler ensemble en harmonie.

Les agents qui travaillent peuvent également être associés à des « agents de gouvernance » conçus pour surveiller et évaluer d'autres agents et prévenir les dommages potentiels. Pour l'atténuation des risques, les agents doivent être surveillés en permanence pour détecter la dérive du modèle. Imaginez un agent de service client qui traite avec des clients gênés toute la journée et développe ainsi une personnalité de mauvaise humeur à force d'interactions. Imaginez maintenant un agent de gouvernance se comportant comme un moniteur d’audit, le prenant de côté et lui communiquant quelque chose comme « Vous n’avez pas l’air d’aujourd’hui. » Les agents peuvent également être programmés pour demander l’approbation humaine pour certaines actions.

Au-delà de ces pratiques, de nombreux experts recommandent aux agents de disposer d’un mécanisme d’arrêt d’urgence qui leur permettrait d’être immédiatement désactivés, en particulier dans les environnements à haut risque. Les organisations peuvent établir des procédures d’endiguement pour s’assurer qu’une IA défectueuse ne peut pas faire remonter les problèmes avant une intervention. Certaines entreprises expérimentent l'utilisation d'agents de test de charge lors d'attaques adverses dans des cas de edge et dans des conditions extrêmes ou inattendues pour identifier les vulnérabilités.

Gouverner les agents IA sera bientôt un peu plus facile. Les fournisseurs de plateformes de gouvernance proposeront des outils de gouvernance de l’IA robustes avec des tableaux de bord qui donneront accès à des indicateurs spécialisés pour les systèmes agentiques et l’interaction avec les agents. Par exemple, les ingénieurs logiciels d’IBM travaillent actuellement à l’intégration d’indicateurs spécialisés tels que la pertinence du contexte, la fidélité et la similarité des réponses dans watsonx.gov. Le bon logiciel de gouvernance aidera les parties prenantes à suivre leurs agents tout au long de leur cycle de vie de bout en bout et à tirer le meilleur parti de l’IA agentique.

Les systèmes d'IA agentiques devenant de plus en plus autonomes, il est de plus en plus difficile de s'assurer qu'ils fonctionnent de manière sûre, éthique et sécurisée. Les entreprises doivent adopter des modèles de gouvernance évolutifs, appliquer des protocoles solides de cybersécurité et de gestion des risques et intégrer une supervision humaine dans la boucle. Si les entreprises peuvent faire évoluer les systèmes agentiques en toute sécurité, elles pourront profiter d’une valeur pratiquement illimitée.