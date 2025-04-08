Gouvernance des agents IA : grands défis, grandes opportunités

Auteurs

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Les agents d’IA avancés ne se contentent pas de penser, ils le font. Alors que les anciens outils d'IA générative (GenAI) créaient du contenu, faisaient des prédictions ou fournissaient des informations en réponse à des impulsions humaines, les agents peuvent explorer le monde et accomplir des tâches complexes de manière autonome. De plus, les agents peuvent prendre des décisions à la volée et s’adapter à l’évolution des conditions. Cela pose de nouveaux défis pour la gouvernance de l’IA:

La gouvernance de l’intelligence artificielle désigne l’ensemble des processus, normes et garde-fous permettant d’assurer la sécurité et l’éthique des systèmes et outils d’IA. Elle établit les cadres qui guident la recherche, le développement et l’application de l’IA pour assurer la sécurité, l’équité et le respect des droits humains.

En ce qui concerne les agents, les cadres des exigences devront être mis à jour pour tenir compte de l’autonomie des agents. Le potentiel économique des agents est vaste, tout comme l'environnement des risques associés. Encourager les systèmes intelligents à fonctionner de manière plus sûre, éthique et transparente sera une préoccupation croissante à mesure qu’ils deviennent plus autonomes.

Une prise de décision autonome sans supervision humaine

Les caractéristiques qui rendent l’IA agentique puissante (autonomie, adaptabilité et complexité) rendent également les agents plus difficiles à gouverner. Un des principaux défis des agents d’IA en matière de gouvernance est leur capacité à prendre des décisions de manière indépendante. Contrairement aux systèmes logiciels conventionnels, qui suivent une programmation stricte basée sur des règles, les agents IA utilisent des algorithmes de machine learning pour analyser les données et déterminer des actions en fonction de probabilités. Cette autonomie permet à l’IA de fonctionner dans des environnements en temps réel.

Ce manque de contrôle humain rend plus difficile de s’assurer que les agents IA agissent de manière sûre, équitable et éthique. Dans les situations à haut risque, telles que les véhicules autonomes ou le trading algorithmique d’actions, la décision d’un agent IA peut avoir des conséquences majeures, mais la surveillance humaine n’est pas toujours disponible. Cela crée un dilemme de gouvernance. Comment les dirigeants peuvent-ils concilier l’efficacité et l’autonomie de l’IA avec le besoin de responsabilisation et de contrôle ?

De nombreux agents IA, en particulier les agents les plus avancés qui utilisent le machine learning, effectuent des processus de prise de décision difficiles à interpréter pour les humains. Contrairement aux systèmes basés sur des règles, avec une logique traçable, les modèles de machine learning prennent des décisions basées sur des modèles complexes de données que même leurs développeurs ne peuvent pas entièrement comprendre. Cette opacité rend difficile l'audit des décisions pilotées par l'IA, ce qui constitue un défi dans les cas d'utilisation de l' automatisation. Imaginez qu’un système d’IA refuse une application sur la base de mauvaises données, ou qu’un système de santé recommande le mauvais traitement. Les parties prenantes doivent être en mesure de comprendre les raisons qui sous-tendent la décision.

Les préjugés constituent un autre défi. Les systèmes d’IA apprennent des données historiques, mais si les données contiennent des biais, l’IA peut les amplifier. Les agents IA peuvent prendre des décisions indésirables, comme privilégier l’efficacité par rapport à l’équité ou à la confidentialité.

Agents d'AI

5 types d’agents d’IA : fonctions autonomes et applications du monde réel

Découvrez comment l’IA axée sur les objectifs et la fonctionnalité s’adapte aux workflows et aux environnements complexes.
Créer, déployer et surveiller les agents d’IA

Risques liés à la sécurité et à la conformité

Comme tout système d’IA, les agents autonomes sont également vulnérables aux menaces de sécurité. Les modèles IA et les bots peuvent être manipulés par le biais d’attaques adverses, où de légères modifications apportées aux données d’entrée incitent l’IA à prendre des décisions incorrectes. Les grands modèles de langage (LLM) et les chatbots qui communiquent avec les utilisateurs en langage naturel peuvent être trompés et générer du contenu nuisible. Le déploiement décentralisé des agents IA rend difficile la mise en œuvre de mesures de sécurité uniformes.

Les systèmes agentiques s’appuient souvent sur des APIpour s’intégrer à des applications et des sources de données externes. Les API mal gouvernées peuvent exposer des vulnérabilités et devenir des cibles pour les cyberattaques. Les risques liés àla cybersécurité incluent les attaques adverses, les fuites de données et les accès non autorisés qui exposent des informations sensibles. Pour atténuer ces risques, les API doivent disposer de contrôles d’accès et de mécanismes d’authentification pour empêcher les interactions non autorisées.

Outre la sécurité, les entreprises doivent également respecter les réglementations lors de la conception des agents IA. Cependant, les réglementations sont souvent à la traîne par rapport aux avancées technologiques. Les systèmes d’IA sont intrinsèquement complexes et imprévisibles, et les exigences de conformité peuvent être ambiguës ou contradictoires. Nous pourrions bientôt voir les instances dirigeantes nationales et nationales, dans le monde entier, établir des règles concernant spécifiquement l’utilisation des agents.

Naviguer sur des eaux inconnues

Les bonnes pratiques traditionnelles de gouvernance de l'IA comme la gouvernance des données, les évaluations des risques, des workflows transparents, l’explicabilité, les normes éthiques et la surveillance continue s’appliquent également aux systèmes agentiques. Mais la gouvernance agentique peut aller au-delà de ces pratiques établies.

Au lieu de simplement tester les modèles avant le déploiement, les entreprises peuvent créer des environnements simulés où les agents IA peuvent prendre des décisions sans conséquences réelles avant d’être entièrement déployés. Le bac à sable de l'IA permet aux développeurs d'étudier les dilemmes éthiques involontaires avant d'exposer les agents aux utilisateurs réels. Les modèles IA éthique peuvent être testés dans le cadre de tests de stress moral, tels que des scénarios d’accident de conduite autonome simulés ou des dilemmes éthiques lors de l’embauche de modèles IA.

La surveillance d'agent à agent est un autre moyen d'éviter les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Étant donné que les écosystèmes agentiques peuvent être très complexes, les agents devront souvent collaborer et négocier entre eux. Le suivi de ces interactions et l'établissement de règles de résolution des conflits pour les agents peuvent aider à garantir qu'ils puissent travailler ensemble en harmonie.

Les agents qui travaillent peuvent également être associés à des « agents de gouvernance » conçus pour surveiller et évaluer d'autres agents et prévenir les dommages potentiels. Pour l'atténuation des risques, les agents doivent être surveillés en permanence pour détecter la dérive du modèle. Imaginez un agent de service client qui traite avec des clients gênés toute la journée et développe ainsi une personnalité de mauvaise humeur à force d'interactions. Imaginez maintenant un agent de gouvernance se comportant comme un moniteur d’audit, le prenant de côté et lui communiquant quelque chose comme « Vous n’avez pas l’air d’aujourd’hui. » Les agents peuvent également être programmés pour demander l’approbation humaine pour certaines actions.

Au-delà de ces pratiques, de nombreux experts recommandent aux agents de disposer d’un mécanisme d’arrêt d’urgence qui leur permettrait d’être immédiatement désactivés, en particulier dans les environnements à haut risque. Les organisations peuvent établir des procédures d’endiguement pour s’assurer qu’une IA défectueuse ne peut pas faire remonter les problèmes avant une intervention. Certaines entreprises expérimentent l'utilisation d'agents de test de charge lors d'attaques adverses dans des cas de edge et dans des conditions extrêmes ou inattendues pour identifier les vulnérabilités.

Gouverner les agents IA sera bientôt un peu plus facile. Les fournisseurs de plateformes de gouvernance proposeront des outils de gouvernance de l’IA robustes avec des tableaux de bord qui donneront accès à des indicateurs spécialisés pour les systèmes agentiques et l’interaction avec les agents. Par exemple, les ingénieurs logiciels d’IBM travaillent actuellement à l’intégration d’indicateurs spécialisés tels que la pertinence du contexte, la fidélité et la similarité des réponses dans watsonx.gov. Le bon logiciel de gouvernance aidera les parties prenantes à suivre leurs agents tout au long de leur cycle de vie de bout en bout et à tirer le meilleur parti de l’IA agentique.

Les systèmes d'IA agentiques devenant de plus en plus autonomes, il est de plus en plus difficile de s'assurer qu'ils fonctionnent de manière sûre, éthique et sécurisée. Les entreprises doivent adopter des modèles de gouvernance évolutifs, appliquer des protocoles solides de cybersécurité et de gestion des risques et intégrer une supervision humaine dans la boucle. Si les entreprises peuvent faire évoluer les systèmes agentiques en toute sécurité, elles pourront profiter d’une valeur pratiquement illimitée.

