Un agent d’IA est un système capable de tirer parti des outils externes et des sources de données pour exécuter des tâches avec une intervention humaine minimale. Bien que les agents d’IA puissent aussi être alimentés par l’apprentissage par renforcement (RL) ou même par des règles explicites, dans le jargon moderne, le terme fait généralement référence à un système dont le moteur est un grand modèle de langage (LLM). Bien qu’il existe de nombreux cadres des exigences et plateformes pour la création d’agents d’IA avec des LLM, adaptés à presque tous les niveaux d’expertise technique, ils s’appuient tous sur une compréhension approfondie des utilisateurs et de l’objectif de votre agent d’IA pour réussir.
Les agents pilotés par LLM peuvent non seulement comprendre l’intention des entrées de l’utilisateur, mais aussi discerner les actions à entreprendre en réponse et générer des résultats qui les concrétisent.
Au niveau le plus fondamental, un agent d’IA générative n’est qu’un LLM opérant dans un environnement où sa capacité de traitement automatique du langage naturel est utilisée pour produire du texte qui peut servir d’entrée aux outils et sources de données externes auxquels il a été connecté. Par exemple, le LLM pilotant un agent peut générer une requête SQL pour extraire des informations d’une base de données d’entreprise, ou un objet JSON structuré pour effectuer un appel API qui déclenche une action spécifique dans une application externe.
Ces sorties LLM ne sont pas des actions en elles-mêmes : elles déclenchent simplement des actions lorsqu’elles sont envoyées à ces outils externes. Si le LLM dispose d’un ensemble clair de logique concernant les actions qu’il doit déclencher en réponse à certains commentaires de son environnement, il peut planifier et exécuter des tâches de manière autonome de manière plus dynamique que les anciens systèmes explicites basés sur des règles comme l’automatisation robotisée des processus (RPA).
Une des façons de mettre en place cette architecture agentique (pour connecter un LLM aux API pour les appels d’outils externes et les sources de données, établir la logique des sorties qu’il doit générer et quand, etc.) est de le coder à partir de zéro en utilisant un langage de programmation courant comme Python. Cette approche permet le plus grand degré de contrôle, de personnalisation et de transparence, mais nécessite également le plus grand nombre de travail manuel et de connaissances techniques.
Comme alternative, il existe de nombreux services conçus pour accélérer le processus de création et de déploiement de vos propres agents d’IA. Les cadres d’agents d’IA simplifient le processus de codage grâce à des blocs de construction prédéfinis, tandis que les plateformes d’agents d’IA offrent une solution complète pour la création et le déploiement d’agents. Le choix optimal pour votre premier agent dépendra de vos compétences et de votre niveau d’expérience, ainsi que de la nature des cas d’utilisation que vous comptez utiliser.
Dans tous les cas et quel que soit le niveau de compétence, le processus de construction de votre propre agent IA doit commencer de la même manière : en définissant soigneusement l’objectif de votre agent d’IA et en identifiant les outils et les informations nécessaires pour atteindre cet objectif.
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La première étape, et la plus importante, de la création d’un agent IA est de comprendre vos besoins, la manière dont un agent IA peut répondre à ceux-ci et la manière dont vous pouvez objectivement mesurer sa performance. Un agent simple, avec un problème clairement défini à résoudre et une solution bien cartographiée, a plus de chances de réussir qu’un agent très sophistiqué dont le workflow est mal adapté à la tâche à accomplir.
Le problème que votre agent IA est censé résoudre dictera les décisions logiques et techniques à prendre lors de sa conception. Un agent de support client implique des prompts, des outils et des environnements totalement différents de ceux d’un agent de révision de code automatisé ou d’un agent financier conçu pour interroger les données sur les revenus de l’entreprise et fournir des informations. Un problème défini de manière étroite peut être traité avec un agent unique, tandis qu’un problème défini de manière générale peut nécessiter un système multi-agents.
Commencez par des questions simples concernant votre agent.
Qui l’utilisera ? Les utilisateurs techniques et non techniques ont des attentes différentes, qu’il s’agisse du degré d’activité nécessaire pour gérer les workflows ou du type d’interface utilisateur avec lequel ils se sentent à l’aise.
Quelles sont ses responsabilités ? Vous devrez décider si l’agent d’IA est destiné à s’attaquer à l’ensemble du problème ou simplement à automatiser certaines des tâches secondaires les plus fastidieuses nécessaires à sa résolution.
Quels types d’entrées va-t-il traiter ? Un agent qui traitera plusieurs modalités de données (texte, audio, image, vidéo) pourrait nécessiter plusieurs modèles. Des modèles multimodaux existent, mais parfois un modèle d’IA ne fournira pas une précision suffisante pour tous vos besoins spécifiques. Par exemple, si votre agent doit extraire du texte à partir d’images et de PDF, un modèle de reconnaissance optique de caractères (OCR) pourrait être plus performant qu’un modèle vision-langage généraliste (VLM). Si ces PDF contiennent des tableaux, des graphiques et des équations complexes, il se peut que vous ayez besoin d’un modèle dédié de conversion de documents. Si votre agent travaille avec des exemples très spécialisés ou spécifiques à un domaine, ses modèles constitutifs devront peut-être être affinés sur un jeu de données personnalisé.
À quelles sources de données et bases de connaissances devra-t-elle avoir accès ? L’une des fonctions les plus fondamentales et les plus essentielles de l’IA agentique est la génération augmentée de récupération (RAG). Un chatbot de support client, par exemple, pourrait avoir besoin de consulter des informations provenant de la plateforme CRM ou de la FAQ de votre entreprise. Un agent en génie logiciel devra probablement consulter votre base de code. Beaucoup d’agents ont besoin d’accéder à des informations en temps réel via des moteurs de recherche ou des services web spécifiques. Il est essentiel de savoir non seulement les informations dont un agent IA aura besoin, mais aussi où les trouver.
À quels outils devra-t-il avoir accès ? L’un des avantages fondamentaux d’un agent d’IA est sa capacité à compléter les capacités d’un LLM grâce à l’utilisation d’outils externes. Un agent agissant comme un « assistant IA » doit être capable de rédiger et de modifier des éléments de calendrier. Les agents de codage ont besoin d’un environnement de type sandbox pour exécuter les scripts. Un agent IA dans un environnement de vente ou de marketing peut avoir besoin d’applications pour envoyer des e-mails et d’autres communications. Des calculatrices externes ou des moteurs de calcul comme Wolfram Alpha permettent d’effectuer des opérations mathématiques de manière fiable et rapide.
Comment mesurerez-vous votre réussite ? Le développement d’agents d’IA est un processus itératif qui consiste à tester, déployer, évaluer et optimiser. Selon votre cas d’utilisation, le « succès » peut être mesuré de manière variable en fonction de facteurs tels que le temps gagné, les cas examinés, les taux de complétion, la précision ou les évaluations directes des utilisateurs.
Vous devrez également prendre en compte des considérations pratiques.
Votre agent d’IA travaillera-t-il dans un environnement où le temps est compté et où la rapidité est essentielle ? Ou la précision sera-t-elle plus importante ? Différentes priorités font souvent appel à différents modèles et à différents niveaux de complexité des workflows.
De quel type de matériel et de quel budget disposez-vous ? Les différents modèles LLM impliquent des coûts et des exigences de calcul différents, que ce soit par le biais de la tarification des API (pour les modèles à source fermé) ou des coûts liés au matériel et au cloud computing.
Les prompts d’entrée auxquels répond votre agent IA seront-ils très variés et complexes ? Seront-ils simples et répétitifs ?
Comme c’est souvent le cas dans le monde des LLM, le « meilleur » agent n’est pas nécessairement le plus sophistiqué : c’est celui qui répond le mieux à vos besoins et à vos limites. Les systèmes agentiques plus simples sont plus faciles et moins coûteux à exploiter, plus faciles à déboguer et plus faciles à expliquer aux personnes qui doivent les utiliser.
L’une des décisions les plus importantes à prendre est de savoir quel modèle (ou quels modèles) en particulier servira de prise de décision à votre agent autonome.
En règle générale, les différentes priorités nécessitent des LLM différents. Dans certains cas d’utilisation, la rapidité peut primer sur l’exactitude des informations de base. Dans d’autres environnements, la précision est primordiale. Le premier scénario nécessite des LLM plus petits et plus rapides, le second présente un avantage avec des modèles plus grands et plus performants. Lorsqu’un workflow agentique implique des détails particulièrement complexes ou une planification en plusieurs étapes, il peut être intéressant d’envisager un modèle de raisonnement. Si votre workflow implique des tâches simples et répétitives, il ne justifie peut-être pas les coûts supplémentaires de latence et de calcul.
Dans de nombreux cas, vos workflows peuvent bénéficier d’un système multi-agents. Dans une configuration multi-agents classique, un agent piloté par un LLM plus important reçoit la demande initiale et la divise en sous-tâches, qu’il délègue ensuite à des agents gérés par des LLM plus petits qui exécutent rapidement des tâches spécialisées.
Les mêmes considérations devraient être prises en compte dans votre choix d’autres types de modèles. Votre cas d’utilisation implique-t-il une tâche de vision par ordinateur telle que la détection d’objets ou la segmentation d’images ? Si les réponses en temps réel sont essentielles, un modèle rapide basé sur un convolutional neural network (CNN) peut être la solution la plus adaptée. Si une précision maximale est primordiale, un Vision transformer (ViT) plus lent, mais plus performant peut s’avérer préférable.
Dans le contexte de l’IA agentique, les utilisateurs doivent prendre en compte des indicateurs de performance LLM différents de ceux qu’ils privilégieraient dans le contexte d’applications pilotées par des chatbots. Par exemple, la performance sur des benchmarks reflétant la connaissance du monde et l’écriture créative peut être utile pour un chatbot, mais elle importe peu pour un agent IA qui aura accès à des sources de données externes et produira un texte bref et déterminé. Pour l’IA agentique, les capacités d’appel de fonctions et de suivi des instructions d’un modèle ont généralement la priorité.
Si vous n’êtes pas prêt à coder votre agent IA à partir de zéro, vous pouvez découvrir différents cadres d’exigences ou plateformes d’agent d’IA.
Les cadres des exigences d’agent d’IA sont, par essence, des bibliothèques de code qui fournissent des composants conçus pour être assemblés en workflow agentique. Plutôt que de devoir coder chaque élément à partir de zéro, les développeurs peuvent utiliser les extraits de code, les classes et les fonctions prédéfinis d’un cadre agentique comme blocs de construction afin de simplifier et de rationaliser le processus. Idéalement, les frameworks offrent une approche plus rapide et plus évolutive que le code brut tout en permettant un haut degré de contrôle et de personnalisation. des composants conçus pour être assemblés dans des workflows agentiques. Plutôt que de devoir coder chaque élément à partir de zéro, les développeurs peuvent utiliser les extraits de code, les classes et les fonctions prédéfinis d’un framework agentique comme éléments de base pour simplifier et rationaliser le processus. Idéalement, le cadre des exigences offre une approche plus rapide et plus évolutive que le code brut, tout en permettant un degré élevé de contrôle et de personnalisation.
Les plateformes d’agent IA, telles que IBM watsonx Orchestrate, sont plus complètes. Ils englobent non seulement les outils permettant de créer des agents, mais aussi l’infrastructure permettant d’héberger, de déployer, de contrôler et de gérer ces agents à l’échelle. De nombreuses plateformes d’agents d’IA proposent des interfaces utilisateur (UI) low-code ou même no-code, permettant même aux débutants et aux utilisateurs non techniques de créer et d’utiliser des agents d’IA pour des applications réelles en utilisant une approche basée sur des modèles.
Les cadres des exigences et les plateformes ne sont souvent pas mutuellement exclusifs. Bien que certaines plateformes limitent les utilisateurs à des workflows no-code ou soient conçues exclusivement pour la compatibilité avec des modèles ou des cadres des exigences spécifiques, d’autres, comme watsonx Orchestrate, sont indépendantes de tout cadre des exigences et adaptées à plusieurs niveaux de compétences. Ces plateformes incluent généralement une interface utilisateur dédiée pour la création d’agents, mais offrent également aux utilisateurs la possibilité de créer des agents via le cadre des exigences de leur choix et d’utiliser simplement la plateforme pour les déployer et les gérer.
Le guide d’IBM sur les agents d’IA fournit des aperçus, des guides étape par étape et des tutoriels pour une grande variété de cadres des exigences open source pour la construction d’agents d’IA. Vous trouverez ici, par ordre alphabétique, des liens vers des explications et des tutoriels pour un certain nombre de cadre des exigences bien connus.
Autogen est un cadre open source géré par Microsoft, conçu pour les systèmes d’IA multi-agents évolutifs. Pour vous aider à démarrer, vous pouvez consulter ce tutoriel sur le RAG multi-agents avec AutoGen.
BabyAGI est un cadre agent open source expérimental créé et géré par Yohei Nakajima.
ChatDev est un cadre des exigences open source conçu pour simuler une entreprise virtuelle de logiciels, dans laquelle divers agents d’IA jouent différents rôles au sein de cette structure organisationnelle. Son objectif est de constituer un environnement idéal pour étudier l’intelligence collective, avec des agents qui s’interrogent mutuellement pour résoudre des tâches spécifiques par le biais de jeux de rôle. Pour en savoir plus, consultez ce tutoriel sur le développement logiciel collaboratif dans ChatDev.
crewAI est un important cadre des exigences basé sur Python, optimisé pour les workflows multi-agents, configurable pour une utilisation avec n’importe quel LLM ou API open source. Pour vous y familiariser, consultez ce tutoriel sur l’optimisation des rayons de vente au détail à l’aide de systèmes multimodaux et multi-agents.
IBM watsonx Orchestrate offre une gamme de watsonx Agents optimisés pour exécuter de manière autonome de nombreuses fonctions courantes sur le lieu de travail.
LangChain est l’un des cadres d’orchestration les plus anciens et les plus populaires pour les agents d’IA open source. Alors que LangChain est optimisé pour « enchaîner » des tâches dans des workflows linéaires, LangGraph est un cadre des exigences, conçu pour des workflows plus complexes et non linéaires. Vous pouvez l’essayer avec LangChain grâce à ce tutoriel d’appel d’outils ou essayer LangGraph avec des tutoriels pour la création d’un agent SQL ou d’un agent ReAct de support informatique.
LangFlow est un cadre des exigences low code et no-code open source créé sur une interface utilisateur graphique (GUI) de type glisser-déposer.
MetaGPT est un cadre des exigences multi-agents dans lequel chaque agent agit en tant qu’employé selon un workflow rationalisé et strictement spécialisé. Vous pouvez l’essayer à l’aide de ce tutoriel pour l’automatisation de la création des documents relatifs aux exigences du produit (PRD) par plusieurs agents.
AutoGPT est une plateforme open source conçue à l’origine pour intégrer les modèles GPT d’OpenAI dans les workflows agentiques. Il permet désormais l’intégration à une grande variété de modèles ouverts, ainsi qu’à d’autres modèles propriétaires tels que Claude ou Gemini.
BeeAI est la première plateforme open source basée sur l’Agent Communication Protocol (ACP), un standard ouvert conçu pour permettre une communication fluide entre les agents d’IA créés sur n’importe quel cadre d’exigences. Développé à l’origine par IBM® Research, BeeAI est désormais hébergé par la Linux Foundation. Pour vous aider à démarrer, vous pouvez consulter ce tutoriel sur un système de gestion des contrats multi-agents avec BeeAI.
IBM watsonx Orchestrate est une plateforme de bout en bout, indépendante du cadre des exigences, qui permet de créer, de déployer et de coordonner des agents au sein d’une entreprise. Il propose des workflows allant des interfaces utilisateur de création d’agents d’IA par glisser-déposer et no-code à la personnalisation complète par programmation. Les utilisateurs peuvent tirer parti d’agents pré-créés, développer leurs propres agents au sein de la plateforme ou importer des agents tiers externes, selon leurs besoins.
À mesure que des systèmes complexes multi-agents commencent à se multiplier dans l’écosystème de l’IA, plusieurs protocoles d’agents d’IA ont été proposés pour standardiser les communications entre les agents d’IA et les API d’autres systèmes. Bien que les secteurs devraient finir par se rassembler autour d’une norme unique, plusieurs protocoles sont actuellement utilisés.
La plupart des cadres des exigences s’efforcent de prendre en charge tous les protocoles connus, mais dans certains cas, votre préférence en matière de protocole peut limiter votre choix de framework et vice versa. Voici quelques protocoles importants relatifs à l’agent d’IA :
Protocole de communication des agents (ACP) : initialement introduit par BeeAI d’IBM, l’ACP vise à définir et à standardiser les moyens par lesquels les agents d’IA opèrent et communiquent entre eux. L’ACP utilise une communication REST basée sur des conventions HTTP standard, ce qui facilite l’intégration d’agents d’IA dans la production. Il est conçu par défaut pour la communication asynchrone et ne nécessite aucune bibliothèque spécialisée. Vous pouvez le découvrir grâce à ce tutoriel.
Agent2Agent (A2A) : initialement lancé par Google et d’autres partenaires sous la plateforme Google Cloud en avril 2025, il est désormais hébergé par la Linux Foundation en tant que projet open source. Il suit un modèle client-serveur avec un workflow en trois étapes : découverte, authentification et communication. Pour une expérience pratique avec A2A, consultez ce tutoriel. Il convient de noter que la Linux Foundation, qui gère désormais à la fois l’ACP et l’A2A, s’efforce de fusionner les deux protocoles en migrant les fonctionnalités ACP vers l’A2A.
Model Context Protocol (MCP): introduit par Anthropic, le MCP normalise les communications grâce à un système de conversion en format JSON-RPC. Le MCP a été adopté par de nombreux fournisseurs de solutions technologiques de premier plan, notamment Figma, Notion, Atlassian, Zapier, Striper, PayPal et Square. Pour en savoir plus sur les MCP, consultez ce tutoriel sur la construction d’un MCP
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