Les agents pilotés par LLM peuvent non seulement comprendre l’intention des entrées de l’utilisateur, mais aussi discerner les actions à entreprendre en réponse et générer des résultats qui les concrétisent.

Au niveau le plus fondamental, un agent d’IA générative n’est qu’un LLM opérant dans un environnement où sa capacité de traitement automatique du langage naturel est utilisée pour produire du texte qui peut servir d’entrée aux outils et sources de données externes auxquels il a été connecté. Par exemple, le LLM pilotant un agent peut générer une requête SQL pour extraire des informations d’une base de données d’entreprise, ou un objet JSON structuré pour effectuer un appel API qui déclenche une action spécifique dans une application externe.

Ces sorties LLM ne sont pas des actions en elles-mêmes : elles déclenchent simplement des actions lorsqu’elles sont envoyées à ces outils externes. Si le LLM dispose d’un ensemble clair de logique concernant les actions qu’il doit déclencher en réponse à certains commentaires de son environnement, il peut planifier et exécuter des tâches de manière autonome de manière plus dynamique que les anciens systèmes explicites basés sur des règles comme l’automatisation robotisée des processus (RPA).

Une des façons de mettre en place cette architecture agentique (pour connecter un LLM aux API pour les appels d’outils externes et les sources de données, établir la logique des sorties qu’il doit générer et quand, etc.) est de le coder à partir de zéro en utilisant un langage de programmation courant comme Python. Cette approche permet le plus grand degré de contrôle, de personnalisation et de transparence, mais nécessite également le plus grand nombre de travail manuel et de connaissances techniques.

Comme alternative, il existe de nombreux services conçus pour accélérer le processus de création et de déploiement de vos propres agents d’IA. Les cadres d’agents d’IA simplifient le processus de codage grâce à des blocs de construction prédéfinis, tandis que les plateformes d’agents d’IA offrent une solution complète pour la création et le déploiement d’agents. Le choix optimal pour votre premier agent dépendra de vos compétences et de votre niveau d’expérience, ainsi que de la nature des cas d’utilisation que vous comptez utiliser.

Dans tous les cas et quel que soit le niveau de compétence, le processus de construction de votre propre agent IA doit commencer de la même manière : en définissant soigneusement l’objectif de votre agent d’IA et en identifiant les outils et les informations nécessaires pour atteindre cet objectif.