Une fonctionnalité est une équation mathématique qui représente la façon dont l’agent doit évaluer l’avantage de toute action possible. Il s’agit essentiellement du système de valeurs de l’agent et représente la façon dont l’agent priorise les facteurs pertinents lors de ses choix.

Les fonctionnalités attribuent une valeur numérique à chaque résultat d’une action potentielle, quantifiant ainsi les préférences que l’agent doit conserver. Les agents basés sur la fonctionnalité se servent de cette fonction pour négocier des environnements complexes, évaluer les compromis et maximiser l’utilité de leurs choix.