2. Connectez le composant Chat Input (Entrée de chat) au champ « Input » (Entrée) du composant Agent.
3. Connectez le composant Chat Output (Sortie de chat) au champ « Response » (Réponse) du composant Agent.
4. Dans le composant Agent, sélectionnez « Custom » (Personnalisé) dans la liste déroulante « Model Provider » (Fournisseur de modèles). Selon la version de Langflow que vous utilisez, l’option « Connect other models » (Connecter d’autres modèles) peut s’afficher à la place. Ces deux options conviennent.
5. Dans le composant IBM watsonx.ai, sélectionnez le point de terminaison d’API watsonx.ai correspondant à vos identifiants d’API. Collez ensuite l’ID de votre projet watsonx.ai et votre clé d’API dans les champs appropriés. Sélectionnez ensuite le grand modèle de langage de votre choix. Dans ce tutoriel, nous pouvons sélectionner openai/gpt-oss-120b. Vérifiez que le composant est configuré sur « Language Model » (Modèle de langage) et non sur « Model Response » (Réponse du modèle). Ce paramètre est important, car nous souhaitons utiliser ce modèle comme modèle de langage pour notre agent. Nous pouvons donc maintenant connecter le composant IBM watsonx.ai au champ « Language Model » (Modèle de langage) du composant Agent.
- Remarque : si vous préférez utiliser des variables globales plutôt que de coller directement vos identifiants d’API, cliquez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Settings (Paramètres). Dans la section Global Variables (Variables globales), ajoutez les valeurs WATSONX_PROJECT_ID et WATSONX_APIKEY de votre connexion watsonx.ai, générées parmi les prérequis de ce tutoriel. Lorsque vous reviendrez dans votre flux, une icône en forme de globe devrait s’afficher dans les champs de texte « watsonx.ai Project ID » (ID de projet watsonx.ai) et « API key » (Clé d’API). Cliquez sur l’icône, puis sélectionnez la clé appropriée dans la liste déroulante.
6. Activez Tools Mode (Mode Outils) à l’aide du bouton bascule des composants arXiv, News Search (Recherche dans les actualités) et Custom Component (Composant personnalisé). Ce bouton s’affiche dans le menu d’en-tête lorsque vous cliquez n’importe où dans chacun de ces composants. Une fois ce mode activé, vous pouvez connecter ces composants au champ « Tools » (Outils) du composant Agent. Les composants arXiv et News Search (Recherche dans les actualités) sont configurés et prêts à être utilisés. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la configuration des autres composants.
7. Dans le menu d’en-tête du Custom Component (Composant personnalisé), sélectionnez <> Code. Vous pouvez alors personnaliser le comportement du composant en modifiant le code Python qui le définit.6 À titre d’exemple simple, nous pouvons créer un outil qui renvoie la date du jour, une information à laquelle un LLM n’aurait autrement pas accès. Remplacez le code standard par le code suivant :
from langflow.custom.custom_component.component import Component
from langflow.io import MessageTextInput, Output
from langflow.schema.data import Data
from datetime import date
class CustomComponent(Component):
display_name = “Date”
description = “Returns today’s date.”
documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”
icon = “calendar-check”
name = “CustomDateComponent”
inputs = [] # No input needed
outputs = [
Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),
]
def build_output(self) -> Data:
today = date.today()
data = Data(value=today)
self.status = data
return data
Enregistrez vos modifications. Le composant devrait maintenant afficher son nouveau nom, sa nouvelle description et sa nouvelle icône.
8. Vous pouvez fournir autant d’outils que vous le souhaitez à votre agent. Veillez toutefois à ne pas le surcharger avec un nombre excessif d’outils, car cela pourrait nuire à ses performances et à son exactitude. Le dernier outil que nous allons activer est un serveur MCP. Vous pouvez vous connecter au serveur de votre choix. Dans ce tutoriel, nous pouvons nous connecter au serveur MCP Alpha Vantage.7 Le serveur MCP Alpha Vantage officiel permet aux LLM et aux agents de récupérer facilement des données boursières en temps réel et historiques à l’aide du Model Context Protocol. Pour vous connecter à ce serveur, ouvrez la liste déroulante « MCP Server » (Serveur MCP) dans votre composant MCP Tools (Outils MCP), puis cliquez sur + Add MCP Server (Ajouter un serveur MCP). Dans l’onglet STDIO, attribuez le nom de votre choix au serveur, par exemple « av_mcp », puis collez la commande suivante : uvx av-mcp YOUR_API_KEY. Pour générer gratuitement une clé d’API Alpha Vantage, accédez au site web officiel d’Alpha Vantage, puis collez la clé dans la commande à la place de l’espace réservé YOUR_API_KEY. Une fois le serveur ajouté, activez le bouton Tools Mode (Mode Outils) dans le menu d’en-tête du nœud de composant. Une longue liste d’outils apparaît alors sous forme d’« Actions ». Ce résultat indique que la connexion au serveur MCP a réussi. Vous pouvez maintenant connecter ce dernier composant au champ « Tools » (Outils) du composant Agent.