2. Connectez le composant Chat Input (Entrée de chat) au champ « Input » (Entrée) du composant Agent.

3. Connectez le composant Chat Output (Sortie de chat) au champ « Response » (Réponse) du composant Agent.

4. Dans le composant Agent, sélectionnez « Custom » (Personnalisé) dans la liste déroulante « Model Provider » (Fournisseur de modèles). Selon la version de Langflow que vous utilisez, l’option « Connect other models » (Connecter d’autres modèles) peut s’afficher à la place. Ces deux options conviennent.

5. Dans le composant IBM watsonx.ai, sélectionnez le point de terminaison d’API watsonx.ai correspondant à vos identifiants d’API. Collez ensuite l’ID de votre projet watsonx.ai et votre clé d’API dans les champs appropriés. Sélectionnez ensuite le grand modèle de langage de votre choix. Dans ce tutoriel, nous pouvons sélectionner openai/gpt-oss-120b . Vérifiez que le composant est configuré sur « Language Model » (Modèle de langage) et non sur « Model Response » (Réponse du modèle). Ce paramètre est important, car nous souhaitons utiliser ce modèle comme modèle de langage pour notre agent. Nous pouvons donc maintenant connecter le composant IBM watsonx.ai au champ « Language Model » (Modèle de langage) du composant Agent.

Remarque : si vous préférez utiliser des variables globales plutôt que de coller directement vos identifiants d’API, cliquez sur l’icône de votre profil dans le coin supérieur droit de l’écran, puis sélectionnez Settings (Paramètres). Dans la section Global Variables (Variables globales), ajoutez les valeurs WATSONX_PROJECT_ID et WATSONX_APIKEY de votre connexion watsonx.ai, générées parmi les prérequis de ce tutoriel. Lorsque vous reviendrez dans votre flux, une icône en forme de globe devrait s’afficher dans les champs de texte « watsonx.ai Project ID » (ID de projet watsonx.ai) et « API key » (Clé d’API). Cliquez sur l’icône, puis sélectionnez la clé appropriée dans la liste déroulante.

6. Activez Tools Mode (Mode Outils) à l’aide du bouton bascule des composants arXiv, News Search (Recherche dans les actualités) et Custom Component (Composant personnalisé). Ce bouton s’affiche dans le menu d’en-tête lorsque vous cliquez n’importe où dans chacun de ces composants. Une fois ce mode activé, vous pouvez connecter ces composants au champ « Tools » (Outils) du composant Agent. Les composants arXiv et News Search (Recherche dans les actualités) sont configurés et prêts à être utilisés. Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la configuration des autres composants.

7. Dans le menu d’en-tête du Custom Component (Composant personnalisé), sélectionnez <> Code. Vous pouvez alors personnaliser le comportement du composant en modifiant le code Python qui le définit.6 À titre d’exemple simple, nous pouvons créer un outil qui renvoie la date du jour, une information à laquelle un LLM n’aurait autrement pas accès. Remplacez le code standard par le code suivant :

from langflow.custom.custom_component.component import Component

from langflow.io import MessageTextInput, Output

from langflow.schema.data import Data

from datetime import date



class CustomComponent(Component):

display_name = “Date”

description = “Returns today’s date.”

documentation: str = “https://docs.langflow.org/components-custom-components”

icon = “calendar-check”

name = “CustomDateComponent”



inputs = [] # No input needed



outputs = [

Output(display_name=”Today’s Date”, name=”output”, method=”build_output”),

]



def build_output(self) -> Data:

today = date.today()

data = Data(value=today)

self.status = data

return data

Enregistrez vos modifications. Le composant devrait maintenant afficher son nouveau nom, sa nouvelle description et sa nouvelle icône.