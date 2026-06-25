Il est particulièrement important de tester rigoureusement les systèmes autonomes, car les agents d’IA planifient de manière indépendante des tâches composées de plusieurs étapes, utilisent des outils externes et interagissent avec d’autres agents. Un processus de test robuste fait partie de la boucle continue de création et d’évaluation connue sous le nom du cycle de développement des agents (ADLC).

Les agents planifient et exécutent des tâches de manière autonome, transformant rapidement la façon dont les entreprises utilisent l’IA.Mais cette adoption rapide peut fragmenter les écosystèmes technologiques et imposer des changements significatifs aux processus de test existants. Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, 80 % des DSI et des directeurs techniques interrogés font état de mandats de transformation vers l’IA impulsés par leur PDG. Cependant, seuls 11 % d’entre eux se disent pleinement prêts à faire face à l’ampleur du déploiement d’agents d’IA prévu pour l’année prochaine.

« Pour les DSI et les directeurs techniques, déclare Matt Lyteson, CIO chez IBM, le défi consiste désormais à faire évoluer à grande échelle des systèmes d’IA qui fonctionnent en continu et de manière autonome, souvent avec des modèles de gouvernance et des architectures conçus pour un environnement bien plus lent et plus prévisible. »