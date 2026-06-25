Les tests d’agents d’IA consistent à évaluer les systèmes d’IA agentique afin de vérifier qu’ils fonctionnent de manière fiable, sûre et conforme à l’objectif visé avant leur déploiement.
Il est particulièrement important de tester rigoureusement les systèmes autonomes, car les agents d’IA planifient de manière indépendante des tâches composées de plusieurs étapes, utilisent des outils externes et interagissent avec d’autres agents. Un processus de test robuste fait partie de la boucle continue de création et d’évaluation connue sous le nom du cycle de développement des agents (ADLC).
Les agents planifient et exécutent des tâches de manière autonome, transformant rapidement la façon dont les entreprises utilisent l’IA.Mais cette adoption rapide peut fragmenter les écosystèmes technologiques et imposer des changements significatifs aux processus de test existants. Selon une étude récente de l’IBM Institute for Business Value, 80 % des DSI et des directeurs techniques interrogés font état de mandats de transformation vers l’IA impulsés par leur PDG. Cependant, seuls 11 % d’entre eux se disent pleinement prêts à faire face à l’ampleur du déploiement d’agents d’IA prévu pour l’année prochaine.
« Pour les DSI et les directeurs techniques, déclare Matt Lyteson, CIO chez IBM, le défi consiste désormais à faire évoluer à grande échelle des systèmes d’IA qui fonctionnent en continu et de manière autonome, souvent avec des modèles de gouvernance et des architectures conçus pour un environnement bien plus lent et plus prévisible. »
Les tests logiciels traditionnels se concentraient sur des systèmes statiques ; l’IA agentique repose quant à elle sur la nature probabiliste des grands modèles de langage (LLM). Cela signifie que des prompts similaires peuvent générer des séquences d’appels d’outils différentes selon les exécutions, et que des problèmes survenant au début d’un workflow en plusieurs étapes peuvent ne se manifester que bien plus tard. De plus, à mesure que les agents basés sur le machine learning évoluent au fil du temps, ils peuvent présenter des signes de régression ou de dérive.
Les tests d’agents d’IA ne doivent pas vérifier uniquement si la réponse finale est correcte, mais également si les chemins de raisonnement et les résultats intermédiaires étaient appropriés. Idéalement, ce type de test répond à une question fondamentalement différente de celle posée par les formes antérieures de validation logicielle. Il ne s’agit pas simplement de vérifier qu’un agent produit le résultat attendu, mais de s’assurer que les résultats sont systématiquement bien fondés, précis et sûrs, quelle que soit l’entrée. Cela implique de valider le comportement d’un agent en complément des tests unitaires plus traditionnels.
Les cycles de test d’agents sont également continus. Tester des agents d’IA implique de créer des boucles de rétroaction efficaces plutôt que de mettre au point de simples benchmarks figés. Les entreprises qui élaborent des stratégies de test évolutives et unifiées peuvent développer des systèmes autonomes fonctionnant de manière fiable et sécurisée. Elles peuvent également déployer des cadres de test s’intégrant de manière transparente au reste de l’ADLC, permettant ainsi aux agents d’IA de s’intégrer de manière prévisible à travers différents modèles, plateformes et fournisseurs.
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Des agents d’IA insuffisamment testés entraînent des risques opérationnels et de gouvernance importants. Parmi les facteurs rendant indispensables des tests rigoureux, on peut citer :
Certaines des réponses produites par les agents d’IA, telles que les résumés ou les explications, ne peuvent pas être évaluées à l’aide de règles simples. Elles nécessitent un certain niveau de jugement. La réponse traite-t-elle correctement l’intention de l’utilisateur, et le ton est-il approprié ? L’approche « LLM en tant que juge » (ou LLM-as-a-judge) consiste à utiliser un deuxième LLM pour évaluer la qualité des réponses d’un agent.
En général, on confie à un modèle plus grand et plus capable que celui testé une grille d’évaluation et on lui demande d’évaluer la réponse de l’agent. Ces juges peuvent intervenir à plusieurs étapes du processus, ce qui leur permet de détecter les défaillances ou les incohérences. Le LLM en tant que juge fonctionne en collaboration avec des testeurs humains pour évaluer la qualité de manière continue et automatisée. Bien qu’il ne remplace pas l’évaluation humaine, il permet d’étendre le processus de test bien au-delà de ce que les équipes humaines sont capables de faire.
Compte tenu de la sophistication des agents d’IA, les tests exploratoires ne suffisent pas : les écosystèmes d’agents nécessitent des grilles d’évaluation rigoureuses et des indicateurs de réussite clairs. Un test d’agent efficace s’articule autour de trois niveaux distincts, chacun conçu pour détecter une catégorie différente d’échecs. Ensemble, ils forment une défense à plusieurs niveaux qui évalue l’IA agentique, depuis les bugs précoces jusqu’à l’expérience utilisateur en conditions réelles.
Les agents d’IA d’entreprise sont souvent déployés dans des environnements qu’il serait coûteux, voire irréversible, de tester directement. Par exemple, un agent chargé d’envoyer des e-mails aux clients ne peut pas envoyer d’e-mails de test à de vrais clients, ou un agent gérant une infrastructure cloud ne peut pas s’intégrer à un véritable environnement cloud.
Une simulation d’environnement sophistiquée résout ce problème en fournissant des substituts contrôlés et reproductibles aux scénarios réels. Ces dernières années, plusieurs entreprises ont lancé des environnements simulés permettant aux développeurs de créer des scénarios utilisateur et d’enregistrer les réponses des API. Ces environnements permettent également aux testeurs de créer des scénarios qui seraient rares, voire impossibles à déclencher en production. Par exemple, une base de données ne renvoyant pas de résultats utiles ou un utilisateur donnant des instructions contradictoires au cours d’une longue conversation.
Le taux de réussite mesure le pourcentage de cas de test dans lesquels un agent mène à bien une tâche qui lui a été attribuée. Il s’agit d’un indicateur fondamental dans les tests d’agents.
La précision dans l’utilisation des outils mesure si un agent sélectionne les bons outils pour une tâche spécifique et s’il les utilise selon les bons paramètres. Par exemple, un agent peut identifier correctement qu’il doit effectuer une recherche dans une base de données, mais élaborer une requête erronée.
L’évaluation de la trajectoire d’un agent consiste à déterminer si son raisonnement est cohérent et approprié, même si la réponse finale s’avère correcte. En général, on examine le raisonnement en plusieurs étapes pour vérifier que les agents restent cohérents dans leurs objectifs et gèrent chaque étape de manière logique. Les processus de test manuels comparent une trajectoire de référence définie par l’humain à ce que fait réellement un agent. Les développeurs automatisent également souvent certaines parties de ce processus en utilisant un LLM comme juge.
La latence et le coût sont généralement des exigences strictes utilisées pour déterminer si un système est fondamentalement exploitable. La latence mesure le temps écoulé entre la soumission d’une tâche et le résultat final : les agents qui effectuent plusieurs appels d’outils séquentiels ou utilisent des API externes lentes peuvent subir des lenteurs qui les rendent peu pratiques pour les utilisateurs. Le coût mesure généralement la consommation totale de tokens d’un agent, ainsi que son volume d’appels d’API par tâche. Par exemple, les agents qui utilisent des outils coûteux pour des sous-tâches simples peuvent s’avérer trop onéreux à l’échelle.
La concision permet de déterminer si les résultats d’un agent contiennent les informations nécessaires et les communiquent efficacement. La cohérence permet de vérifier si le résultat est logiquement cohérent, bien structuré et exempt de contradictions internes. Ces deux indicateurs sont importants, quelle que soit la précision. Un résultat peut être factuellement exact, mais si détaillé qu’un utilisateur ne parvient pas à en extraire facilement les informations pertinentes. À l’inverse, il peut être concis mais incohérent, passant d’un sujet à l’autre et se répétant.
L’automatisation des tests consiste à effectuer des évaluations automatisées plutôt que de tester manuellement les agents. Pour les systèmes d’agents comportant des composants interdépendants et évoluant fréquemment, l’automatisation rend les tests durables à l’échelle.
L’infrastructure d’automatisation des tests dans les systèmes d’agents s’appuie sur des pipelines CI/CD similaires à ceux utilisés dans d’autres domaines de l’ingénierie logicielle. À mesure que les modifications apportées aux logiciels progressent dans le pipeline, les tests automatisés identifient les problèmes et les agents peuvent déployer les modifications de code, créant ainsi une boucle de rétroaction continue.
Les cadres d’évaluation constituent l’infrastructure fondamentale permettant d’exécuter des tests, d’enregistrer les trajectoires des agents, d’évaluer les résultats et de suivre les indicateurs au fil du temps. Ils sont à la base d’une pratique de test systématique et s’apparente à un coach pour les agents d’IA.
La plupart des cadres d’évaluation permettent aux entreprises de définir un ensemble d’exemples de référence qui incarnent les performances idéales des agents. Les plateformes mesurent ensuite la trajectoire simulée des agents par rapport à ces exemples, en notant leurs performances selon plusieurs variables. On peut citer, à titre d’exemple, la simulation d’une conversation entre un grand nombre d’« utilisateurs » alimentés par l’IA générative, puis la création de rapports notant les agents sur la précision des appels d’outils et l’exactitude du routage.
Les entreprises peuvent ainsi identifier rapidement les points sur lesquels les agents doivent s’améliorer et ceux où ils obtiennent de bons résultats. Les cadres d’évaluation aident les équipes à définir les critères de réussite dès les premières étapes du processus de développement et fournissent une grille d’évaluation claire pour les tests de régression.
Les plateformes d’observabilité offrent une visibilité en temps réel et historique sur le comportement des agents. Parfois intégrées à la même plateforme que les cadres d’évaluation, elles surveillent en continu les réseaux d’agents afin de détecter les anomalies et les régressions dès leur apparition. Les plateformes d’observabilité basées sur l’IA tracent les interactions des agents, agrègent les indicateurs et alertent les membres de l’équipe lorsque des irrégularités apparaissent. Elles peuvent s’avérer particulièrement utiles pour les ingénieurs chargés de surveiller des systèmes multi-agents complexes et offrent une visibilité sur le raisonnement des agents afin d’identifier les causes racines des problèmes.
Un plan de contrôle d’agents est la couche de gestion qui se situe au-dessus des agents individuels, offrant une visibilité et un contrôle centralisés sur la manière dont les agents sont déployés et gouvernés au sein d’une entreprise. Alors que les cadres d’évaluation et les plateformes d’observabilité se concentrent sur ce que fait un agent, un plan de contrôle s’intéresse à ce qu’un agent est autorisé à faire. Il garantit également que les règles régissant le comportement des agents sont appliquées de manière cohérente et peuvent être mises en œuvre.
Dans le cadre des tests, un plan de contrôle conserve un historique de la configuration de chaque agent, ce qui permet de reproduire exactement les mêmes conditions. De nombreux plans de contrôle prennent en charge la gestion des versions, les tests et le déploiement d’agents contrôlé, facilitant ainsi l’itération au sein des écosystèmes multi-agents.
Plusieurs grandes plateformes d’IA proposent actuellement des capacités intégrées de test et d’évaluation pour les agents développés sur leur infrastructure. Ces outils intégrés offrent l’avantage d’une intégration étroite avec l’environnement de déploiement et d’une configuration simplifiée. Ils sont toutefois généralement moins flexibles que les cadres autonomes pour les équipes ayant des besoins d’évaluation complexes.
Les tests d’agents d’IA constituent un processus continu. Tester dès les premières étapes du développement et continuer à tester et à affiner les agents après leur déploiement permet de garantir la qualité sur le long terme.
Des processus d’automatisation des tests rigoureux et de haute qualité doivent être mis en œuvre lorsque les prompts sont modifiés ou que de nouveaux outils sont ajoutés, mais ils doivent également faire partie du protocole de surveillance régulière des agents au sein de l’entreprise. Cela nécessite d’investir dans l’infrastructure afin de rendre les tests rapides et peu coûteux : des jeux de données de test bien organisés et des tableaux de bord d’indicateurs facilitent l’intégration du processus de test dans les activités quotidiennes.
Tester dès le début signifie également définir les critères de réussite avant de créer un agent. Les équipes qui entament le développement sans comprendre clairement ce qu’elles souhaitent atteindre s’exposent à un processus de débogage réactif, basé sur la forme de l’agent plutôt que sur ses performances.
Les ensembles de test déséquilibrés produisent des indicateurs qui semblent satisfaisants, mais qui peuvent s’avérer incapables de prédire les performances en conditions réelles. Par exemple, les tests dominés par des cas faciles ou par un ensemble restreint de tâches ne refléteront pas correctement toutes les façons dont un système agentique est susceptible d’agir.
Les ensembles de test équilibrés permettent de tester à la fois les cas où une trajectoire devrait se produire et ceux où elle ne devrait pas se produire. Les ensembles doivent inclure à la fois des requêtes en une seule étape et des interactions en plusieurs étapes, et les formats d’entrée doivent couvrir toute une gamme de formulations possibles pour les demandes des utilisateurs réels. Les cas limites doivent être explicitement représentés afin de se prémunir contre les prompts adversaires ou les entrées vides.
Les ensembles de test doivent également être régulièrement actualisés avec des exemples concrets à mesure que les modèles d’utilisation évoluent. Certaines entreprises ont recours à la génération automatisée de cas de test pour alléger la charge de travail des développeurs : elles utilisent l’IA pour analyser les exigences des agents et créer des ensembles de test exhaustifs.
Des données mal étiquetées, telles que des jeux de données ambigus ou des critères de notation insuffisants, produisent des indicateurs bruyants et trompeurs. Les données de test doivent faire l’objet d’un contrôle des versions et d’un audit afin que les modifications apportées aux ensembles d’évaluation soient suivies et puissent être comparées aux résultats des tests. Pour les tâches agentiques comportant plusieurs étapes, des données de haute qualité impliquent également de disposer de trajectoires de référence fiables, par rapport auxquelles évaluer un cas de test.
Bien que l’IA soit de plus en plus utilisée pour générer des scripts de test et exécuter des tests tout au long du cycle de développement logiciel, l’automatisation à elle seule ne suffit pas à créer des écosystèmes d’agents sophistiqués. Certains jugements nécessitent une intervention humaine. Les humains doivent par exemple évaluer si les réponses des agents sont appropriées dans un contexte sensible. Des équipes humaines peuvent également déterminer si un cas limite mis en évidence lors des tests reflète un raisonnement pertinent ou s’il s’agit d’une coïncidence.
Il est essentiel que les entreprises intègrent une évaluation humaine structurée dans le processus de test. Au cours des tests actifs, cette évaluation humaine doit s’appliquer à des échantillons structurés de résultats d’agents à plusieurs niveaux du processus de test.
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