Qu’est-ce que l’observabilité de l’IA ?

Les outils d’observabilité traditionnels permettent de comprendre l’état interne d’un système complexe à l’aide des trois piliers de l’observabilité : les journaux, les traces et les indicateurs. Les applications d’IA et les agents IA ajoutent une couche de complexité qui requiert des outils d’observabilité spécifiques, capables d’optimiser la performance des modèles en surveillant les sorties de l’IA et en produisant des visualisations (souvent générées par cette dernière).

Contrairement aux logiciels traditionnels, les sorties des grands modèles de langage (LLM) et d’autres applications d’intelligence artificielle générative sont probabilistes. Des entrées identiques peuvent donner lieu à des réponses différentes : il devient alors plus difficile d’identifier la manière dont les entrées influencent les sorties, posant ainsi des problèmes aux outils d’observabilité conventionnels. Par conséquent, le dépannage, le débogage et le contrôle des performances sont plus complexes dans les systèmes d’IA générative.

De plus, l’explicabilité appliquée à l’IA, un domaine en pleine expansion qui vise à réduire les caractères « boîte noire » de nombreux modèles d’IA, ne permet pas encore d’expliquer pleinement comment ces modèles interagissent avec les systèmes et workflows informatiques plus larges. Les solutions d’observabilité de l’IA doivent donner la priorité aux éléments qu’elles peuvent mesurer et analyser efficacement. Cette priorisation est particulièrement importante lors de l’utilisation de modèles tiers tels qu’OpenAI ou Google, qui exécutent et gèrent les modèles de manière privée.

Les agents d’IA, à savoir les systèmes qui travaillent de manière autonome pour concevoir et exécuter des workflows à travers l’écosystème informatique, posent leurs propres défis spécifiques en matière d’observabilité et nécessitent une approche unique de la collecte de données. Près de la moitié des cadres interrogés en 2025 par l’IBM Institute for Business Value ont cité « un manque de visibilité sur les processus décisionnels des agents créant un obstacle important à la mise en œuvre » de l’IA agentique. L’observabilité de ces systèmes est cruciale pour leur adoption.