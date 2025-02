Que sont les modèles de classification ?

Courbe ROC. Une courbe ROC (Receiver Operating Characteristic) permet de visualiser la proportion des vrais positifs par rapport aux vrais négatifs. Le graphique représente le taux de vrais positifs par rapport au taux de vrais négatifs pour chaque seuil utilisé dans l’algorithme de classification du modèle. La statistique AUC (Area Under the Curve, aire sous la courbe) est dérivée de la courbe ROC. L’AUC mesure la probabilité qu’un positif sélectionné au hasard ait un score de confiance plus élevé qu’un négatif aléatoire. Les valeurs de l’AUC sont comprises entre 0 et 1. 0 signifie que le modèle note tous les points négatifs avec des probabilités plus élevées que les positifs, tandis que 1 signifie que le modèle note tous les points positifs avec une probabilité plus élevée.8