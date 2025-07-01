La sélection de fonctionnalités peut s’avérer difficile et nécessite une expertise du domaine pour identifier les fonctionnalités les plus essentielles et les plus influentes. Il est crucial de comprendre l’importance de chaque fonctionnalité et d’examiner la corrélation entre les fonctionnalités et la variable cible (la variable dépendante qu’un modèle est chargé de prédire).

Les méthodes de sélection des fonctionnalités pour l’apprentissage supervisé comprennent les méthodes d’encapsulation et les méthodes intégrées. Les méthodes d’encapsulation entraînent un algorithme de machine learning avec différents sous-ensembles de caractéristiques, en les ajoutant ou en les supprimant et en testant les résultats à chaque itération afin de déterminer l’ensemble de caractéristiques qui permet d’obtenir les meilleures performances du modèle. Les méthodes intégrées intègrent la sélection de fonctionnalités dans l’entraînement des modèles, identifiant les fonctionnalités peu performantes et les éliminant des itérations futures.

Avec l’apprentissage non supervisé, les modèles déterminent par eux-mêmes les fonctionnalités, les schémas et les relations de données. Les méthodes de sélection des fonctionnalités pour l’apprentissage non supervisé incluent l’analyse en composants principaux (PCA), l’analyse en composants indépendants (ICA) et les encodeurs automatiques.