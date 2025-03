Qu’est-ce que le réglage de modèle ?

Le biais est l’écart entre les prédictions d’un modèle et les résultats réels. Si le biais peut provenir de jeux de données d’entraînement imparfaits, il résulte également d’un réglage sous-optimal du modèle ; le modèle n’est pas capable d’apprendre correctement, même lorsque ses données d’entraînement sont viables.

Les modèles présentant un biais élevé ignorent les subtilités des données d’entraînement et peuvent ne pas générer de prédictions précises pendant l’apprentissage. Les algorithmes plus simples, tels que la régression linéaire, sont plus sujets à un biais élevé car ils ne peuvent pas saisir des relations plus complexes dans leurs données d’entraînement.

Le choix du bon algorithme pour une tâche spécifique est la première étape vers l’obtention de bonnes performances, avant même le début de l’ajustement du modèle.