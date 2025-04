Les modèles d’IA sont des programmes entraînés sur des jeux de données pour reconnaître certains schémas ou prendre certaines décisions. Ils appliquent différents algorithmes aux entrées de données pour assurer les tâches ou les sorties pour lesquelles ils ont été programmés.



Si le modèle d’IA est entraîné sur des données biaisées, comme les biais historiques ou de représentation, les sorties sont susceptibles d’être biaisées ou faussées et représenter injustement ou discriminer certains groupes ou individus. Ces impacts érodent la confiance dans l’IA et dans les entreprises qui l’utilisent. Ils peuvent également entraîner des sanctions juridiques et réglementaires pour les entreprises.



Les biais dans les données sont un aspect important à considérer dans les secteurs à fort enjeu, tels que la santé, les ressources humaines et la finance, qui utilisent de plus en plus l’IA pour éclairer la prise de décision. En identifiant et en comprenant les différents types de biais dans les données et comment ils se produisent, les organisations peuvent les atténuer et les gérer tout au long du cycle de vie de l’IA.