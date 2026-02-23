L’adoption du cloud est presque universelle, mais le succès du cloud… il reste encore à être prouvé. Malgré des années d’investissements, de nombreuses entreprises peinent encore à gérer la complexité opérationnelle, la hausse des coûts et les risques de sécurité.

Pour surmonter ces défis, les équipes de plateformes performantes adoptent un état d’esprit basé sur le cycle de vie, une « plateforme en tant que produit », qui traite l’infrastructure et la sécurité comme des produits évolutifs et organisés. Cette approche met l’accent sur la conception centrée sur l’utilisateur, la propriété claire, les commentaires cohérents et la fiabilité.

En découlent des workflows standardisés, un outillage consolidé et un libre-service pour les développeurs. Ce livre blanc fournit aux équipes chargées des plateformes un cadre des exigences pour l’approche « plateforme en tant que produit ». Il se concentre sur la standardisation des workflows avec une plateforme unifiée pour la gestion du cycle de vie de l’infrastructure et de la sécurité (ILM et SLM).

Les points essentiels à retenir :